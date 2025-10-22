Megszökött az országból a pesti parkolási maffia egyik feje: 6,5 évre ítélték, azt is tudni, hol van most

Izraelbe szökött börtönbüntetése elől Fürst György, a Centrum Parkoló Kft. egykori ügyvezetőjét 6,5 évre ítéltek különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés miatt.

Izraelbe szökött börtönbüntetése elől Fürst György, akit nyáron a budapesti parkolási maffia perében hat év hat hónap letöltendő börtönre és 25 millió forint pénzbüntetésre ítéltek jogerősen - írta a 444. A Centrum Parkoló Kft. egykori ügyvezetőjének hatvan napon belül be kellett volna vonulnia a börtönbe, de nem tett így. Fürst György ellen a rendőrség most elfogatóparancsot adott ki.

A lap szerint a volt szocialista politikus a jogerős, másodfokú ítélet előtt pár nappal megkapta az alija-jogot, tehát az izraeli letelepedési engedélyt. Úgy tudni, az ügyben Izrael belügyminisztériuma kereste meg a magyar hitközség egy rabbiját, hogy igazolja Fürst zsidó hátterét. A kérelem elfogadásához érvényes útlevelet és útiszta erkölcsi bizonyítványt kellett bemutatnia az izraeli belügyminisztériumnak. Az még kérdés, hogy a magyar Belügyminisztériumtól hogyan kaphatott hatósági erkölcsi bizonyítványt miután több ügyben is elítélték.

Fürst Györgyöt és társait különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés miatt ítélték el, az Ítélőtábla lényegében helyben hagyta a Fővárosi Törvényszék 2024-es elsőfokú ítéletét. A vád az volt a 24 parkolós vállalkozóval szemben, hogy szövevényes alvállalkozói láncokat hoztak létre, szinte minden feladatra csináltak egy-egy fiktív céget, amelyek felesleges költségeket termeltek, számláztak, igazolták a költségeket. A bíróság arra jutott, hogy az okozott összkár - az elcsalt adóval együtt - meghaladja a 10 milliárd forintot.