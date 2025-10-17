Brutális inflációs fordulat jött az eurózónában, a szakértők sem erre számítottak

Szeptemberben, az előzetesen becsültnek megfelelő mértékben, gyorsult az éves infláció az euróövezetben az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat pénteken közzétett végleges adatai szerint.

Az euróövezet éves inflációs rátája szeptemberben 2,2 százalékra emelkedett az augusztusi 2,0 százalékról az uniós összehasonlítási célokra kalkulált harmonizált fogyasztói árindex (HICP) alapján. Egy évvel korábban, 2024 szeptemberében 1,7 százalék volt az euróövezeti fogyasztói árak éves szintű emelkedésének üteme.

Az előző hónaphoz mérve, ugyancsak az előzetes becsléssel összhangban, 0,1 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak az euróövezetben, miután augusztusban azonos mértékű növekedést jegyeztek fel havi szinten.

Az Eurostat közleménye szerint a végleges adatok alapján az euróövezetben az energiaárak 0,4 százalékkal csökkentek tavaly szeptemberrel összevetve, miután augusztusban 2,0 százalékos éves visszaesést mértek.

Szeptemberben a szolgáltatások éves árnövekedése 3,2 százalékra gyorsult az előző havi 3,1 százalékról.

Az élelmiszerek, az alkohol és dohánytermékek drágulása 3,2 százalékról 3,0 százalékra mérséklődött, a nem energetikai ipari termékek éves áremelkedésének mértéke pedig az előző havival megegyezően 0,8 százalék volt szeptemberben is.

Az energia, élelmiszerek, alkoholok és dohánytermékek ára nélkül számított éves euróövezeti maginfláció az előző havi 2,3 százalék után 2,4 százalék volt szeptemberben, szemben az előzetesen becsült stagnálással.

Az Európai Unióban a fogyasztói árak éves összevetésben az előző havi 2,4 százalékot követően 2,6 százalékkal emelkedtek szeptemberben. Egy évvel korábban, 2024 szeptemberében 2,1 százalék volt a fogyasztói árak éves szintű emelkedésének üteme az Európai Unióban.

Az EU-ban szeptemberben havi szinten 0,1 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak, miután egy hónappal korábban 0,2 százalékos növekedést regisztráltak.