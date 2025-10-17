A gödi Samsung üzem körül kialakult jogi ügy már a koreai kormányt is mozgósította – diplomáciai lépésekre is szükség lehet a megoldáshoz.
Brutális inflációs fordulat jött az eurózónában, a szakértők sem erre számítottak
Szeptemberben, az előzetesen becsültnek megfelelő mértékben, gyorsult az éves infláció az euróövezetben az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat pénteken közzétett végleges adatai szerint.
Az euróövezet éves inflációs rátája szeptemberben 2,2 százalékra emelkedett az augusztusi 2,0 százalékról az uniós összehasonlítási célokra kalkulált harmonizált fogyasztói árindex (HICP) alapján. Egy évvel korábban, 2024 szeptemberében 1,7 százalék volt az euróövezeti fogyasztói árak éves szintű emelkedésének üteme.
Az előző hónaphoz mérve, ugyancsak az előzetes becsléssel összhangban, 0,1 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak az euróövezetben, miután augusztusban azonos mértékű növekedést jegyeztek fel havi szinten.
Az Eurostat közleménye szerint a végleges adatok alapján az euróövezetben az energiaárak 0,4 százalékkal csökkentek tavaly szeptemberrel összevetve, miután augusztusban 2,0 százalékos éves visszaesést mértek.
Szeptemberben a szolgáltatások éves árnövekedése 3,2 százalékra gyorsult az előző havi 3,1 százalékról.
Az élelmiszerek, az alkohol és dohánytermékek drágulása 3,2 százalékról 3,0 százalékra mérséklődött, a nem energetikai ipari termékek éves áremelkedésének mértéke pedig az előző havival megegyezően 0,8 százalék volt szeptemberben is.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Az energia, élelmiszerek, alkoholok és dohánytermékek ára nélkül számított éves euróövezeti maginfláció az előző havi 2,3 százalék után 2,4 százalék volt szeptemberben, szemben az előzetesen becsült stagnálással.
Az Európai Unióban a fogyasztói árak éves összevetésben az előző havi 2,4 százalékot követően 2,6 százalékkal emelkedtek szeptemberben. Egy évvel korábban, 2024 szeptemberében 2,1 százalék volt a fogyasztói árak éves szintű emelkedésének üteme az Európai Unióban.
Az EU-ban szeptemberben havi szinten 0,1 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak, miután egy hónappal korábban 0,2 százalékos növekedést regisztráltak.
A BUX csütörtökön még 249,49 pontos, 0,24 százalékos emelkedéssel 103 065,51 ponton zárt 14,0 milliárd forintos forgalom mellett.
2025 augusztusában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 683 300, a nettó átlagkereset 472 600 forint volt.
Az euró hét órakor 389,89 forinton állt, magasabban a szerda esti 389,52 forintnál.
A fogyasztói árindex a 2022-23-ra jellemző nagyon magas szintről 2024 elejére 5% alá süllyedt és azóta is mindössze 2 hónapra emelkedett ideiglenesen e szint fölé.
A Fitch Ratings frissített elemzésében lefelé módosította Magyarország gazdasági növekedési kilátásait, miközben a költségvetési hiány csak 2027-ben csökkenhet 4 százalék alá.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 390,53 forintról 389,52 forintra csökkent 18 órakor.
A részvénypiac forgalma 14 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
Az EP két szakbizottsága elsöprő többséggel támogatta az orosz energiaimport megszüntetését, Magyarország kedvezményeit is eltörölnék.
Ezeken a helyeken napi 1000 forintból élnek az emberek: irtózatos a szegénység, óriásiak a nyomortelepek
A világ nyolc országában a lakosság több mint fele napi maximum 1000 forintból él, ami több száz millió embert jelent, azonban nem ez lehet a...
A PayPal blockchain partnere, a Paxos szerdán egy "technikai hiba" következtében tévedésből 300 billió dollár értékű PYUSD stablecoinjt hozott létre.
A globális munkaerő közel 6%-át, köztük 12 000 szellemi alkalmazottat bocsátanak el a következő két évben.
Újra rengeteg uniós pénzt bukhat Magyarország: majdnem 4000 milliárd forintot fagyasztott már be Brüsszel
Az uniós források megszerzése egyre bonyolultabb bürokratikus folyamattá vált Magyarország számára.
Vegyesen alakult, kevéssé változott a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben csütörtök reggelre.
A Magyar Nemzeti Bank feljelentést tett a Szabadság téri székház felújításával összefüggésben felmerült hűtlen kezelés, hanyag kezelés, csalás és hivatali visszaélés gyanúja miatt.
Az apa férfi, az anya főz: akkora a gazdasági krízis, hogy még a bezzegországokban sincs nemi egyenlőség
Amíg egyesek szerint egy jól működő társadalom alapja az, ha a hagyományos nemi szerepeket megtartjuk, addig mások az egyenlőségben látnák a fényes jövőt.
Ki húzza, és ki fékezi Európát? Meglepő számok a GDP-listán, erre kevesen számítottak - Magyarországon komoly strukturális problémák vannak
Lassú a kilábalás: Magyarország az uniós középmezőnyben, de még mindig gyenge az ipar! Nézd meg, mely országok húzzák most Európa gazdaságát!
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben szerdán kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
-
Halálos közúti balesetek: az összesített társadalmi kár az évi 1000 milliárd forintot közelítheti
„VEDD ÉSZRE” címmel indított országos kampányt a Magyar Közút: a biztonság nem csupán emberi kötelesség, hanem kőkemény gazdasági érdek is egyben.
-
Otthon Start Program: Nagyobb lakás helyett a prémium ingatlanok felé fordulhatnak az eladók (x)
Az Otthon Start Program elsősorban a használt lakások vásárlását támogatja, így első ránézésre úgy tűnhet, hogy az új hitel nem érinti az újépítésű, prémium lakóparkokat.
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.