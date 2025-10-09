A Pénzcentrum 2025. október 9.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Durvább a szőlőkatasztrófa itthon, mint gondoltuk: megszólalt a szakértő, nagy bajban az ágazat
Az aranyszínű sárgaság fitoplazma nevű szőlőbetegség már 17 hazai borvidéken jelen van, és a zalai borvidék több mint 90 százalékát érinti. A szakértők szerint a kór terjedése a filoxérajárványhoz mérhető veszélyt jelent a magyar borágazatra.
A szőlőfitoplazma szőlészmunkacsoport tagja, Tarsoly Róbert borász, a Zalai Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnöke az InfoRádiónak nyilatkozva elmondta, hogy Zalaszentgrót határában minden vizsgált ültetvényen találtak fertőzött vagy fertőzésgyanús tőkéket. Több kisebb magánültetvényt teljesen ki kell vágni, mert a fertőzöttség meghaladja a 30 százalékot.
A szakember figyelmeztetett, hogy a betegség gyorsan terjed: ha egy ültetvényben már 20 százalékos a fertőzöttség, akkor a következő évben még a leggondosabb védekezés ellenére is újabb tőkék betegednek meg.
Tarsoly szerint már az sem biztos, hogy kizárólag az amerikai szőlőkabóca terjeszti a kórt, felmerült, hogy más rovarfajok is közvetíthetik. A kórokozó életmódja és a szőlővel való kapcsolata még nem teljesen ismert.
A védekezés két alappillére a fertőzött tőkék felderítése és azonnali megsemmisítése, valamint a terjesztő rovar elleni hatékony növényvédelem. A borász szerint az amerikai szőlőkabócának annyira kedvezőek az ökológiai feltételek, hogy nehéz megakadályozni további elszaporodását.
A filoxérával ellentétben, amely csak az európai szőlőket pusztította, az aranyszínű sárgaság fitoplazma más növényeken is megjelent. A bálványfa, az iszalag és az éger is hordozhatja a kórokozót, így ezek a növények rezervoárként szolgálnak a betegség számára.
A kormány 3,8 milliárd forintot különített el a védekezésre. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal arra kéri a szőlőtermesztőket, hogy folyamatosan figyeljék ültetvényeiket, tartsák be a növényvédelmi előírásokat, és a betegség gyanúját azonnal jelentsék a hatóságoknak.
A csütörtök ugyan majdhogynem állandó, ám az időpont megválasztása kicsit szokatlan. Lehet, hogy valami rendkívülit fogunk hallani?
A központi költségvetés szeptemberben 303 milliárd forintos hiánnyal zárt, ami minden idők második legmagasabb deficitje a kérdéses hónapban.
Lantos Csaba energiaügyi miniszter a Portfolio Energy Investment Forum 2025-ön ismertette Magyarország energiastratégiáját, külön kitérve az évek óta halogatott Paks II. projektre is.
A miniszter egy nagy autóipari beruházásról beszélt, amely több tízezer munkahelyet teremthet a városban és környékén.
Visszaszólt Nagy Mártonnak Bod Péter Ákos: Ha valaki befolyásos, és kamatcsökkentést szeretne, jobb, ha hallgat!
Surányi György és Bod Péter Ákos is bírálta Nagy Márton nyilatkozatát, amely szerintük gyengíti az MNB hitelességét és a forint árfolyamát.
2025. szeptemberben a fogyasztói árak átlagosan 4,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Augusztushoz viszonyítva átlagosan nem változtak az árak.
Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben szerda reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben kedden kora estére.
Érdekesség, hogy Magyarországon a politikai beállítódás alig befolyásolja a fiskális várakozásokat.
Az Európai Központi Bank vezető döntéshozói szerint a jelenlegi kamatlábak megfelelőek.
A MOL vezére figyelmeztetett, hogy egy esetleges dízelhiány súlyos következményekkel járna a közép-európai régióban.
A magyar gazdaságpolitikának a jövőben a hatékonyság és termelékenység javítására kell összpontosítania az eddigi extenzív megközelítés helyett.
Megfordult a helyzet: az árkülönbség csökken, miközben a geopolitikai és ellátásbiztonsági kockázatok folyamatosan nőnek.
Nagy Márton hangsúlyozta, hogy a Magyar Nemzeti Bank továbbra is független intézmény, és a kormány nem avatkozik bele a jegybank döntéseibe.
A magyar kormányfő erős narratívát fogalmazott meg tavaly év elején azzal kapcsolatban, hogy milyen irányba kellene Magyarországnak. A tettek azonban még váratnak magukra.
Közel 300 milliárd forintból épül meg a mohácsi Duna-híd, aminek a beruházás megvalósíthatósági tanulmánya szerint napi 600 autó lesz a forgalma.
Iránykereséssel indulhat a keddi kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) – véli Szemán Péter, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője.
2025 augusztusában az ipari termelés volumene 7,3%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) előzetes adatai alapján
Így kerül a magyar áru a hűtődbe: bejutottunk a Penny logisztikai központjába
A Pénzcentrum Veszprémben, a Penny Logisztikai Központjában követte végig, mi történik a magyar termékekkel, a raktárba kerüléstől az üzletekbe szállításig.
