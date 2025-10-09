2025. október 9. csütörtök Dénes
14 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Felnőtt férfi szőlőt szüretel a szőlőben.
Gazdaság

Durvább a szőlőkatasztrófa itthon, mint gondoltuk: megszólalt a szakértő, nagy bajban az ágazat

Pénzcentrum
2025. október 9. 08:30

Az aranyszínű sárgaság fitoplazma nevű szőlőbetegség már 17 hazai borvidéken jelen van, és a zalai borvidék több mint 90 százalékát érinti. A szakértők szerint a kór terjedése a filoxérajárványhoz mérhető veszélyt jelent a magyar borágazatra.

A szőlőfitoplazma szőlészmunkacsoport tagja, Tarsoly Róbert borász, a Zalai Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnöke az InfoRádiónak nyilatkozva elmondta, hogy Zalaszentgrót határában minden vizsgált ültetvényen találtak fertőzött vagy fertőzésgyanús tőkéket. Több kisebb magánültetvényt teljesen ki kell vágni, mert a fertőzöttség meghaladja a 30 százalékot.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A szakember figyelmeztetett, hogy a betegség gyorsan terjed: ha egy ültetvényben már 20 százalékos a fertőzöttség, akkor a következő évben még a leggondosabb védekezés ellenére is újabb tőkék betegednek meg.

Tarsoly szerint már az sem biztos, hogy kizárólag az amerikai szőlőkabóca terjeszti a kórt, felmerült, hogy más rovarfajok is közvetíthetik. A kórokozó életmódja és a szőlővel való kapcsolata még nem teljesen ismert.

A védekezés két alappillére a fertőzött tőkék felderítése és azonnali megsemmisítése, valamint a terjesztő rovar elleni hatékony növényvédelem. A borász szerint az amerikai szőlőkabócának annyira kedvezőek az ökológiai feltételek, hogy nehéz megakadályozni további elszaporodását.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A filoxérával ellentétben, amely csak az európai szőlőket pusztította, az aranyszínű sárgaság fitoplazma más növényeken is megjelent. A bálványfa, az iszalag és az éger is hordozhatja a kórokozót, így ezek a növények rezervoárként szolgálnak a betegség számára.

A kormány 3,8 milliárd forintot különített el a védekezésre. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal arra kéri a szőlőtermesztőket, hogy folyamatosan figyeljék ültetvényeiket, tartsák be a növényvédelmi előírásokat, és a betegség gyanúját azonnal jelentsék a hatóságoknak.
Címlapkép: Getty Images
#bor #kormány #borászat #gazdaság #betegség #szőlő #borász #agrár #borvidék #növényvédelem

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:18
09:15
09:03
08:44
08:30
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. október 8. 16:50
Fontos adat érkezett: ezért veszélyes Magyarországon kamatot csökkenteni  
Media1
2025. október 1. 21:17
Az élet akkor kezdődik, amikor kiszámíthatatlanná válik - Interjú Mogács Dániellel, a Bolondok hajója kapitányával (Media1, 2025.09.01.)  
MEDIA1  |  2025. október 8. 18:12
A WMN új korszakba lép
Indul a WMN-tagság.
Bankmonitor  |  2025. október 8. 08:42
Így segít a nyugdíjbiztosítás abban, hogy ne kelljen a nyugdíjad miatt aggódni
A nyugdíjas kor a jól megérdemelt pihenés ideje, ahol tudunk magunkkal és a családunkkal annyi időt...
Holdblog  |  2025. október 8. 08:11
Babra megy a játék - nagyhatalmi játszmák az árupiacon
Sok áldozata van az Amerika és Kína közti kereskedelmi háborúnak, az egyik legnagyobb a szójapiac. A...
ChikansPlanet  |  2025. október 3. 11:31
Burgonyaválság a láthatáron: így hat a globális felmelegedés az élelmiszer-ellátásra
A klímaváltozás már nem a jövő problémája a mezőgazdaság területén sem. Kína kutatólaboratóriumaiban...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 9.
Ez lehet 2025 legbiztonságosabb befektetése, nem késő beszállni: tényleg kaszálhat, aki jól taktikázik?
2025. október 8.
Több mint 600 ezer autósnak repült a gigacsekk idén: nincs menekvés, félmillió forint a felső határ
2025. október 8.
Fogpótlás, állami támogatással? Felejtsd el, már ezt is csak ritka esetekben fizeti ki a TB
2025. október 8.
4 órás fusimelóra keresnek télen magyarokat: kényelmes a munka, 30 ezret fizetnek
2025. október 8.
Durva mézdrágulás a láthatáron: luxus lehet a karácsonyi süti 2025-ben
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 9. csütörtök
Dénes
41. hét
Október 9.
A tojás világnapja
Október 9.
Postai világnap
Október 9.
A látás világnapja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Már rengeteg magyar autóson kattant a bilincs: sokan nem is tudják, de ez már bűncselekmény
2
4 napja
Bukja a jogsiját sok idős magyar? Ez alól a szabály alól nem lesz kibúvó, mindenkit érint
3
2 hete
Gulyás Gergely bejelentése: hathavi jutalmat kap rengeteg állami dolgozó, ők számíthatnak a pluszpénzre
4
6 napja
Óriási NAV-razzia a Facebook-on: rengeteg magyar retteghet, ez a bűnük
5
2 hete
Itt a bejelentés: felbontanák az orosz gázszerződést, indulhat a leválás?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Loro számlák
Külföldi banknak hazai kereskedelmi banknál vezetett számlája.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 9. 06:30
Robban az őszi bírságbomba: 65 ezer forintot perkálhat az a magyar, aki erre nem figyel
Pénzcentrum  |  2025. október 9. 05:36
Ez lehet 2025 legbiztonságosabb befektetése, nem késő beszállni: tényleg kaszálhat, aki jól taktikázik?
Agrárszektor  |  2025. október 9. 08:13
Új őrület: különleges gyümölcs jelenhet meg rengeteg iskolában