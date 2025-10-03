Plenković jelezte Orbán Viktornak, hogy jó lenne, ha a Mol Nyrt. és a Janaf képviselői mielőbb tárgyalnának.
Megindult a magyar tőzsde: újabb csúcs felé tarthat a BUX
Kisebb emelkedés várható a nyitásban pénteken a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT), csütörtökön a BUX 493,31 pontos, 0,5 százalékos emelkedéssel, 99 650,42 ponton zárt.
Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője pénteki előrejelzésében kiemelte, a 100 ezer pontos szintet teszteli a BUX index, csütörtökön folytatódott a pozitív korrekció a hazai részvénypiacon, pénteken kisebb emelkedés várható nyitásban.
Kifejtette, a vezető részvények közül az OTP árfolyamában változatlanul 28 410 forintnál látható támasz, 29 480 és 29 530 forint között pedig ellenállás.
- Csütörtökön az OTP-részvények ára 190 forinttal, 0,66 százalékkal 28 780 forintra csökkent, forgalmuk 6,4 milliárd forintot tett ki.
- A Mol grafikonján 2700 forintnál és 2750 forintnál támasz húzódik, 2800 forintnál ellenállási szint. Előző nap a Mol 24 forinttal, 0,87 százalékkal 2774 forintra erősödött, 923,6 millió forintos forgalomban.
- A Richter esetében 10 100 forintnál ellenállás van, 9870 forintnál támasz. Csütörtökön a Richter-papírok árfolyama 215 forinttal, 2,19 százalékkal 10 050 forintra emelkedett, a részvények forgalma 1,7 milliárd forintot ért el.
- A Magyar Telekom megerősítette az 1800 forintos szint átlépését, a következő ellenállás 1840 forintnál húzódik. Csütörtökön a Magyar Telekom árfolyama 10 forinttal, 0,55 százalékkal 1820 forintra nőtt, forgalma 313,6 millió forint volt.
Egyik napról a másikra több mint duplájára, 114%-kal, kilogrammonként 94 Ft-ról 204 Ft-ra emelte a reklámhordozó papírok EPR-díját egy nemrég kihirdetett rendelet.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei több mint 500 liter hamis tisztítószert foglaltak le egy családi ház garázsában.
A Budapesti Értéktőzsde részvénye is helyet kapott a BUMIX indexkosárban 2025. október 1-től.
Halmi Bence közösségimédia-tartalomgyártó reklámmegjelölés nélkül népszerűsítette a saját vállalkozásának szolgáltatásait.
Elon Musk történelmet írt: ő lett az első ember, akinek vagyona meghaladta az 500 milliárd dollárt
Vegyesen alakult, alig változott csütörtök reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A Győri Fellebbviteli Főügyészség indítványozására súlyosították két kábítószerrel üzletelő férfi büntetését, így mindkettőjük fegyházideje másfél évvel nőtt.
Hiába csökkent az infláció, a magyar pénztárcákon még mindig érezni a drágulást. Mi húzza felfelé az árakat? Most kiderül!
Az OTP Bank elemzői szerint a magyar gazdaság idén mindössze 0,6%-kal bővülhet, elsősorban a fogyasztás hajtóerejének köszönhetően.
2025 első nyolc hónapjának gazdasági teljesítménye több kulcsfontosságú ágazatban is stabil növekedést mutat.
A KSH előzetes adatai szerint 310 milliárd forint, a GDP 0,7 százaléka volt a kormányzati szektor hiánya 2025 első félévében.
A Pénzcentrumnak nyilatkozó szakértők szerint a politikai mozgástér mostanra gyakorlatilag elfogyott, és az USA egyértelmű nyomás alá helyezte a régió országait.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) kedden eséssel zárt, a BUX 385,84 pontos, azaz 0,39 százalékos gyengülés után 98 871,60 ponton fejezte be a napot.
Mi minden változott október 1-től? Új szabályok élesedtek az adózásban, orvosi rendelőkben és a buszokon is
Október elsejétől több területen is új szabályok léptek életbe Magyarországon. Emellett bezárt a Szent Gellért Gyógyfürdő, 2028-ban nyithat újra a felújítás után.
Vegyesen teljesített a forint szerda reggel a bankközi piacon a főbb devizákkal szemben.
Az eurót délután hat órakor 389,83 forinton jegyezték a reggel hét órai 391,40 forint után.
Az EA olyan népszerű játéksorozatok kiadója, mint például az EA FC (korábban FIFA), a The Sims és a Mass Effect.
A bősi erőmű üzembe helyezése óta eltelt 33 év ellenére Magyarország és Szlovákia továbbra sem tudta rendezni a vízlépcső körüli vitát.
