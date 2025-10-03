2025. október 3. péntek Helga
Középkorú felnőtt férfi, aki okostelefonnal figyeli kriptopénz- és részvénykereskedelmét. Kis műhelyében tartózkodik.
Gazdaság

Megindult a magyar tőzsde: újabb csúcs felé tarthat a BUX

Pénzcentrum/MTI
2025. október 3. 09:24

Kisebb emelkedés várható a nyitásban pénteken a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT), csütörtökön a BUX 493,31 pontos, 0,5 százalékos emelkedéssel, 99 650,42 ponton zárt.

Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője pénteki előrejelzésében kiemelte, a 100 ezer pontos szintet teszteli a BUX index, csütörtökön folytatódott a pozitív korrekció a hazai részvénypiacon, pénteken kisebb emelkedés várható nyitásban.

Kifejtette, a vezető részvények közül az OTP árfolyamában változatlanul 28 410 forintnál látható támasz, 29 480 és 29 530 forint között pedig ellenállás.

  • Csütörtökön az OTP-részvények ára 190 forinttal, 0,66 százalékkal 28 780 forintra csökkent, forgalmuk 6,4 milliárd forintot tett ki.
  • A Mol grafikonján 2700 forintnál és 2750 forintnál támasz húzódik, 2800 forintnál ellenállási szint. Előző nap a Mol 24 forinttal, 0,87 százalékkal 2774 forintra erősödött, 923,6 millió forintos forgalomban.
  • A Richter esetében 10 100 forintnál ellenállás van, 9870 forintnál támasz. Csütörtökön a Richter-papírok árfolyama 215 forinttal, 2,19 százalékkal 10 050 forintra emelkedett, a részvények forgalma 1,7 milliárd forintot ért el.
  • A Magyar Telekom megerősítette az 1800 forintos szint átlépését, a következő ellenállás 1840 forintnál húzódik. Csütörtökön a Magyar Telekom árfolyama 10 forinttal, 0,55 százalékkal 1820 forintra nőtt, forgalma 313,6 millió forint volt.
Címlapkép: Getty Images
