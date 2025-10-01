2025. október 1. szerda Malvin
Forint bankjegyek - Magyar valuta
Gazdaság

Elképesztő, ami kiderült a magyar költségvetésről: mindenkinek tudnia kell, régen láttunk ilyet

Pénzcentrum
2025. október 1. 14:01

A KSH előzetes adatai szerint 310 milliárd forint, a GDP 0,7 százaléka volt a kormányzati szektor hiánya 2025 első félévében. A második negyedévben ugyanakkor 480 milliárd forintos többletet könyvelt el a költségvetés, ami a GDP 2,2 százalékának felel meg.

Az első félévben a központi kormányzat 534,8 milliárd forintos mínuszt mutatott, miközben az önkormányzatok és a társadalombiztosítási alapok összességében pluszban zártak. A második negyedévben fordult a helyzet: a központi kormányzat erős többletet produkált, az önkormányzatok viszont hiányt.

A kormányzati bevételek 18 711 milliárd forintot tettek ki, ami 10,1 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. Leginkább az adóbevételek húzták felfelé a számokat: az áfa 416 milliárddal, a jövedelemadók 475 milliárddal, a társadalombiztosítási befizetések pedig 381 milliárddal nőttek.

A kiadások 2,6 százalékkal emelkedtek, ezen belül a bérek és a szociális juttatások vitték a prímet. Ugyanakkor a kamatkiadások több mint 200 milliárd forinttal, 11,1 százalékkal csökkentek.

A kormányzati szektor egyenlege így 1237 milliárd forinttal javult az előző évhez képest. 2024 egészében még 4090 milliárd forintos hiányt mutatott a büdzsé (a GDP 5 százaléka), az államadósság pedig 59 879 milliárd forinton, vagyis a GDP 73,5 százalékán állt.
Címlapkép: Getty Images
