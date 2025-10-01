A szombathelyi városháza több mint 40 éves épülete balesetveszélyes állapotba került. A bordázott falburkolatokat minél gyorsabban ki kell javítani, mielőtt valakire ráesnek.
Elképesztő, ami kiderült a magyar költségvetésről: mindenkinek tudnia kell, régen láttunk ilyet
A KSH előzetes adatai szerint 310 milliárd forint, a GDP 0,7 százaléka volt a kormányzati szektor hiánya 2025 első félévében. A második negyedévben ugyanakkor 480 milliárd forintos többletet könyvelt el a költségvetés, ami a GDP 2,2 százalékának felel meg.
Az első félévben a központi kormányzat 534,8 milliárd forintos mínuszt mutatott, miközben az önkormányzatok és a társadalombiztosítási alapok összességében pluszban zártak. A második negyedévben fordult a helyzet: a központi kormányzat erős többletet produkált, az önkormányzatok viszont hiányt.
A kormányzati bevételek 18 711 milliárd forintot tettek ki, ami 10,1 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. Leginkább az adóbevételek húzták felfelé a számokat: az áfa 416 milliárddal, a jövedelemadók 475 milliárddal, a társadalombiztosítási befizetések pedig 381 milliárddal nőttek.
A kiadások 2,6 százalékkal emelkedtek, ezen belül a bérek és a szociális juttatások vitték a prímet. Ugyanakkor a kamatkiadások több mint 200 milliárd forinttal, 11,1 százalékkal csökkentek.
A kormányzati szektor egyenlege így 1237 milliárd forinttal javult az előző évhez képest. 2024 egészében még 4090 milliárd forintos hiányt mutatott a büdzsé (a GDP 5 százaléka), az államadósság pedig 59 879 milliárd forinton, vagyis a GDP 73,5 százalékán állt.
A Pénzcentrumnak nyilatkozó szakértők szerint a politikai mozgástér mostanra gyakorlatilag elfogyott, és az USA egyértelmű nyomás alá helyezte a régió országait.
Mi minden változott október 1-től? Új szabályok élesedtek az adózásban, orvosi rendelőkben és a buszokon is
Október elsejétől több területen is új szabályok léptek életbe Magyarországon. Emellett bezárt a Szent Gellért Gyógyfürdő, 2028-ban nyithat újra a felújítás után.
Vegyesen teljesített a forint szerda reggel a bankközi piacon a főbb devizákkal szemben.
Az eurót délután hat órakor 389,83 forinton jegyezték a reggel hét órai 391,40 forint után.
Az EA olyan népszerű játéksorozatok kiadója, mint például az EA FC (korábban FIFA), a The Sims és a Mass Effect.
A bősi erőmű üzembe helyezése óta eltelt 33 év ellenére Magyarország és Szlovákia továbbra sem tudta rendezni a vízlépcső körüli vitát.
Bod Péter Ákos: Magyarország gazdasági helyzetét továbbra is súlyosbítja a fiskális alkoholizmus jelensége.
Az amerikai elnök 10 százalékos importvámot vet ki a fűrészárura és 25 százalékosat a bútorokra
Minimálisan gyengült a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben kedd reggelre.
A Központi Statisztikai Hivatal elismerte, hogy éveken át pontatlanul közölte a magyarországi szegénységi adatokat.
Alig indult el az OSP, itt az újabb otthonteremtési támogatás: 1 milliót kaphatnak 2026-tól kiválasztottak
A kormány január 1-jétől várhatóan új lakhatási programot fog indítani a közszolgálatban dolgozók támogatására.
Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok esetén a bírságok nagysága már a kartellügyekben kiszabott bírságokéval vetekszik.
Vegyesen mozgott hétfőn a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben – derül ki a nemzetközi devizapiaci adatokból.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX hétfőn mindössze 49,65 ponttal, azaz 0,05 százalékkal került feljebb, így 99 257,44 ponton zárt.
Az MNB alelnöke szerint az idő előtti kamatcsökkentés több kockázatot rejt, mint előnyt, és kiemelte a stabil forintárfolyam jelentőségét az inflációs célok elérésében.
A GDP nő, de vele a szennyezés is!? Magyarország rosszul áll a zöld átállásban – meglepő adatok és tanulságok a CHART by Pénzcentrum legújabb epizódjában!
Nagy Márton pénzügyminiszter szerint a munkavállalói érdekképviseletek 12-13 százalékos emelést kérhetnek, míg a munkáltatók 9-10 százalékot tartanának reálisnak.
A magyar háztartások pénzügyi vagyona 13,9 százalékkal bővült 2024-ben, ami a 2008-as globális pénzügyi válság óta a leggyorsabb ütemnek számít.
-
Kupon Kánaánnal indul az október a SPAR-ban (x)
Kapcsold turbóra az őszi bevásárlást a SPAR és INTERSPAR áruházakban! Az új kuponfüzet 2025. szeptember 29. és október 1. között szerezhető be országszerte a promócióban részt vevő áruházakban, miközben a kuponok a MySPAR appban is elérhetőek.
-
Lehet-e egyszerre fenntartható és biztonságos az áramellátás? (x)
Rengeteg a feladat a magyar energiaszektor előtt, de szerencsére megoldási irány is akad bőven – derült ki a villamosipar első számú szakmai rendezvényén.