Gazdaság

Durva szigorítás: hosszabb börtön vár a drogdílerekre, elképesztő ítélet született

MTI
2025. október 1. 20:02

A Győri Fellebbviteli Főügyészség indítványozására súlyosították két kábítószerrel üzletelő férfi büntetését, így mindkettőjük fegyházideje másfél évvel nőtt. A döntés szerdán vált hivatalossá az MTI közleménye szerint.

A bűncselekmény 2022 februárjában történt, amikor a vádlottak egy benzinkúton találkoztak. Az egyik férfi ekkor adott át a másiknak egy olyan kábítószert, amelynek hatóanyagtartalma közel háromszorosa volt annak a mennyiségnek, amely felett a cselekmény legsúlyosabbnak minősül.

Néhány órával később a kábítószert átvevő férfit igazoltatták. A férfi megpróbált elmenekülni, miközben a drogot eldobta, de a járőrök elfogták, és az anyagot az árokparton megtalálták.

A Székesfehérvári Törvényszék eredetileg az átadót 6 év, az átvevőt pedig 5 év fegyházbüntetésre ítélte. Az ügyészség azonban fellebbezett, kérve a büntetések súlyosítását. A Győri Ítélőtábla szeptember 30-i döntésében a fellebbezést elfogadta: a büntetést 7 év 6 hónapra, illetve 6 év 6 hónapra emelte.
