Ilyen könnyen lett milliomos két magyar fiatal: rájuk is szálltak, kemény megtorlás lett a vége

A zalai rendőrök őrizetbe vettek két 18 éves fiatalt, akik több millió forint értékben árultak kábítószert – közölte a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu-n.

A nyár elején indított DELTA Program keretében a zalaegerszegi nyomozók a napokban hajnalban csaptak le a fiatalokra. A rendőrség szerint a két kamasz több mint egy éve marihuánát és amfetamint értékesített, amelyet saját otthonukban tároltak és onnan adtak tovább az ismeretségi körükben.

A házkutatás során 63 gramm droggyanús zöld növényi törmeléket találtak, amit lefoglaltak. A rendőrök a két fiatalt előállították, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatásukat kábítószer-kereskedelem bűntette miatt.

A nyomozók a vevőkört is azonosították, ellenük kábítószer birtoklása miatt indult eljárás.

A hatóság számításai szerint a két kamasz eddig mintegy 600 adag kábítószert adott el, összesen közel hárommillió forint értékben. A mostani akcióval további 60 adag terjesztését akadályozták meg.