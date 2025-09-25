Milliárdok tűntek el a magyar tőzsdéről – így zártak ma a vezető részvények

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX csütörtökön 361,81 ponttal (–0,37%) esett, így 98 014,87 ponton zárt.

A részvénypiacon a forgalom 12,1 milliárd forint volt, ami jóval elmaradt az átlagtól – a befektetői érdeklődést ugyanis visszafogottság jellemezte a nap során.

A vezető részvények vegyesen teljesítettek:

Mol : 36 forinttal (–1,34%) 2644 forintra csökkent, forgalma 1,5 milliárd forint volt. Elemzők szerint az orosz olajimporttal kapcsolatos bizonytalanság különösen nyomás alatt tartotta az olajpapírokat.

: 36 forinttal (–1,34%) 2644 forintra csökkent, forgalma 1,5 milliárd forint volt. Elemzők szerint az orosz olajimporttal kapcsolatos bizonytalanság különösen nyomás alatt tartotta az olajpapírokat. OTP : 20 forinttal (+0,07%) 28 720 forintra erősödött, forgalma meghaladta a 8 milliárd forintot.

: 20 forinttal (+0,07%) 28 720 forintra erősödött, forgalma meghaladta a 8 milliárd forintot. Magyar Telekom : 24 forinttal (+1,33%) 1826 forintra emelkedett, közel 632 millió forintos forgalom mellett.

: 24 forinttal (+1,33%) 1826 forintra emelkedett, közel 632 millió forintos forgalom mellett. Richter: 165 forinttal (–1,66%) 9775 forintra gyengült, 1,6 milliárd forintos forgalommal.

A közepes kapitalizációjú vállalatokat tömörítő BUMIX ezzel szemben emelkedést mutatott: 9227,96 ponton zárt, ami 0,85 százalékos pluszt jelent az előző naphoz képest.