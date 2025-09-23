Sorsdöntő ülés jön az MNB-ben: most dőlhet el rengeteg magyar jövője

Ma ismét kamatdöntő ülést tart a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa, amely hónapok óta változatlanul hagyja az irányadó rátákat. A döntés különösen fontos a hiteleseknek, a befektetőknek és minden háztartásnak, hiszen az MNB politikája közvetlenül hat az inflációra, a forint árfolyamára és a gazdasági kilátásokra is.

A jegybank legutóbb augusztus 26-án ült össze, akkor változatlanul hagyta a 6,50 százalékos alapkamatot. A kamatfolyosó szélei sem módosultak: az egynapos betéti kamat 5,50, míg az egynapos hitel kamata 7,50 százalék maradt. Júliusban sem nyúlt a testület az irányadó kamatokhoz.

Utolsó alkalommal tavaly szeptemberben döntöttek változtatásról, akkor 25 bázisponttal csökkentették az alapkamatot.

Az augusztusi ülést követően Varga Mihály jegybankelnök hangsúlyozta: a szigorú monetáris feltételek fenntartása továbbra is indokolt. A tanács szerint óvatos, türelmes kamatpolitika szükséges, a pozitív reálkamat pedig segít lehorgonyozni az inflációs várakozásokat és biztosítani az árstabilitás fenntartható elérését.

Címlapkép: Kovács Attila, MTI/MTVA

