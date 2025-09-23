Szigorú büntetésre számíthat, aki engedély nélkül létesít kutat, miközben a mezőgazdasági célú kutak engedélyezési rendszere jelentős átalakuláson megy keresztül.
Sorsdöntő ülés jön az MNB-ben: most dőlhet el rengeteg magyar jövője
Ma ismét kamatdöntő ülést tart a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa, amely hónapok óta változatlanul hagyja az irányadó rátákat. A döntés különösen fontos a hiteleseknek, a befektetőknek és minden háztartásnak, hiszen az MNB politikája közvetlenül hat az inflációra, a forint árfolyamára és a gazdasági kilátásokra is.
A jegybank legutóbb augusztus 26-án ült össze, akkor változatlanul hagyta a 6,50 százalékos alapkamatot. A kamatfolyosó szélei sem módosultak: az egynapos betéti kamat 5,50, míg az egynapos hitel kamata 7,50 százalék maradt. Júliusban sem nyúlt a testület az irányadó kamatokhoz.
Utolsó alkalommal tavaly szeptemberben döntöttek változtatásról, akkor 25 bázisponttal csökkentették az alapkamatot.
Az augusztusi ülést követően Varga Mihály jegybankelnök hangsúlyozta: a szigorú monetáris feltételek fenntartása továbbra is indokolt. A tanács szerint óvatos, türelmes kamatpolitika szükséges, a pozitív reálkamat pedig segít lehorgonyozni az inflációs várakozásokat és biztosítani az árstabilitás fenntartható elérését.
A Portfolio Property Investment Forum 2025 nyitó makropanelje időszerű kérdéseket vetett fel a hazai ingatlanpiac jövőjéről:
Súlyos bírságot kapott rengeteg magyar kereskedő: ez volt a bűnük, minden vásárlónak tudnia kell róla
Mintegy kétezer-ötszáz ellenőrzés, ötszáz adóügyi visszaélés - ez a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nyári akciójának mérlege a Balatonnál és a Velencei-tónál.
A Magyar Nemzeti Bank várhatóan kedden sem változtat a 6,5%-os alapkamaton, amely így egyéves fennállását ünnepelheti.
Erősödött hétfő reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a péntek délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A heti forgalom 101,33 milliárd forint volt az előző heti 81,41 milliárd forint után, a vezető részvények az OTP kivételével gyengültek.
A 2025. 38. heti összefoglalónkban a legfontosabb magyar gazdasági és társadalmi témákat gyűjtöttük össze.
Egy magas rangú OMV-vezető orosz diplomatával találkozott, akit FSZB-ügynöknek tartanak. A botrány diplomáciai vihart kavart.
Homok, cement, acél, faanyag: szigorú bejelentési kötelezettség vonatkozik a kivitelükre, hogy itthon ne legyen hiány.
Akár 150 ezer lakás felújítása is megvalósulhat idén – de a pletykák szerint a nagyüzleti körök már bejelentkeztek a pénzre.
Minden PET-palack legalább 25%-ban újrahasznosított műanyagból kell készüljön, ami a palackok színében és átlátszóságában is változást hoz.
A görög befektető fenntartotta volna a hazai tevékenységet és bővítést tervezett, a kormány azonban leállította a tranzakciót.
A Pop Mart Labubu plüssfigurái hatalmas népszerűségnek örvendenek, és egyes elemzők szerint a vásárlási láz gazdasági jeleket is mutathat.
Lengyelország már milliárdos uniós forrásokat hív le, Magyarország viszont 20 milliárd eurótól továbbra is el van zárva.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke egy előre felvett videóban ismertette a legújabb szankciós csomag részleteit.
Miért van Magyarország az utolsók között a nemi egyenlőség terén? Nézd meg a számokat, és szólj hozzá: te mit változtatnál?
Székesfehérvár után Kecskeméten folytatódik az őszi kkv-rendezvénysorozat: fókuszban a finanszírozás
A Portfolio és a KAVOSZ közös országos rendezvénysorozata 15 magyarországi városba látogat el.
A csúcstechnológiás szigetelőanyagok előállítása terén piacvezető vállalat Békéscsabán építi meg az első európai üzemét.
A Paks II. a következő évtizedek magyar villamosenergia-ellátásának egyik alappillére, azonban az Európai Bizottság múltheti döntése bizonytalanságot okoz a projekt jövőjében.
AI és a magyar munkaerőpiac: kit hoz előnybe, és kit sodor partvonalra?
Sólyom Balázst, a Trendency Zrt. adatüzletágának vezetőjét kérdeztük.
Most kiderül, hogy mennyire AI-ready a hazai kkv szektor – Töltsd ki a kérdőívet!
A kérdőív kitöltése 5 perc.
