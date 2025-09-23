Itt az MNB friss kamatdöntése: nem mert meglepőt húzni a jegybank

Az előzetes várakozásoknak megfelelően a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa kedden 6,5%-on hagyta az alapkamatot. Ezzel immár egy éve változatlan a jegybank irányadó rátája, és a következő hónapokban sem várható kamatcsökkentés.

A Monetáris Tanács szerint a jelenlegi inflációs pálya nagyjából a várakozásoknak megfelelő, a forint az elmúlt hetekben erősödött, ami középtávon enyhítheti az inflációs nyomást. Ugyanakkor a jegybank hangsúlyozza: még korai lenne abban bízni, hogy az árstabilitás hamarabb helyreáll a magyar gazdaságban.

Az augusztusi infláció 4,3%-os volt, ami még mindig magasabb az MNB célsávjánál, így a lazításra várhatóan a közeljövőben nem kerül sor. A jegybank előrejelzései szerint legkorábban az év utolsó hónapjaiban csökkenhet az infláció 4% alá, 2026 elején pedig a bázishatás miatt akár 3% alá is süllyedhet.

Bár ez elméletileg erős érv lehetne a kamatcsökkentés mellett, az MNB óvatos: az árrésstopok és önkéntes árkorlátozások mintegy 1,5 százalékponttal mérséklik az áremelkedést, és ezek kivezetése esetén ismét 4% feletti inflációt eredményezhet.

A jelenlegi kamatszint fenntartása egyben hozzájárul a forint erősödéséhez is. A magyar deviza az elmúlt hónapokban a kamatkülönbözetből profitáló carry trade-befektetők kedvence lett, így az euróval szembeni árfolyam 390 forint környékére erősödött.

Szeptember a háromhavonta megjelenő Inflációs jelentés hónapja is: a Monetáris Tanács keddi ülésén a friss gazdasági előrejelzéseket is megtárgyalta. A jegybank délután három órakor teszi közzé a negyedévente frissülő GDP- és inflációs prognózist, valamint a kamatdöntést indokló közleményt. Ezt követően Varga Mihály elnök sajtótájékoztatóján ismerteti a döntés részleteit.

Címlapkép: MTI/Kovács Attila