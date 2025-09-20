Akár 150 ezer lakás felújítása is megvalósulhat idén – de a pletykák szerint a nagyüzleti körök már bejelentkeztek a pénzre.
Durva tiltólista az építőanyagokra: Lázárék lépése sokakat hidegzuhanyként érhet
Új rendelet készül, amely a stratégiai jelentőségű építőanyagok kivitelét korlátozza. A lista a homoktól az acélárukon át a faanyagig terjed, célja a hazai építkezések alapanyag-ellátásának védelme, írja a Portfolio.
Lázár János építési és közlekedési miniszter rendelettervezetet tett közzé társadalmi egyeztetésre, amely meghatározza, mely építőanyagok tartoznak a stratégiai jelentőségű kategóriába Magyarországon. Ezek kivitelét szigorú bejelentési és engedélyezési eljáráshoz kötik a 2023-ban elfogadott építészeti törvény alapján.
A lista meglehetősen széleskörű: szerepel rajta a kovasavtartalmú homok, a kvarchomok, különböző kavics- és kőzúzalékfajták, a cement és tűzálló habarcsok, valamint hő- és hangszigetelő anyagok. Emellett többféle gipsztermék, acél- és vasáru – például síklemezek, rudak, szögvasak és huzalok – is bekerült a körbe.
A stratégiai listán ott van az építkezéseknél használt faanyag is, beleértve a vágott, gyalult és csiszolt fát, sőt az acéltörmelék és a hulladékvas is, amelyek a hazai újrahasznosítási és ipari folyamatok szempontjából bírnak kiemelt jelentőséggel.
A szabályozás célja a kormány indoklása szerint az, hogy biztosítsák a magyarországi építési projektek – legyen szó állami beruházásokról vagy magánépítkezésekről – zavartalan alapanyag-ellátását, különösen akkor, ha a piacon áremelkedés vagy hiány fenyeget.
A rendelet a kihirdetése másnapján hatályba lép, így az érintett piaci szereplőknek rendkívül gyorsan kell alkalmazkodniuk az új szabályokhoz.
Lengyelország már milliárdos uniós forrásokat hív le, Magyarország viszont 20 milliárd eurótól továbbra is el van zárva.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke egy előre felvett videóban ismertette a legújabb szankciós csomag részleteit.
Miért van Magyarország az utolsók között a nemi egyenlőség terén? Nézd meg a számokat, és szólj hozzá: te mit változtatnál?
Székesfehérvár után Kecskeméten folytatódik az őszi kkv-rendezvénysorozat: fókuszban a finanszírozás
A Portfolio és a KAVOSZ közös országos rendezvénysorozata 15 magyarországi városba látogat el.
A csúcstechnológiás szigetelőanyagok előállítása terén piacvezető vállalat Békéscsabán építi meg az első európai üzemét.
A Paks II. a következő évtizedek magyar villamosenergia-ellátásának egyik alappillére, azonban az Európai Bizottság múltheti döntése bizonytalanságot okoz a projekt jövőjében.
A hulladékgazdálkodási díjak módosításának jogát veszélyhelyzet idején egyetlen rendelettel az energiaügyi miniszter kezébe adta a kormány.
Bár az új funkcióról egyelőre nem érkezett hivatalos értesítés, az appban már aktiválható.
Vegyesen alakult, alig változott péntek reggelre a forint árfolyama a főbb devizák előző délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Magyarország és Szlovákia egyre erősebb nyomás alatt áll az orosz kőolajról való leválás kérdésében.
Ennyi volt az orosz energiának Európában? Már pénteken ledobhatják a bombát Brüsszelben, az olajat is érintheti
Az Európai Unió várhatóan pénteken mutatja be 19. szankciós csomagját Oroszország ellen, az USA 100 százalékos vámokat sürget az orosz olajvásárlásokra.
Kifogy a szufla a forintból, ismét 400 felett lehet az euró: jövőre tényleg berobbanhat a magyar gazdaság?
Az év hátralévő részében az elmúlt hónapok erősebb teljesítménye után gyengülő pályára állhat a forint, így 2025-től 400 feletti euróárfolyammal búcsúzhat a hazai fizetőeszköz.
A szakértők szerint a Fed további vágásai és az amerikai kamatvárakozások alakulása jelentős hatással lehet a forintra és a hazai jegybank lehetséges kamatlépéseire.
Csúcson a forint, az ukrajnai háború kitörése óta nem volt ilyen erős: most éri meg eurót, dollárt venni?
A háború kitörése óta nem volt ilyen erős a forint a dollárral szemben, és az euró árfolyama is tavaly járt utoljára olyan szinten, mint most.
Gyengült csütörtök reggelre a forint a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest.
Digitális arany vagy csak egy kockázatos eszköz? A CHART by Pénzcentrum új videójában megmutatjuk, mit tud (és mit nem) a Bitcoin.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 389,60 forintról 390,02 forintra emelkedett 18 órakor.
A részvénypiac forgalma 14,0 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
-
-
Készpénz helyett digitális: így fizet ma Magyarország - videó
2024-ben az elektronikus tranzakciók száma pedig meghaladta a 2,5 milliárdot.
-
Szeptember 12-22. között a BÁV ART Bécsi utcai galériájának története új fejezethez érkezik: elstartol az I. Bécsi utcai kamara aukció.