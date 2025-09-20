Durva tiltólista az építőanyagokra: Lázárék lépése sokakat hidegzuhanyként érhet

Új rendelet készül, amely a stratégiai jelentőségű építőanyagok kivitelét korlátozza. A lista a homoktól az acélárukon át a faanyagig terjed, célja a hazai építkezések alapanyag-ellátásának védelme, írja a Portfolio.

Lázár János építési és közlekedési miniszter rendelettervezetet tett közzé társadalmi egyeztetésre, amely meghatározza, mely építőanyagok tartoznak a stratégiai jelentőségű kategóriába Magyarországon. Ezek kivitelét szigorú bejelentési és engedélyezési eljáráshoz kötik a 2023-ban elfogadott építészeti törvény alapján.

A lista meglehetősen széleskörű: szerepel rajta a kovasavtartalmú homok, a kvarchomok, különböző kavics- és kőzúzalékfajták, a cement és tűzálló habarcsok, valamint hő- és hangszigetelő anyagok. Emellett többféle gipsztermék, acél- és vasáru – például síklemezek, rudak, szögvasak és huzalok – is bekerült a körbe.

A stratégiai listán ott van az építkezéseknél használt faanyag is, beleértve a vágott, gyalult és csiszolt fát, sőt az acéltörmelék és a hulladékvas is, amelyek a hazai újrahasznosítási és ipari folyamatok szempontjából bírnak kiemelt jelentőséggel.

A szabályozás célja a kormány indoklása szerint az, hogy biztosítsák a magyarországi építési projektek – legyen szó állami beruházásokról vagy magánépítkezésekről – zavartalan alapanyag-ellátását, különösen akkor, ha a piacon áremelkedés vagy hiány fenyeget.

A rendelet a kihirdetése másnapján hatályba lép, így az érintett piaci szereplőknek rendkívül gyorsan kell alkalmazkodniuk az új szabályokhoz.