2025. szeptember 20. szombat Friderika
19 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Kotrógép gödröt ás az épület alapjához, építkezésen
Gazdaság

Durva tiltólista az építőanyagokra: Lázárék lépése sokakat hidegzuhanyként érhet

Pénzcentrum
2025. szeptember 20. 18:36

Új rendelet készül, amely a stratégiai jelentőségű építőanyagok kivitelét korlátozza. A lista a homoktól az acélárukon át a faanyagig terjed, célja a hazai építkezések alapanyag-ellátásának védelme, írja a Portfolio.

Lázár János építési és közlekedési miniszter rendelettervezetet tett közzé társadalmi egyeztetésre, amely meghatározza, mely építőanyagok tartoznak a stratégiai jelentőségű kategóriába Magyarországon. Ezek kivitelét szigorú bejelentési és engedélyezési eljáráshoz kötik a 2023-ban elfogadott építészeti törvény alapján.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A lista meglehetősen széleskörű: szerepel rajta a kovasavtartalmú homok, a kvarchomok, különböző kavics- és kőzúzalékfajták, a cement és tűzálló habarcsok, valamint hő- és hangszigetelő anyagok. Emellett többféle gipsztermék, acél- és vasáru – például síklemezek, rudak, szögvasak és huzalok – is bekerült a körbe.

Kapcsolódó cikkeink:

A stratégiai listán ott van az építkezéseknél használt faanyag is, beleértve a vágott, gyalult és csiszolt fát, sőt az acéltörmelék és a hulladékvas is, amelyek a hazai újrahasznosítási és ipari folyamatok szempontjából bírnak kiemelt jelentőséggel.

A szabályozás célja a kormány indoklása szerint az, hogy biztosítsák a magyarországi építési projektek – legyen szó állami beruházásokról vagy magánépítkezésekről – zavartalan alapanyag-ellátását, különösen akkor, ha a piacon áremelkedés vagy hiány fenyeget.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A rendelet a kihirdetése másnapján hatályba lép, így az érintett piaci szereplőknek rendkívül gyorsan kell alkalmazkodniuk az új szabályokhoz.
Címlapkép: Getty Images
#kormány #építkezés #építőanyag #gazdaság #export #rendelet #lázár jános #faanyag

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:32
19:17
18:36
18:05
17:33
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. szeptember 19. 16:45
Semmi sem állítja meg a forint dicsőséges menetelését?  
Media1
2025. augusztus 26. 16:34
RTL és NER, 444 és Kutyapárt, közmédia és félmilliárdos smink - Vendégünk Zimon András (Media1, 2025.08.25.)  
MEDIA1  |  2025. szeptember 20. 13:07
Szabó Zsolt halála után eltüntette lejáratóanyagát a Fidesz-közeli propagandalap, a Promenád24 - többen a lapot okolják a tragédiáért
Hatalmas a felháborodás a Promenad24 Szabó Zoltot támadó lejáratóanyaga körül, amit végül azután tör...
Összkép  |  2025. szeptember 19. 23:04
Közép-Európát az összevisszasága teszi alkalmazkodóképessé
Közép-Európa túlélését pont az a töredezettség, autonómiavágy és sokértelműség biztosítja, amit szer...
Bankmonitor  |  2025. szeptember 19. 15:14
Rekordroham: 152 ezer háztartás rohanhat az Otthon Start hitelért a következő fél évben
A GKI friss felmérése szerint a lakosság 8,2%-a készül igénybe venni az új támogatott hitelt. De kik...
Holdblog  |  2025. szeptember 19. 11:48
És a tengeralattjárókat ki fogja szabályozni?
E heti adásunkban mi úszunk, a tengeralattjárók viszont elsüllyednek. Szabó Dávid meg szakért. Valam...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 20.
Újabb ismert borász szólalt meg a zéró toleranciáról: a hazai borkultúra nem egyenlő az alkoholizmussal!
2025. szeptember 19.
Leáldozott a pörköltnek és a pacalnak? Így tűnnek el lassan a klasszikus magyar fogások az éttermekből
2025. szeptember 20.
Itt még az AI szerint is kolbászból van a kerítés: kanyarban sincsen Svájc vagy Ausztria
2025. szeptember 20.
Teszten a kínaiak hajlítható csúcstelefonja: tényleg megér 800 ezer forintot a Honor Magic V5?
2025. szeptember 19.
Itt áll feketén-fehéren: 2025-ben sem lett jobb nőnek lenni Magyarországon
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 20. szombat
Friderika
38. hét
Szeptember 20.
Takarítási világnap (Szemétszedési világnap)
Szeptember 20.
A Kulturális Örökség Napjai
Szeptember 20.
Az európai kultúra napja
Szeptember 20.
A gyermekek világnapja
Szeptember 20.
Biztosítási világnap
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Már elindult a folyamat országszerte: vége a forint uralmának, az euró bevezetése sem kell hozzá
2
3 napja
Beszakadt a forint, estére padlóra került a magyar fizetőeszköz
3
1 hete
Fontos bejelentést tett Gulyás Gergely: súlyos dolog derült ki az Otthon Startról
4
1 hete
Olyan sokk közelít Magyarország felé, amire még nem volt példa: 2027-től romba dőlhet minden
5
1 hete
Forr a hangulat a bankoknál – az OTP az Alkotmánybírósághoz fordult
PÉNZÜGYI KISOKOS
Káridőponti érték
sajátos biztosítási - és a biztosítási szerződések feltételeiben megfogalmazott - tényleges érték. Viszonylag gyakori szerződési formula. A biztosító a kárt káridőponti (avult) értéken téríti meg. A káridőponti értéket a károsodott vagyontárgy újrabeszerzési árából, vagy újraépítési költségéből számítják ki, az időközi értékcsökkenés, avulás levonásával.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 20. 19:17
Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 38. játékhéten
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 20. 18:05
Kvíz: Te is gyakran iszol energiaitalt? Teszteld, tudod-e erre a 10 kérdésre a választ!
Agrárszektor  |  2025. szeptember 20. 18:08
Figyelmeztetik a magyarokat: résen kell lenni most az erdőknél itthon