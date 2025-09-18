A magyar autósok többsége továbbra is bizalmatlan az elektromos autózással szemben – derül ki egy több mint 1500 fő bevonásával végzett kutatásból.
Rengeteg magyar háztulaj kerítését ítélhetik bontásra: kevesen tudnak erről a szabályról, komoly pénzt fizethetnek
Még a kerítésünk is meglepően sok mindent elárulhat rólunk. A magyarok számára elsősorban a biztonságot, a magánélet védelmét és emellett a rendezettséget jelenti – derül ki egy térburkolatokat forgalmazó cég kutatásából. Annak ellenére, hogy a magyarok kétharmada bevallása szerint jó viszonyban van szomszédjával, minden harmadik kertes ingatlanban lakó mégis teljesen elszeparálná otthonát a külvilágtól. A felmérésből az az érdekesség is kiderült, hogy a helyi építési szabályozásokkal nem igazán vagyunk tisztában, így sok esetben szabálytalan kerítések határolják a házakat és kerteket.
Meglehetősen ellentmondásos képet fest a magyar lakosság szomszédsághoz és magánszférához fűződő viszonya. Miközben a válaszadók közel kétharmada korrekt vagy épp nagyon jó, baráti kapcsolatot ápol szomszédaival, egyharmaduk (33%) teljesen elzárkózna és magas kerítéssel zárná ki a külvilágot.
A Wienerbergerhez tartozó, térburkoló megoldásairól ismert Semmelrock friss országos reprezentatív felmérése a szomszédi kapcsolatok minőségét, a kerítésválasztás motivációit és a magánszféra védelmével kapcsolatos attitűdöket vizsgálta.
A megkérdezett kertkapcsolatos ingatlanban élők 18%-a „csak köszönőviszonyban” van szomszédjával, 13%-nak vegyesek a kapcsolatai e téren, 2% pedig kifejezetten feszültnek, vagy egyenesen ellenségesnek írta le kapcsolatát a szomszéddal.
Minket is meglepett, hogy lényegében minden harmadik kertes ingatlantulajdonos úgy nyilatkozott, hogy szeretne teljesen elzárkózni a szomszédoktól, annak ellenére is, hogy a többség jó kapcsolatot ápol a környezetével. Kimondhatjuk tehát, hogy a kerítésválasztás és állítás nem feltétlen a rossz szomszédi viszonyokról szól, hanem a magánszféra védelme iránti természetes igényről
– értékelte az eredményt Nagy Zsolt István, a cég marketingvezetője. A magyarok a kerítéseknél nem keresik a kiskaput. 64% nyilatkozott úgy, hogy még sosem keveredett vitába a kerítés vagy a telekhatár miatt, minden tizedik azonban többször is átélt már emiatt feszültséggel teli pillanatokat.
Tartósság, ár, külső
A kutatás arra is rámutatott, hogy ha a magyarok kerítést állítanak, akkor azzal aztán hosszú ideig nem is akarnak többet foglalkozni. A válaszadók 62%-a tartós és időjárásálló kerítést választott vagy választana magának, így ennél a termékkategóriánál az ár csak a fontossági sorrend második helyét szerezte meg (53%).
A magyar vásárlók szerint a harmadik legfontosabb szempont a kerítések kinézete, ezt a válaszadók körülbelül harmada (35%) jelölte meg a kutatásban.
Tényleg pozitív és talán ezúttal is váratlan fejlemény, hogy a tulajdonosok a tartósságot helyezik előtérbe az árral szemben. A magyarok hosszú távban gondolkodnak, és inkább egyszer fektetnek be minőségi megoldásba, mint hogy rendre sok időt töltsenek a karbantartással, vagy cserével. Az esztétika fontossága azt mutatja, hogy végre túlléptünk azon a korszakon, amikor a kerítés pusztán funkcionális elemként szolgált az ingatlan körül és nem tekintettünk rá az egész részeként
– tette hozzá a szakember.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Mutasd a kerítésed, megmondom ki vagy
A felmérés azt is vizsgálta, hogy mit mondhat el egy kerítés az ingatlan tulajdonosáról: a válaszadók fele szerint egy igényesen kialakított kerítés a tulajdonos rendezettségét is mutatja, míg a megkérdezettek közel negyede (23%) szerint az ilyen kerítés a vagyonosság egyértelmű jelének is tekinthető.
A kerítés olyan, mint egy névjegykártya. Az ingatlannal kapcsolatban az első jó benyomást már ezzel elérhetjük. A biztonságra fókuszálóknak jó megoldást nyújthatnak a beton kerítéselemekből készülő robosztus konstrukciók, de az esztétikai szempontokat preferáló vásárlók számára is több gyártó kínál ma már olyan beton kerítéselemeket, amelyek jól kombinálhatók különböző betétekkel, kerítéslécekkel. Ha valamiért bizonytalanok lennénk, akkor az építőanyag-kereskedésekben és barkácsáruházakban mindig találhatunk mintakerítéseket
– mondta Nagy Zsolt István. Ha a saját preferenciákat vizsgáljuk, a magyarok közel fele (45%) részben átlátszó, közepesen magas kerítést választana magának. A természetes megoldások nem annyira népszerűek idehaza, 14% növesztene élő sövényt ingatlana köré, és alig 2% mondta azt, hogy egyáltalán nem kerítené körbe otthonát.
„Ha valaki nem bízik a sövényekben, vagy rég kerítéscserében gondolkodik, akkor most érdemes lehet kihasználni az állami otthonfelújítási támogatást. A vidéki kistelepüléseken élőknek 2026. június 30-ig igénybe vehető segítség rendkívül sokrétűen felhasználható, így akár kerítésépítés is megvalósítható” – tette hozzá a marketingvezető.
Helyi Építési Szabályzat – nem tudtam, hogy van ilyen
A széles körű kutatás eredményeiből az is kiderült, hogy még a kertes ingatlannal rendelkező magyarok többsége sincs tisztában a kerítésépítésre vonatkozó helyi szabályozásokkal. Saját bevallásuk szerint, a településekre vonatkozó helyi építési szabályzatot - amely jellemzően leírja a kerítés elhelyezésének, kinézetének és maximálisan megengedhető magasságának a pontos kereteit - még a korábban a telekhatáron kerítést állított válaszadók közül is csak minden tizedik (9%) ismerte és követte pontosan.
A megkérdezettek egyharmada állította azt, hogy nagyjából tisztában volt azzal, hogy mire kell figyelnie (32%), másik egyharmaduk tudott a szabályok létezéséről, de nem olvasta azokat, viszont közel ugyanennyien (29%) nem is hallottak a dokumentumokról.
Ha esetleg a nem megfelelő alapanyagok használata, vagy a szakemberek tudásbeli hiánya a valóságban is jelentkezik, akkor sok kertes ingatlan kerítésének kialakítása szabálytalan lehet, ami később költséges utólagos engedélyezési eljárásokhoz vagy bírságokhoz is vezethet.
Az MNB ügyvezető igazgatója szerint a kamattámogatott programok önmagukban nem növelik érdemben a hitelpiac mélységét, ehhez további tényezők javulására is szükség van.
A schengeni átjárhatóság azonnal érezhető ingatlanpiaci élénkülést hozott a román határ mentén, a forgalom és az árak is gyorsabban mozognak, mint az országos átlag.
A REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum konferencia második szekciója látleletet adott arról, hogyan próbál alkalmazkodni az ingatlanközvetítői szakma a külső hatásokhoz.
Az Otthon Start program bevezetése jelentősen felpörgette az ingatlanpiacot, de a vevők gyakran csalódottak a hirtelen áremelkedések miatt.
A REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum konferencia nyitó szekciója átfogó képet adott az ingatlanközvetítői szektor jelenlegi állapotáról.
Életveszélyes játszóterekkel van tele az ország? Lesújtó eredményre jutott az ellenőrzés, ki vigyáz a gyerekek biztonságára?
A kormányhivatalok a gyermekek védelme érdekében rendszeresen ellenőrzik a játszóterek üzemeltetésére vonatkozó jogszabályi előírások betartását.
Elképesztő lakásroham indult Budapesten: nagyon jól járhat, aki ilyen ingatlant adna el a fővárosban?
Budapesten gyorsabban elkelnek a lakások, mint egy évvel korábban: a panellakások esetében a július és szeptember közötti három hónapos időszakban 55 nap elég az eladáshoz.
Idén január közepén részben elindult az Elektronikus Ingatlan-nyilvántartási rendszer, amely hosszú évek előkészítése után alapjaiban alakíthatja át az ingatlanügyintézést.
Csúnya ősz elé nézhet rengeteg magyar ingatlantulaj: kiadták a figyelmeztetést, ennek a fele sem tréfa
A fűtési szezon előtt célszerű szakemberrel ellenőriztetni a fűtőeszközünket és kéményseprővel megvizsgáltatni a kéményünket.
A Duna House adatai szerint a fővárosban az átlagos bérleti díj 274 ezer forint, ami 18 százalékkal magasabb, mint az egy évvel korábbi összeg.
Az igazságügyi miniszter két rendeletben rögzítette a 2026-os országgyűlési választás lebonyolításának részleteit.
A magyarok harmada nem tud bejáratott, megbízható szakemberhez fordulni otthoni műszaki probléma vagy egyéb váratlan javítást, szerelést igénylő helyzet esetén.
Az ingatlanpiac augusztusban több rekordot is megdöntött: a tranzakciószám négyéves csúcsra emelkedett,
A nyári szabadságok után szeptemberben és októberben csúcsra jár az építőipar.
Fájó milliókat bukott, aki így adott el lakást az utóbbi időben: rengetegen sétáltak bele a csapdába
Havi összevetésben 1,1 százalékkal nőttek a lakásárak országos szinten, a fővárosban pedig 1,4 százalékkal kerülnek többe a lakások.
Ezekre az új építésű lakásokra lehet felvenni a 3%-os Otthon Start hitelt a IV. és XV. kerületben: itt a lista!
Sokan úgy gondolják, hogy az Otthon Start lakáshitel legfeljebb használt lakásokra elérhető, de találtunk olyan projekteket, ahol egy-egy új lakás is belefér a keretbe.
Újabb lomtalanítás dátum derült ki: ez a budapesti kerület készülhet, októberben viszik a lomot mind a két körzetben
Fontos, hogy a nem a megjelölt időpontban történő lomkikészítés közterület-szennyezési szabálysértésnek minősül!
Csoportos adóelkerülési kísérletet leplezett le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).
-
Most kiderül, hogy mennyire AI-ready a hazai kkv szektor – Töltsd ki a kérdőívet!
A kérdőív kitöltése 5 perc.
-
Készpénz helyett digitális: így fizet ma Magyarország - videó
2024-ben az elektronikus tranzakciók száma pedig meghaladta a 2,5 milliárdot.
-
Új befektetési lehetőségek a műtárgypiacon (x)
Szeptember 12-22. között a BÁV ART Bécsi utcai galériájának története új fejezethez érkezik: elstartol az I. Bécsi utcai kamara aukció.