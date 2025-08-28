Nagyon nem mutatnak jól a számok: jelentős a visszaesés az építőiparban

Az építőiparban az elindított kivitelezések értéke csökkent 2025 második negyedévében az első három hónaphoz képest. Negyedéves szinten a megkezdett építkezések összege 2020 óta a második legalacsonyabb volt, az építőipari Aktivitás-Kezdés folyó áron nem érte el a 470 milliárd forintot.

Az első félévben 1200 milliárd forint körüli értékben léptek kivitelezési fázisba beruházások, ami messze elmarad az előző években mérttől, és a 2020-as, Covid sújtotta első félévet közelíti. Változatlan árakon számolva még kedvezőtlenebb a helyzet, árváltozással korrigálva 2015 óta a második legrosszabb háromhavi Aktivitás-Kezdés volt mérhető 2025 áprilisa és júniusa között.

1.ábra. Az építőipari aktivitás: a megkezdett kivitelezési munkák értékének alakulása és megoszlása építési részpiacok szerint (Forrás: EBI Építésaktivitási Jelentés 2025. 2. negyedév)

Nagy zuhanás a nem-lakáscélú magasépítéseknél

Az első negyedév biztató eredményei után gyengén teljesített a magasépítési szektor 2025 második negyedévében. A megkezdett kivitelezések értéke 400 milliárd forint alá csökkent, és alig érte el az első negyedéves Aktivitás-Kezdés felét. Az elindult építkezések összege 2020 után hasonlóan alacsony szinten csak 2024 harmadik negyedévében alakult. A magasépítéseket jellemző visszaesés változatlan árakon még szembetűnőbb volt, a változatlan áras Aktivitás-Kezdés 2015 első negyedévében volt utoljára alacsonyabb a 2025 áprilisa és júniusa között mértnél.

Még tovább árnyalja a képet, hogy a társasházi lakásépítések rendkívül sikeres negyedévével együtt teljesített ilyen gyengén a magasépítés. A nem lakáscélú magasépítések Aktivitás-Kezdés mutatója kritikusan alacsony szintre zuhant, 120 milliárd forint alá, amire 2015 első negyedéve óta nem volt példa. Változatlan árakon nézve pedig még drámaibb a visszaesés, az eddig mért negatív rekordnak is csak kevesebb, mint a fele volt a 2025 második negyedéves érték.

Az év második negyedévében a legnagyobb magasépítési projektek között főként társasházi beruházások találhatók, a nem-lakáscélú magasépítési projektek közül a legnagyobbak közé mindössze egy tudott bekerülni, a miskolci Halms járműipari alkatrészeket gyártó üzem I. üteme.

Javult, de így is alacsony szinten a mélyépítés

2025 második negyedévében javulás volt mérhető az előző negyedévhez képest, de így is alacsony szinten alakult az Aktivitás-Kezdés a mélyépítési szektorban. 100 milliárd forint körüli értékben indultak meg kivitelezések. Az út- és vasútépítési szegmensben 2025 második negyedévében szintén növekedés látszott az előző három hónaphoz képest, 50 milliárd forint értékben léptek építési fázisba projektek, ez azonban továbbra sem számított magas szintnek.

A 2025 második negyedévében elindult legnagyobb építési projektek közé a mélyépítések közül bekerült az iváncsai ipari-innovációs fejlesztési terület vasúti infrastruktúrája, a tatabányai XIV/A vízakna, valamint Ács, Bábolna és Koppánymonostor ivóvízhálózatának fejlesztése.

Budapest vezető helyen a régiók között

Az elmúlt négy negyedévben elindult építkezéseket nézve a legmagasabb összegben Budapesten kezdődtek meg kivitelezések Magyarországon, a teljes Aktivitás-Kezdésből a részesedése 34 százalékos volt, ami továbbra is meghaladja a 2021-2023 közötti időszakot jellemző a 20-30 százalék közötti arányt.

A korábban élenjáró Észak-Alföldön a kivitelezések 16 százaléka indult el. A Dél-Dunántúl részesedése 15, a Dél-Alföldé 11 százalék volt. A legalacsonyabb értékben az időszakban Észak-Magyarországon és Nyugat-Dunántúlon indítottak projekteket 4-4 százalékos részesedéssel. Közép-Dunántúlon és Pest régióban az építkezések 8-8 százaléka indult el.

2.ábra. A megkezdett kivitelezési munkák összértékének területi megoszlása Magyarország egyes régiói között (Forrás: EBI Építésaktivitási Jelentés 2025. 2. negyedév)

Továbbra is nagyon erős a társasházi aktivitás

A társasházi lakásépítések esetében folytatódott a kedvező trend, és 2025 második negyedéve messze túlszárnyalta az elmúlt évek átlagát a megkezdett kivitelezések értékében. Az év második három hónapjában folyó áron 250 milliárd forint összegben kezdődtek meg társasházi lakásépítések. Ez az abszolút rekordnak számító, 2025 első negyedéve után a második legmagasabb érték, amit 2014 óta mértek. Sokat elmond a jelenlegi kedvező piaci helyzetről, hogy immár harmadik egymást követő negyedévben alakult 200 milliárd forint felett a társasházi Aktivitás-Kezdés, ami messze túlszárnyalja a 2024 első feléig mért korábbi, 144 milliárdos legmagasabb összeget. A bővülés a szegmensben változatlan árakon számolva is számottevő volt az előző évekhez képest.

Az eddig a lejáró állampapírok és kamatkifizetések táplálta pörgés további folytatását hozhatja az ősszel induló Otthon Start hitelprogram a hazai lakáspiacon, illetve ekkor jelenhetnek meg az értékesített otthonok között az idei évben állami finanszírozást (Lakhatási Tőkeprogram) nyert alapok lakóprojektjei is. Ezek hatására a lakáspiac keresleti és kínálati oldalán is élénkülésre lehet számítani az év további részében. Az alapok lakásfejlesztései a társasházi Aktivitás-Kezdés további magas szintjének forrásai lehetnek Budapesten, másrészt az Otthon Start indulása miatt élénkebb lakáspiaci kereslet hatására vidéken is több társasházi projekt indulhat el. A fővárosban a korábbi jelentős kivitelezés indítások miatt az elérhető új lakások száma már most is az elmúlt évek egyik legmagasabb szintjén áll, ami a megjelenő új kínálat mellett az év végéhez közeledve óvatosabbá teheti a fejlesztőket a projektindításokkal.

Az idei második három hónapban 90 milliárd forint körül alakult az elkészült társasházak értéke, ami némi növekedést jelent az előző negyedévhez képest. Összességében az első félévben valamivel csökkent a társasházi Aktivitás-Befejezés az előző évhez képest, nagyjából a 2023-as szinten alakult. Az elmúlt négy negyedévet nézve, a kivitelezési fázisba lépő társasházi lakásépítésekből masszív szeletet hasított ki Budapest, részesedése 75 százalékos volt, míg a többi régió egyike sem érte el a 10%-ot. Megállapítható még, hogy 77%-ban Közép-Magyarországon, 14%-ban Nyugat-Magyarországon kezdődtek meg társasházi lakásberuházások, míg Kelet-Magyarországhoz csupán az Aktivitás-Kezdés 9%-a kötődött.

Döcögve indult az év a szállodaberuházásoknál, de látszik a növekedés

A szállodaépítések 2019-2020-ban pörögtek fel a leginkább, de 2021-ben és 2023-ban is relatív magas értékben indultak projektek. 2024-et némi visszaesés jellemezte, az idei év pedig még inkább döccenősen indult a megkezdett szálloda építkezések esetében, bár a második negyedév hozott némi bővülést. 2025 áprilisa és júniusa között a megkezdett kivitelezések összértéke 20 milliárd forint felett alakult a szegmensben, ami jelentős javulás az előző, igen gyenge negyedévhez képest, és a 2023-2025 közötti időszak mediánjával nagyjából egyező. Változatlan áron szintén azt látjuk, hogy a 2025 második negyedévi Aktivitás-Kezdés számottevően nem tér el az előző negyedévektől, viszont messze elmarad a 2019 vége és 2021 eleje között mért magas értékektől. A 2025 első felében elindult legnagyobb szállodaprojektek közé tartozik Angyalföldön a Staybridge Suites Hotel első ütemének építése, augusztusban pedig elindult a szálloda funkciót is magában foglaló, miskolci MCC Tehetséggondozó Központ beruházás.

Az előző évek megkezdett szállodaprojektje közül, több is most érkezett el a befejezéshez, így 2025 második negyedévében rekordot döntött az Aktivitás-Befejezés a szegmensben, folyó áron a 90 milliárd forintot közelítette, elkészült például a Balaton Park Circuit autóversenypálya melletti, 4 csillagos szálloda, és a hévízi Le Primore Hotel. Jelenleg is sok szállodaberuházás zajlik melyek átadása jövőre esedékes, folyik például a Grandhotel Galya felújítása, valamint budapesti szállodák sora épül vagy áll felújítás alatt: Belváros-Lipótvárosban a Sofitel Budapest Chain Bridge, a Kígyó utcai szálloda és a VP36 Boutique Hotel, Terézvárosban a Paulay Opera Hotel és a Hotel Paulay (Puro), Erzsébetvárosban a Moxy Budapest Downtown by Marriott Hotel, Ferencvárosban a Hilton Garden Inn, Újbudán pedig a Hotel Gellért felújítása zajlik, ami 2027-ben készülhet el. Befejezéséhez közelít továbbá és még idén átadásra kerülhet a belváros-lipótvárosi Klotild Palota St. Regis Hotel és a terézvárosi K36 Hotel és Diákszálló.