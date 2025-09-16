2025. szeptember 16. kedd Edit
17 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Fiatal nő átnézi a pénzügyeit otthon adóbevallás
Gazdaság

Fontos határidőre figyelmeztet a NAV: rengeteg magyar családot érint, heteik maradtak

Pénzcentrum
2025. szeptember 16. 14:28

A három gyermeket nevelő anyáknak október 1-től nem kell személyi jövedelemadót fizetniük a törvényben meghatározott, munkával megszerzett jövedelmeik - így például a munkabér - után. Az a háromgyermekes anya, aki már az októberi fizetését is szja-mentesen szeretné megkapni, válassza a NAV Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazását (ONYA); az adóelőleg-nyilatkozat október 1-től a legegyszerűbben ezen keresztül adható be - hívta fel a figyelmet keddi közleményében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

A kedvezményre minden édesanya jogosult, aki vér szerinti vagy örökbefogadó szülőként legalább három olyan gyermeket nevel, akik után családi pótlékra jogosult, vagy legalább 12 éven át jogosult volt. A kedvezmény tehát nemcsak a jelenlegi, hanem a korábbi jogosultság alapján, akár felnőtt gyerekek után is igénybe vehető, emelte ki a hatóság.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A kedvezmény a törvényben meghatározott, munkával szerzett jövedelmekre, így a munkabérre, a vállalkozói kivétre, a megbízási szerződéssel vagy őstermelői tevékenységgel szerzett jövedelemre is érvényesíthető. A háromgyerekes édesanyák keresete teljes egészében mentesül az szja alól - hangsúlyozta a NAV.

Kapcsolódó cikkeink:

A közlemény kitér arra is, hogy a háromgyerekes anyák kedvezménye minden más kedvezményt megelőz, először ezt kell érvényesíteni az adóalapból. Ha a szülők jelenleg jogosultak három gyerek után családi pótlékra, akkor havonta 990 000 forint családi kedvezményt is érvényesíthetnek, ami 148 500 forint megtakarítást jelenthet. A szülők az őket megillető családi kedvezményből azt az összeget, amit az összevont adóalapba tartozó jövedelmükből nem tudnak igénybe venni, családi járulékkedvezményként is érvényesíthetik.

Aki a kedvezményt már év közben igénybe szeretné venni, új adóelőleg-nyilatkozatot kell leadnia a munkáltatójának, kifizetőjének. Ezt legegyszerűbben a NAV online nyomtatványkitöltőjében, az ONYA-ban teheti meg 2025. október 1-től, így a kedvezmény már a novemberben utalt októberi fizetésben érvényesül. Természetesen a kedvezmény a jövő évi szja-bevallásban egy összegben is érvényesíthető.
Címlapkép: Getty Images
#adóbevallás #NAV #szja #gazdaság #kedvezmény #háromgyermekesek #nemzeti adó és vámhivatal #anyák #adóbevallás készítése

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:46
15:34
15:26
15:04
14:46
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. szeptember 15. 16:54
Újabb kínai gyár jöhet Magyarországra - Szemfényvesztés vagy óriási biznisz?  
Media1
2025. augusztus 26. 16:34
RTL és NER, 444 és Kutyapárt, közmédia és félmilliárdos smink - Vendégünk Zimon András (Media1, 2025.08.25.)  
Bankmonitor  |  2025. szeptember 16. 14:59
Otthon Start a MagNet Banknál - akár 100 ezer Ft-os IKEA utalvánnyal
A MagNet Bank friss, 2025. szeptember 15-én közzétett hivatalos hirdetménye szerint a népszerű Ottho...
Kasza Elliott-tal  |  2025. szeptember 16. 14:19
Követett részvények - 2025. szeptember
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a he...
MEDIA1  |  2025. szeptember 16. 11:04
Indul a Bajnokok Ligája a Sport TV-n: Arsenal, PSG, Bayern, Barcelona a nyitó körben
Szeptember 16-án, azaz ma rajtol a labdarúgó Bajnokok Ligája 2025-26-os szezonja, amelynek első ford...
Holdblog  |  2025. szeptember 16. 08:56
Kijózanodás az AI-horrorból: a szilícium kávét kér
Nem kell tartani az AI-tól, a Terminátor-forgatókönyvek mind-mind olyan képességekre alapulnak, amik...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 16.
Rengeteg magyar taktikázik így a bankszámlájával: dől nekik a pénz, de hamar csőd lehet a vége
2025. szeptember 15.
Ide menekíti gyermekeit a magyar elit: milliós tandíjat fizetnek, csak a közoktatást ne
2025. szeptember 16.
Tízezrével lepik el a magyarok Ausztriát: mindenkit csábítanak a magas bérek, óriási a roham
2025. szeptember 16.
Készpénz helyett digitális: így fizet ma Magyarország - videó
2025. szeptember 16.
Ez az igazi sztárszakma Magyarországon: villámgyors az előrelépés, milliós a fizu
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 16. kedd
Edit
38. hét
Szeptember 16.
Az ózon világnapja
Szeptember 16.
A hangzáskultúra napja
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Már elindult a folyamat országszerte: vége a forint uralmának, az euró bevezetése sem kell hozzá
2
6 napja
Olyan sokk közelít Magyarország felé, amire még nem volt példa: 2027-től romba dőlhet minden
3
5 napja
Fontos bejelentést tett Gulyás Gergely: súlyos dolog derült ki az Otthon Startról
4
2 hete
Meglepetés a devizapiacon: beszakadt az euró a forinttal szemben
5
2 hete
Még el sem indult, máris szavaztak az Otthon Start hitelről: súlyos, ami kiderült
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kárhányad
a biztosító díjbevételének és a kifizetett károknak egymáshoz való arányát fejezi ki. Általában szerződéstípusonként és ágazatonként mérik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 16. 15:46
Ennyi volt, legendás budapesti vendéglátóhely húzza le a rolót: sokak kedvence volt
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 16. 14:24
Meghalt Robert Redford
Agrárszektor  |  2025. szeptember 16. 15:34
Riasztó, mivel van tele a levegő Magyarországon: tényleg ezt lélegezzük be?