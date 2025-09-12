2025. szeptember 12. péntek Mária
Smiling mother having fun and interacting with her little daughter, they are sitting on the floor and playing with toys with dishes
Gazdaság

Novembertől havi 106 ezer forinttal keres többet rengeteg magyar nő: így tényleg megéri

Pénzcentrum
2025. szeptember 12. 16:34

A három gyermeket nevelő anyák 2025. október 1-jétől válnak jogosulttá egy új adókedvezményre, amely átlagosan havi 106 ezer forinttal növeli a nagycsaládosok nettó jövedelmét.

A kedvezmény az anyák teljes személyi jövedelemadóját nullára csökkenti, de csak bizonyos jövedelmek esetén. Nevezetesen, a kedvezmény csak a tevékenységi jellegű jövedelmek adóját csökkenti le, így például a munkabér, a megbízási díj, az egyéni vállalkozók kivétje vagy az átalányban megállapított jövedelem esetében alkalmazható az új szabály. Nem csökken viszont a kamatjövedelem, az osztalék vagy az ingatlan bérleti díjának közterhe.

További megkötés, hogy bár a jogszabály már október 1-jén hatályba lép, a szeptemberben megszolgált, és ezért októberben kifizetett munkabér után a kedvezmény még nem érvényesíthető. Így a legtöbb érintett november elején fog a kedvezményből először részesülni, amikor az októberi munkabérüket megkapják.

Nem csak a jelenleg gyermeket nevelő, hanem akár a nyugdíj mellett dolgozó anyák is igénybe vehetik a kedvezményt. Az ugyanis nem csak a jelenleg saját háztartásban nevelt, és ezért családi pótlékra jogosító gyermekek után jár, hanem azon személyek után is, akikre tekintettel az anya legalább 12 éven keresztül családi pótlékra volt jogosult – akár az 1980-as években

– hívta fel a figyelmet Honyek Péter, a PwC Magyarország személyi jövedelemadóval foglalkozó területének igazgatója.

 Emellett az elhunyt gyermekek is figyelembe vehetőek, ha utánuk nem járt 12 évig családi kedvezmény. Végezetül a fogyatékkal élő, szociális intézményi ellátásban részesülő gyermekeket is figyelembe lehet venni, ha velük az anya rendszeresen tartja a kapcsolatot. Értelemszerűen a kedvezmény az örökbefogadott gyermekek után is jár. Viszont a kedvezményt megalapozó 12 évbe csak a magyarországi családi pótlékra való jogosultság időszaka számít bele. Így ha például az édesanya Németországban nevelte fel három gyermekét, majd utána Magyarországra költözik, akkor neki nem jár a kedvezmény.

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

További jó hír, hogy a három gyermeket nevelő anyák kedvezménye miatt a családi kedvezmény nem veszik el akkor sem, ha az anya egyedülálló, vagy férje, élettársa nem dolgozik. Ugyanis a háromgyermekes anya a családi kedvezmény által biztosított adómegtakarítást a 18,5%-os társadalombiztosítási járulékából is levonhatja. Igaz, a családi járulékkedvezmény teljes kihasználásához három kiskorú gyermek esetén közel 803 ezer forint havi bruttó fizetésre van 2025-ben szükség. 
Adóelőleg-nyilatkozatot kell tenni október első felében
 
A három gyermeket nevelő anyák kedvezményét év közben csak akkor fogják a munkáltatók figyelembe venni a munkavállalók bérszámfejtése során, ha a jogosult anyák adóelőleg-nyilatkozatot adnak a munkáltatójuknak. Ezt október első felében célszerű megtenni annak érdekében, hogy a kedvezmény hatását a családok már 2025-ben, és ne csak a bevallásuk benyújtását követően – 2026 első felében – élvezhessék. Az erre szolgáló formanyomtatvány várhatóan október első napjaitól lesz elérhető a NAV honlapján.
Címlapkép: Getty Images
