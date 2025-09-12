2025. szeptember 12. péntek Mária
27 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Szekszárd, 2024. december 22.A Terrorelhárítási Központ (TEK) egysége egy Scorpion páncélozott jármûvel Szekszárd sétálóutcája elõtt, a karácsonyi vásár helyszíne közelében 2024. december 22-én. A TEK egységei jelen vannak a vidéki
Gazdaság

Külföldön akciózhat a TEK, óriási pénzt kap a magyar terrorelhárítás: mi folyik itt?

Pénzcentrum
2025. szeptember 12. 09:02

A Terrorelhárítási Központ feladatköre kibővül: a jövőben külföldi titkos információkat is gyűjthet, és határon túli akciókat hajthat végre Magyarország biztonságának érdekében. A kormány emellett közel 4 milliárd forinttal megemelte a szervezet költségvetését.

A Terrorelhárítási Központ (TEK) a jövőben külföldi forrásból származó titkos információkat is gyűjthet, és Magyarország biztonságának védelmében akár határokon túl is bevethető – derül ki a csütörtök este megjelent Magyar Közlönyből. Egy másik kormányhatározat értelmében a TEK költségvetése mintegy 4 milliárd forinttal bővül.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A rendelet indoklása szerint az Ukrajnában zajló háború következtében fokozódó bűnözés állandó biztonsági kockázatot jelent, amely a terrorveszélyt is magában foglalja. A szabályozás a háború miatt elrendelt veszélyhelyzeti intézkedésekre hivatkozva szélesíti ki a TEK feladatkörét. Bár a szöveg végig csak „a terrorizmust elhárító szervet” említi, ez egyértelműen a TEK-re utal, hiszen a 2010-es alapító jogszabály is így nevezi meg.

Kapcsolódó cikkeink:

Az új felhatalmazás alapján a TEK külföldi vonatkozású információkat szerezhet be, önállóan folytathat titkos adatgyűjtést, vagy a belügyminiszter döntése alapján bevonhatja a nemzetbiztonsági szolgálatot is. Emellett jogot kap arra, hogy külföldön is műveleteket hajtson végre, amennyiben az „speciális képességeivel Magyarország biztonsági és bűnüldözési érdekeit szolgálja”. Ez szintén a belügyminiszter jóváhagyásához kötött.

Ezzel párhuzamosan a költségvetési tartalékok átcsoportosításáról szóló határozat a TEK anyagi kereteit is jelentősen növeli: a működési kiadások közel 1,4 milliárd forinttal, a beruházások pedig 2,5 milliárd forinttal emelkednek.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Címlapkép: Kiss Dániel, MTI/MTVA
#költségvetés #gazdaság #rendvédelem #terrorelhárítás #tek #terrorelhárítási központ

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:15
10:05
09:48
09:46
09:41
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. szeptember 11. 16:53
Erre kevesen számítottak: ő most a világ leggazdagabb embere  
Media1
2025. augusztus 26. 16:34
RTL és NER, 444 és Kutyapárt, közmédia és félmilliárdos smink - Vendégünk Zimon András (Media1, 2025.08.25.)  
Holdblog  |  2025. szeptember 12. 09:45
Ezek a befektetések aranybányák - szó szerint!
Közel két évvel ezelőtt, az árfolyam kitörése előtt pár hónappal azt írtam elemzésemben, hogy az ara...
KonyhaKontrolling  |  2025. szeptember 12. 07:45
Amikor a rosszabb befektetés is megéri
Korábban már írtam arról, hogy mennyire nem szeretem a béren kívüli juttatásokat. Teljesen feleslege...
MEDIA1  |  2025. szeptember 11. 21:08
Az orbáni propaganda pöcegödre hazudott - ismét durván összefeszült az Index és Magyar Péter
A társasági adó majdani megemelésével vádolta meg az Index a Tisza Pártot, mire Magyar Péter élesen...
Bankmonitor  |  2025. szeptember 11. 12:46
Otthon Start kamatok, kedvezmények: meglepő különbségek a bankok között!
Az Otthon Start program elrajtolt, a bankok pedig - szinte versenyt futva - igyekeznek rálicitálni e...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 12.
A bolgár recept aligha lesz elég: tényleg van esély 2030-ban bevezetni az eurót Magyarországon?
2025. szeptember 11.
Bendarzsevszkij Anton: az oroszok erőforrásai is végesek, 10 évig nyöghetik majd ezt a háborút
2025. szeptember 12.
Miért lehet egyre több banknál 15 millió Ft-os személyi hitelt igényelni?
2025. szeptember 11.
A Netflix miatt drágulnak a lakbérek? Egy újabb ok, amiért nem találsz megfizethető lakhatást
2025. szeptember 11.
Olaj a tűzre az Otthon Start, komoly lakáskatasztrófa érik Magyarországon: sok fiatal kerülhet bajba
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 12. péntek
Mária
37. hét
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Olyan sokk közelít Magyarország felé, amire még nem volt példa: 2027-től romba dőlhet minden
2
2 hete
Jöhet végre a magyar euró? Egyértelmű a válasz, ez sokaknak nem fog tetszeni
3
1 hete
Meglepetés a devizapiacon: beszakadt az euró a forinttal szemben
4
2 hete
Hamis húszezresek lepték el az országot: megszólalt a rendőrség, így ismerhető fel a kamu bankjegy
5
2 hete
Még el sem indult, máris szavaztak az Otthon Start hitelről: súlyos, ami kiderült
PÉNZÜGYI KISOKOS
Biztosítási esemény
a szerződésben rögzített olyan jövőbeli esemény, amelynek bekövetkezése esetén biztosítási szolgáltatás jár.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 12. 10:05
Miért lehet egyre több banknál 15 millió Ft-os személyi hitelt igényelni?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 12. 06:26
Duna House: egy jó ingatlanos ténylegesen pénzt tesz az eladó zsebébe
Agrárszektor  |  2025. szeptember 12. 09:42
Ezt sok magyarnak jelenteni kell itthon: nem mindenki tud róla