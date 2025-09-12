Külföldön akciózhat a TEK, óriási pénzt kap a magyar terrorelhárítás: mi folyik itt?

A Terrorelhárítási Központ feladatköre kibővül: a jövőben külföldi titkos információkat is gyűjthet, és határon túli akciókat hajthat végre Magyarország biztonságának érdekében. A kormány emellett közel 4 milliárd forinttal megemelte a szervezet költségvetését.

A Terrorelhárítási Központ (TEK) a jövőben külföldi forrásból származó titkos információkat is gyűjthet, és Magyarország biztonságának védelmében akár határokon túl is bevethető – derül ki a csütörtök este megjelent Magyar Közlönyből. Egy másik kormányhatározat értelmében a TEK költségvetése mintegy 4 milliárd forinttal bővül.

A rendelet indoklása szerint az Ukrajnában zajló háború következtében fokozódó bűnözés állandó biztonsági kockázatot jelent, amely a terrorveszélyt is magában foglalja. A szabályozás a háború miatt elrendelt veszélyhelyzeti intézkedésekre hivatkozva szélesíti ki a TEK feladatkörét. Bár a szöveg végig csak „a terrorizmust elhárító szervet” említi, ez egyértelműen a TEK-re utal, hiszen a 2010-es alapító jogszabály is így nevezi meg.

Az új felhatalmazás alapján a TEK külföldi vonatkozású információkat szerezhet be, önállóan folytathat titkos adatgyűjtést, vagy a belügyminiszter döntése alapján bevonhatja a nemzetbiztonsági szolgálatot is. Emellett jogot kap arra, hogy külföldön is műveleteket hajtson végre, amennyiben az „speciális képességeivel Magyarország biztonsági és bűnüldözési érdekeit szolgálja”. Ez szintén a belügyminiszter jóváhagyásához kötött.

Ezzel párhuzamosan a költségvetési tartalékok átcsoportosításáról szóló határozat a TEK anyagi kereteit is jelentősen növeli: a működési kiadások közel 1,4 milliárd forinttal, a beruházások pedig 2,5 milliárd forinttal emelkednek.

Címlapkép: Kiss Dániel, MTI/MTVA