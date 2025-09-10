2025. szeptember 10. szerda Nikolett, Hunor
27 °C Budapest
Pénz: euró és forint bankjegyek.
Gazdaság

Várjuk ki a végét: vegyesen mozgott a forint árfolyama reggel

MTI
2025. szeptember 10. 08:33

Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben szerda reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az euró hét órakor 393,14 forinton állt, alacsonyabban a kedd esti 393,26 forintnál. A dollár jegyzése 335,47 forintról 335,66 forintra emelkedett, a svájci franké viszont 421,45 forintról 421,27 forintra gyengült.

Az euró 1,1715 dollárra süllyedt a kedd esti 1,1726 dollárról.
Címlapkép: Getty Images
