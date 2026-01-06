2026. január 6. kedd Boldizsár
-3 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
tenisz
Sport

Hiába a legnagyobb pénzdíj valaha, ezzel sem elégedettek: kitört a botrány az Australian Open előtt

Pénzcentrum
2026. január 6. 14:14

A január 18-án rajtoló Australian Open a tenisz történetének eddigi legnagyobb díjalapját kínálja, ám a játékosok szerint a pénzdíj továbbra is csak kis hányadát teszi ki a torna összbevételének - írta meg a BBC.

A 111,5 millió ausztrál dolláros, mintegy 55 millió fontos díjalap 16 százalékkal haladja meg a tavalyi összeget. Az egyéni bajnokok 4,15 millió dollárt vihetnek haza, ami 19 százalékos emelkedés a 2025-ös győztesek, Madison Keys és Jannik Sinner díjazásához képest. Minden résztvevő legalább 10 százalékkal magasabb összeget kap, mint egy évvel korábban.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Craig Tiley, a Tennis Australia vezérigazgatója szerint a díjalap emelése azt mutatja, hogy a szervezet elkötelezett a teniszkarrier minden szintjének támogatása mellett.

A játékosok ugyanakkor elégedetlenek. A BBC Sport értesülései szerint a legfontosabb követeléseiket nagyrészt figyelmen kívül hagyták. Sinner, Aryna Sabalenka és Alexander Zverev is azon húsz-húsz élvonalbeli férfi és női játékos között van, akik a négy Grand Slam-tornától a bevételek nagyobb arányú szétosztását kérik.

KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera!

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A Tennis Australia 2024-es bevétele 697,2 millió dollár volt, ehhez képest az idei díjalap mindössze 16 százalékos részesedést jelent. A játékosok öt év alatt fokozatos emelést szeretnének elérni, hogy a részesedés megközelítse a 22 százalékot, amelyet egyes közös ATP- és WTA-tornákon kapnak.

Az Australian Open díjalapja így is meghaladja a tavalyi Wimbledon és a Roland Garros pénzdíját, bár elmarad a US Openétől.
Címlapkép: Getty Images
#BOTRÁNY #sport #tenisz #pénzdíj #roland garros #wimbledon #grand slam #us open

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:15
15:02
14:45
14:34
14:14
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 6.
Ezek lehetnek 2026 csúcsbefektetései: még nem késő beszállni, nagyot nyerhet, aki jól taktikázik
2026. január 5.
Betegek tízezrei várnak térd- és csípőprotézis, vagy szürkehályog műtétre: ennyivel nőtt tavaly óta a NEAK várólista hossza
2026. január 6.
Robban az év eleji bírságbomba a figyelmetlen magyaroknak: százezrekre is megvághatnak, ha ezt benézed
2026. január 6.
Kár letagadni, évről évre rosszabbul él többszázezer magyar: 2026-ban sem jön el az ő idejük?
2026. január 5.
Otthon Start: így drágultak háromszorosára a lakások itthon - mi jön 2026-ban a magyar lakáspiacon?
NAPTÁR
Tovább
2026. január 6. kedd
Boldizsár
2. hét
Január 6.
Vízkereszt
Január 6.
Farsang (Január 6 - Február 17)
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Elhunyt Horváth Csaba
2
3 napja
Most érkezett: meghalt a legendás szövetségi kapitány, gyászol az ország fociélete
3
20 órája
Dudás Miki halála: megszólalt a közeli barát -„Mélyen magába temette a problémáit, fájdalmait”
4
2 hete
Horrorbalesetben halt meg a focista: felesége végignézte, nem tudtak segíteni rajta
5
4 napja
F1 2026 versenynaptár: itt az idei Formula-1 menetrend - Minden futam, közvetítés egy helyen
PÉNZÜGYI KISOKOS
Névérték
Részvénynél a jegyzett tőkéből való részesedést, kötvénynél pedig a tartozás mértékét jelenti. A névérték az értékpapíron feltüntetett érték. Az az érték, ami rá van írva a részvényre. A tulajdonosi jogok elosztásának alapja. A névérték alapján számolják az osztalékot, lehet közgyűlésen szavazni, és esetleg végelszámoláskor (felszámoláskor) pénzhez jutni.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 6. 15:15
Nincs több TikTok, Insta, Snapchat a fiataloknak: itt az új törvényjavaslat, ami minden közösségi mediát bekorlátozna
Pénzcentrum  |  2026. január 6. 14:45
Könyörtelen razziát indított az egyik pesti önkormányzat: többmilliós bírságot kaphatnak a lakástulajok
Agrárszektor  |  2026. január 6. 14:24
Nem akármilyen halat fogtak Magyarországon: őrület, hány kilós