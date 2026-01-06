Hiába a legnagyobb pénzdíj valaha, ezzel sem elégedettek: kitört a botrány az Australian Open előtt

A január 18-án rajtoló Australian Open a tenisz történetének eddigi legnagyobb díjalapját kínálja, ám a játékosok szerint a pénzdíj továbbra is csak kis hányadát teszi ki a torna összbevételének - írta meg a BBC.

A 111,5 millió ausztrál dolláros, mintegy 55 millió fontos díjalap 16 százalékkal haladja meg a tavalyi összeget. Az egyéni bajnokok 4,15 millió dollárt vihetnek haza, ami 19 százalékos emelkedés a 2025-ös győztesek, Madison Keys és Jannik Sinner díjazásához képest. Minden résztvevő legalább 10 százalékkal magasabb összeget kap, mint egy évvel korábban.

Craig Tiley, a Tennis Australia vezérigazgatója szerint a díjalap emelése azt mutatja, hogy a szervezet elkötelezett a teniszkarrier minden szintjének támogatása mellett.

A játékosok ugyanakkor elégedetlenek. A BBC Sport értesülései szerint a legfontosabb követeléseiket nagyrészt figyelmen kívül hagyták. Sinner, Aryna Sabalenka és Alexander Zverev is azon húsz-húsz élvonalbeli férfi és női játékos között van, akik a négy Grand Slam-tornától a bevételek nagyobb arányú szétosztását kérik.

A Tennis Australia 2024-es bevétele 697,2 millió dollár volt, ehhez képest az idei díjalap mindössze 16 százalékos részesedést jelent. A játékosok öt év alatt fokozatos emelést szeretnének elérni, hogy a részesedés megközelítse a 22 százalékot, amelyet egyes közös ATP- és WTA-tornákon kapnak.

Az Australian Open díjalapja így is meghaladja a tavalyi Wimbledon és a Roland Garros pénzdíját, bár elmarad a US Openétől.