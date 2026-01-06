Ruben Amorim viharos távozása a Manchester Unitedtől újabb szégyenfolt Sir Jim Ratcliffe és az Ineos Old Trafford-i korszakán.
Hiába a legnagyobb pénzdíj valaha, ezzel sem elégedettek: kitört a botrány az Australian Open előtt
A január 18-án rajtoló Australian Open a tenisz történetének eddigi legnagyobb díjalapját kínálja, ám a játékosok szerint a pénzdíj továbbra is csak kis hányadát teszi ki a torna összbevételének - írta meg a BBC.
A 111,5 millió ausztrál dolláros, mintegy 55 millió fontos díjalap 16 százalékkal haladja meg a tavalyi összeget. Az egyéni bajnokok 4,15 millió dollárt vihetnek haza, ami 19 százalékos emelkedés a 2025-ös győztesek, Madison Keys és Jannik Sinner díjazásához képest. Minden résztvevő legalább 10 százalékkal magasabb összeget kap, mint egy évvel korábban.
Craig Tiley, a Tennis Australia vezérigazgatója szerint a díjalap emelése azt mutatja, hogy a szervezet elkötelezett a teniszkarrier minden szintjének támogatása mellett.
A játékosok ugyanakkor elégedetlenek. A BBC Sport értesülései szerint a legfontosabb követeléseiket nagyrészt figyelmen kívül hagyták. Sinner, Aryna Sabalenka és Alexander Zverev is azon húsz-húsz élvonalbeli férfi és női játékos között van, akik a négy Grand Slam-tornától a bevételek nagyobb arányú szétosztását kérik.
A Tennis Australia 2024-es bevétele 697,2 millió dollár volt, ehhez képest az idei díjalap mindössze 16 százalékos részesedést jelent. A játékosok öt év alatt fokozatos emelést szeretnének elérni, hogy a részesedés megközelítse a 22 százalékot, amelyet egyes közös ATP- és WTA-tornákon kapnak.
Az Australian Open díjalapja így is meghaladja a tavalyi Wimbledon és a Roland Garros pénzdíját, bár elmarad a US Openétől.
Will Courtenay, a Red Bull korábbi vezető stratégája a McLarennél sportigazgatóként folytatja pályafutását, miután korábbi csapatával megállapodtak idő előtti távozásáról.
A lipcsei Gulácsi Péter szombati edzésen elszenvedett térdsérülése nem tűnik súlyosnak, így várhatóan pályára léphet az RB Leipzig hétvégi bajnoki mérkőzésén.
A helyszíni szemle még zajlik, a halál pontos okát a boncolás állapítja meg.
Spanyol sajtóhírek szerint Lionel Messi rövid időre visszatérhet Európába: az amerikai bajnokság februári rajtjáig a Liverpoolnál folytathatja pályafutását.
Dudás Miklós ígéretes sportkarriert tudhatott maga előtt, végül szerzett is világbajnoki aranyat. Évekkel ezelőtt fejezte be az élsportot egy eltiltás után.
Novak Djokovic kilép a saját maga alapította Profi Teniszezők Szövetségéből (PTPA), mert már nem tud azonosulni a szervezet jelenlegi irányvonalával.
Mindössze 34 évesen elhunyt Dudás Miki világbajnok kajakozó.
Luke Littler 18 éves korára nyert egymást követő két dartsvilágbajnokságot, most arról beszélt, elérhetőnek tartja-e a legendás Phil Taylor 16 világbajnoki címének megdöntését.
A Manchester United menesztette Ruben Amorim vezetőedzőt, miután a csapat jelenleg a hatodik helyen áll a Premier League-ben
Az utolsó perceket tölti állásában a United edzője? Most már tényleg lejárhatott a türelem, utódot keres a klub
Rúben Amorim helyzete egyre bizonytalanabb a Manchester Unitednél, miután nyílt konfliktus alakult ki közte és Jason Wilcox sportigazgató között.
Drámai mezőnygól-kihagyás, nagy győzelmek és egymás eredményinek fontossága: így alakult az NFL legutolsó alapszakaszhete.
A többszörös világbajnok brit nehézsúlyú ökölvívó, Tyson Fury ismét visszatérésre készül: közösségi oldalán jelezte, hogy Thaiföldön kezdte meg felkészülését következő mérkőzésére.
Az IFFHS közzétette 2025-ös góllövőlistáját, amelynek élén a Real Madrid francia csatára, Kylian Mbappé végzett 39 bajnoki találattal.
Bombaként robbant a hír Andalúziában: Sergio Ramos befektetői csoport élén a Sevilla FC megvásárlására készül.
Nagyon nagy bajban van ez a népszerű sport 2026 elején: egyre több szupersztár sokall be, itt a vég kezdete?
Több teniszcsillag is egyre hangosabban követeli a teniszidény lerövidítését, alig pár nappal az első idei Grand Slam-torna kezdése előtt.
Súlyos bokasérülés miatt nem játszhat a január 15-én kezdődő férfi kézilabda Európa-bajnokságon Krakovszki Zsolt.
80 éves korában elhunyt Dimitar Penev, a bolgár labdarúgás legendás alakja, aki szövetségi kapitányként az 1994-es világbajnokságon a negyedik helyig vezette csapatát.
Venus Williams 45 évesen pályára lép az Australian Openen, ezzel ő lesz a torna történetének legidősebb női versenyzője