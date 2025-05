Magyarországra is betört a Labubu trend: ez az új őrület - Imádkozz, hogy a gyereked meg ne tudja

A Labubu nevű plüssfigura, egy apró, fogas szörnyecske az új státuszszimbólum, amely világszerte őrületet váltott ki a gyűjtők körében - jelentette a NBS. Friss adatok szerint már hazánkban is terjed, sok gyerek kaphatott ilyen figurát gyereknapra.

Áprilisban a közösségi média külföldön megtelt olyan videókkal, amelyekben gyűjtők osztják meg tippjeiket, hogyan szerezhetik meg a vásárlók a hegyes fülű, huncut mosolyú plüssfigurát. A legutóbbi Labubu kollekció, amely április 25-én jelent meg és másodpercek alatt elfogyott, 27,99 dollárba - nagyjából 11 ezer forintba - került darabonként, vagy közel 68 ezer forintba (167,94 dollárba) hatdarabos készletben, de a viszonteladók már ennek több mint dupla áráért kínálják őket olyan oldalakon, mint az eBay.

Mi az a Labubu és miért olyan népszerű? Mi a Labubu trend?

A Labubu babákat a Pop Mart kínai kiskereskedő gyártja és forgalmazza, amely zsákbamacska gyűjthető figuráiról ismert - a vásárlók csak a doboz kinyitása után tudják meg, melyik színt vagy dizájnt kapták. Az online készletek hírhedten gyorsan elfogynak, és a vásárlók világszerte órákig képesek sorban állni a Pop Mart üzletek előtt. A 2015-ben Kasing Lung hongkongi származású, Belgiumban élő művész által megalkotott Labubu az egyik szereplője "A szörnyek" csoportjának, amelyet az északi mitológia inspirált. A Pop Mart leírása szerint Labubu "jószívű és mindig segíteni akar, de gyakran véletlenül az ellenkezőjét éri el".

Emily Brough, a Pop Mart Észak-Amerika licencelési vezetője elmondta, hogy 2024-ben "A szörnyek" zsákbamacska sorozat több mint 419 millió dollár bevételt hozott, ami 726,6%-os éves növekedést jelent. "A Labubu iránti szenvedély és kereslet az elmúlt néhány hónapban, és legutóbb az Into Energy megjelenésével, felülmúlta várakozásainkat!" - írta Brough.

A babák, amelyek önmagukban is az exkluzivitás szimbólumává váltak, gyakran luxustáskákkal párosítva jelennek meg, olyan hírességek népszerűsítésével, mint Rihanna és a Blackpink együttes Lisa nevű tagja, akiket Labubu díszekkel ellátott kézitáskákkal láttak. Lisa, aki néha megosztja Labubu-gyűjteményét Instagram-történeteiben, tavaly a Vanity Fairnek elmondta, hogy a Pop Mart gyűjthető figurák vásárlása a "titkos szenvedélyévé" vált.

Ázsiától Észak-Amerikáig a kollekciók megjelenési napjai gyakran tömegeket vonzanak a Pop Mart üzletekbe. Chicagóban, a Michigan Avenue-i Pop Mart előtt április 25-én, pénteken reggel emberek sora nyúlt el az utcán - sokan összecsukható székekkel és takarókkal érkeztek, miközben az üzlet nyitására vártak. A Los Angeles-i Westfield Century City bevásárlóközpont Pop Mart üzleténél ezen a napon az online videók szerint több száz ember rohanta meg az üzletet hajnalban, ami rendőri jelenlétet vont maga után. A résztvevők beszámolói szerint az eseményt később törölték.

Az r/labubu subreddit közösségben a reményteljes gyűjtők tippeket osztanak meg arról, hogyan növelhetik esélyeiket az online készletújratöltések elcsípésére, mielőtt minden Labubu baba elfogyna. Mások arra figyelmeztettek, hogy ne hagyják felügyelet nélkül a Labubukat, mivel állítólag előfordult, hogy betörtek autókba, hogy ellopják azokat.

Az őrület hamisítványok, vagyis a népszerű gyűjthető játékok replikáinak megjelenéséhez is vezetett. Ez arra késztette a Labubu-rajongókat, hogy tanácsokat adjanak másoknak, hogyan szúrhatják ki a hamisítványokat, amelyek olyan hírhedtté váltak, hogy "Lafufu" néven emlegetik őket.

Magyarországon is divat már a Labubu

Május eleje óta mind a plüss, mind az egyéb játékfigurákból a gyűjthető figurákat rendelték meg jelentős mértékben: ilyenek például a kínai Pop Mart Labubu figurái, illetve a japán Hippers Sonny Angels és más babái - egy tipikus vásárló bruttó 10-12 ezer forintért rendelt belőlük, elsősorban szettekben - közölte az eMag gyereknap előtt. A gyűjtői márkának már van magyar honlapja is, ahol borsos áron kínálják a kis figurákat.

A zsákbamacska (blind box = "vakdoboz") figurák között viszont igazi ritkaságok is felbukkanhatnak, amelyek a többszörösét érhetik, mint a gyakoribb babák. A kockázat és befektetés lehetősége egyaránt vonzza a gyűjtőket külföldön és Magyarországon is. A gyerekek pedig valószínűleg csak felülnek a divathullámra és a táskájukra akasztott Labubuval akarnak menőzni, amíg ennek a trendnek is vége.