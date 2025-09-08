A magyar államháztartás központi alrendszere 3025,5 milliárd forintos hiánnyal zárta az augusztus végi időszakot, ami az éves tervezett deficit 63,4 százalékának felel meg.
Óriási bevásárlást jelentett be a 4iG: legendás magyar cégben vettek többséget
A 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT Zrt.) projektcége, a 4iG SDT EGY Zrt. megvásárolja a Rába Járműipari Holding Nyrt. többségi, 74 százalékos részvénycsomagját. A tranzakció során részvényenként 1789 forintos áron kötelező nyilvános vételi ajánlatot is tesznek a fennmaradó papírokra.
A közel 25 milliárd forintos ügyletet saját tőkéből és hitelből finanszírozza a társaság, amely ezzel jelentősen bővíti védelmi ipari portfólióját. A Rába integrálásával a 4iG teljessé teszi szárazföldi–légi–űripari kompetenciáit.
A tranzakció lezárását követően a globális védelmi ipari szereplő Czechoslovak Group (CSG) leányvállalata, a CSG Defence is beszállhat: a cég közvetett módon 37 százalékos részesedést szerezhet a Rábában. A megállapodás értelmében a 4iG SDT Magyarországon kizárólagos jogokat kap a TATRA katonai járművek értékesítésére, összeszerelésére, szervizelésére és disztribúciójára.
A stratégiai együttműködés célja, hogy a Rába regionális gyártási és fejlesztési központtá váljon, amely a TATRA második legnagyobb európai beszállítójaként a NATO- és EU-tagországok felé is versenyképes megoldásokat kínálhat.
A felvásárlás új alapokra helyezi a 129 éves múlttal rendelkező Rábát, és hozzájárulhat ahhoz, hogy a magyar járműipari ikon ismét meghatározó szereplő legyen a nemzetközi védelmi iparban.
A K&H nagyvállalati növekedési index szerint a cégvezetők várakozásai a kintlévőségek minőségét illetően nagyrészt visszatértek a fél évvel ezelőtti szintre.
A kínai Popmart cég által gyártott szőrös figurák öt év alatt 70-szeres bevételnövekedést produkáltak.
A globális bizonytalanság közepette továbbra is a stabilitásra kell építeni a monetáris politikát – hangsúlyozta Varga Mihály.
A világ kormányai egyre nagyobb mennyiségű bitcoint halmoznak fel, részben tudatos tartalékolási stratégiaként, részben bűnüldözési akciók során lefoglalt eszközök révén.
Az adószámlától kezdve a bevallásokon át egészen a foglalkoztatási adatokig minden lekérdezhető online.
Az MNB Monetáris Tanácsa várhatóan még hosszú ideig fenntartja a jelenlegi 6,5%-os alapkamatot, mivel az infláció továbbra is a jegybanki célsáv felett marad.
A pénteki gyengülés után mérsékelt emelkedéssel indulhat hétfőn a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén, mivel a nemzetközi befektetői hangulat összességében kedvező,
Hétfő reggelre mérséklődött a forint ereje a nemzetközi devizakereskedelemben a péntek délutáni jegyzésekhez képest.
Ezek voltak augusztus utolsó hetének legfontosabb, legérdekesebb, na meg legolvasottabb cikkei a Pénzcentrumon!
Magyarországon a szárazság ma már nemcsak a gazdákat sújtó természeti jelenség, hanem egy lassan kibontakozó, rendszerszintű katasztrófa.
Jelenleg az EU-ban felhasznált ritka földfémek kevesebb mint 1 százalékát hasznosítják újra.
Az elmúlt négy évtizedben drámai átalakuláson ment keresztül a világ jövedelmi térképe.
Dr. Rab Árpád színes és gondolatébresztő előadásában arra hívta fel a figyelmet, hogy a jövő nem előre látható, hanem formálható.
Az ír GDP alakulása időről időre extrém kilengéseket mutat, ami torzítja az uniós aggregált mutatókat.
A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 2,0 százalékkal nagyobb volt a 2025. júniusinál.
Meglepő bejelentést tett a kormány: olyan rosszul megy a gazdaságnak, hogy halasztanák az adóemelést?
A hatályos jogszabályok szerint jövő januártól a 2025 júliusában mért infláció mértékével, vagyis 4,3 százalékkal emelkedne az üzemanyagok, az alkohol vagy épp a dohánytermékek ára.
A klímaváltozás hatásai már nem csupán előrejelzések, hanem mindennapi valóság.
Az IMF friss előrejelzése szerint Magyarország államadóssága 2030-ra megközelítheti a GDP 80%-át,
