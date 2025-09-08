2025. szeptember 8. hétfő Mária, Adrienn
Magyar forint bankjegyek egy kézben
Gazdaság

Óriási bevásárlást jelentett be a 4iG: legendás magyar cégben vettek többséget

Pénzcentrum
2025. szeptember 8. 17:01

A 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT Zrt.) projektcége, a 4iG SDT EGY Zrt. megvásárolja a Rába Járműipari Holding Nyrt. többségi, 74 százalékos részvénycsomagját. A tranzakció során részvényenként 1789 forintos áron kötelező nyilvános vételi ajánlatot is tesznek a fennmaradó papírokra.

A közel 25 milliárd forintos ügyletet saját tőkéből és hitelből finanszírozza a társaság, amely ezzel jelentősen bővíti védelmi ipari portfólióját. A Rába integrálásával a 4iG teljessé teszi szárazföldi–légi–űripari kompetenciáit.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A tranzakció lezárását követően a globális védelmi ipari szereplő Czechoslovak Group (CSG) leányvállalata, a CSG Defence is beszállhat: a cég közvetett módon 37 százalékos részesedést szerezhet a Rábában. A megállapodás értelmében a 4iG SDT Magyarországon kizárólagos jogokat kap a TATRA katonai járművek értékesítésére, összeszerelésére, szervizelésére és disztribúciójára.

A stratégiai együttműködés célja, hogy a Rába regionális gyártási és fejlesztési központtá váljon, amely a TATRA második legnagyobb európai beszállítójaként a NATO- és EU-tagországok felé is versenyképes megoldásokat kínálhat.

A felvásárlás új alapokra helyezi a 129 éves múlttal rendelkező Rábát, és hozzájárulhat ahhoz, hogy a magyar járműipari ikon ismét meghatározó szereplő legyen a nemzetközi védelmi iparban.
Címlapkép: Getty Images
