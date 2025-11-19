Lisa Benn állítása szerint azért vesztette el nemzetközi játékvezetői pozícióját, mert panaszt tett egy játékvezetőket edző szakember által elkövetett fizikai inzultus miatt.
Nem álom többé, itt a hivatalos bejelentés: 1,5 milliárdért új uszodát kap a balatoni város
Most jött a hír: hosszas várakozás után teljesülhet a siófokiak álma, a kormány megszavazta az új, négyévszakos siófoki tanuszoda megépítését – 1,5 milliárd forintos támogatással. A TTT3 besorolású létesítmény nemcsak versenysportnak, hanem úszásoktatásnak és rekreációnak is otthont adna a régióban.
Hosszú évek egyeztetései után úgy tűnik, valóban elindulhat a siófoki tanuszoda építése. A kormány döntött a beruházás támogatásáról, a projekt pedig a térség egyik legfontosabb sportfejlesztésévé válhat - írta a Sonline.hu.
A siófoki uszoda kérdése régóta foglalkoztatja a város lakóit és sportolóit. A beruházás most zöld utat kapott, a következő öt év uszodafejlesztéseit tartalmazó országos program része lett, amelyben 41 projekt kap támogatást összesen 270 milliárd forint értékben. A kormány ebből 1,5 milliárd forintot biztosít a siófoki tanuszodára, és az Építési és Közlekedési Minisztériumot bízta meg a beruházás szakmai lebonyolításával.
A tervek szerint a városban egy modern, négyévszakos uszoda épül, amely egyszerre lesz az úszásoktatás, a versenysport és a rekreáció színtere. A TTT3-as besorolás országos színvonalú létesítményt jelent, amely nemcsak Siófoknak, hanem a tágabb térségnek is jelentős előrelépést hozhat.
Mi következik most?
A közbeszerzés kihirdetésével megindul a beruházás utolsó, előkszítő fázisa. Ha a folyamat ütemesen halad, a siófokiak néhány éven belül birtokba vehetik a város új, korszerű uszodáját.
A beruházás támogatói szerint az új uszoda nem pusztán egy sportlétesítmény, hanem olyan közösségi hely, amely hosszú távon határozhatja meg a város életét. Siófok ma elsősorban nyári úti célként él a köztudatban, az új uszoda viszont egész évben kínál sportolási és tanulási lehetőséget – különösen a gyerekek számára, akik eddig sokszor más városokba kényszerültek úszásoktatásra.
Festetics IV. György 1940. november 18-án jött a világra, és bár ma már Bécsben él, gyermekkorának első évei és családtörténetének meghatározó fejezete Keszthelyhez kötik.
Sokkolta a kisvárost a hír: 27 év után bezár a meseszép, ikonikus tóparti étterem - mégis mi történt?
Komoly változás előtt áll a tapolcai vendéglátás: bezár ugyanis az ikonikus Hotel Gabriella & Vízimalom Étterem a tóparton. Mi lesz ezután? – kérdezik sokan.
Ez a gyönyörű ezüstfenyő lesz idén Magyarország karácsonyfája: a Nyírségből érkezik a Kossuth térre a 23 méteres óriás
Ibrányból érkezik a Kossuth térre Magyarország karácsonyfája idén. Az Országgyűlés Hivatala 31 felajánlásból választotta ki.
Néhány hete még a teljesen kiszáradt Fátyol-vízesés képe járta be a magyar sajtót, mostanra azonban újra teljes pompájában látható az ország egyik legismertebb természeti csodája.
Eger karácsonyi vására 2025-ben is számos izgalmas programmal csalogat, a város szívébe igazi ünnepi hangulattal készülnek. Adventi programajánlóra fel!
Van egy jó és egy rossz hírünk: szűkülnek ugyan a horgászati lehetőségek a Balatonnál, de a jegyárak szerencsére alig változnak. Mutatjuk a részleteket!
Ezt sokan nem tudták: súlyos betegséget is jelezhet, ha ezt csinálja a macskád vagy a kutyád - vidd azonnal állatorvoshoz!
Kamillo, a teltkarcsú 12 kg-os main coon cica, hirtelen szokatlanul sokat kezdett inni. Gazdái azonnal állatorvoshoz vitték, és a vérvizsgálat kimutatta: a cica bizony cukorbeteg.
A Bem és a Wesselényi utcákban lesz áramszünet, nyolc órán keresztül tart majd.
Kész horror, mennyibe kerül egy idős eb: havi 50–60 ezer csak a gyógyszere – Siófokon már nyugdíjalapot indítanak
Szívszorító lépés Siófokon: nyugdíjalapot hoztak létre az idős, beteg kutyáknak – senki sem vállalja őket, havi 50 ezres gyógyszerköltség terheli őket
Meglepő és egyben aggasztó észlelések kerültek fel a hazai herpetológiai térképre: keresztes vipera és több kaszpi haragossikló is feltűnt Magyarországon.
Nem létező fajként azonosította a dunai horgász a zsákmányát – kiderült, hogy egészen másról van szó.
Egy hatalmas köd miatt két horgász nem tudott kijutni a partra a Balatonon, így a vízimentők segítségét kérték.
Kritikus hetek jönnek a kiskertekben: a hazai szakértő szerint ezt muszáj most meglépni a fagyok ellen
A HelloVidék most szakember segítségével összegyűjtötte, mit érdemes még mindenképp elvégezni a kiskertben, mielőtt megérkeznek a tartós mínuszok.
Kóstoltad már a pityókás kenyeret? Ehhez a recepthez kovász sem kell, egyszerű élesztővel elkészíthető, ráadásul a hosszas hajtogatást, többszörös kelesztést is megspórolhatod.
Ilyen pazarságot ritkán látni: eladó Szeged egyetlen úszó lakóotthona, amihez romkocsma és mozi is tartozik
Szeged legendás Tisza-parti helyszíne most eladó: vele a város egyetlen úszó lakóhajója, hozzá egy romkocsma és egy szabadtéri mozi, mind új gazdára vár. De vajon...
Így spórolhatsz százezreket a kertben: újra hódít dédanyáink zseniális trükkje, csak egy árok kell hozzá
Van egy régi falusi praktika, amitől újraéled a talaj, és a zöldségeid is meghálálják. Nincs hozzá szükség komposztládára, csak egy ásóra és egy kis észre.
Az ország legnagyobb vidéki könyvünnepe startol: Szörényi Levente és Szabó T. Anna ott lesz – és te?
Darvasi László, Vámos Miklós - még néhány név a sztárvendégek közül. A Győri Könyvszalonra idén is érdemes lesz kilátogatni, hiszen a könyvújdonságok mellett számos remek...
Húzós árakkal indul az advent Pécsen: ennyiért bolyonghatsz 2025-ben a Zsolnay Negyed elvarázsolt fényerdejében
Pécs újra felkerült a téli bakancslisták térképére: esténként valódi fényerdővé változik a Zsolnay Kulturális Negyed.
-
