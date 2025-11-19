Nem álom többé, itt a hivatalos bejelentés: 1,5 milliárdért új uszodát kap a balatoni város

Most jött a hír: hosszas várakozás után teljesülhet a siófokiak álma, a kormány megszavazta az új, négyévszakos siófoki tanuszoda megépítését – 1,5 milliárd forintos támogatással. A TTT3 besorolású létesítmény nemcsak versenysportnak, hanem úszásoktatásnak és rekreációnak is otthont adna a régióban.

Hosszú évek egyeztetései után úgy tűnik, valóban elindulhat a siófoki tanuszoda építése. A kormány döntött a beruházás támogatásáról, a projekt pedig a térség egyik legfontosabb sportfejlesztésévé válhat - írta a Sonline.hu.

A siófoki uszoda kérdése régóta foglalkoztatja a város lakóit és sportolóit. A beruházás most zöld utat kapott, a következő öt év uszodafejlesztéseit tartalmazó országos program része lett, amelyben 41 projekt kap támogatást összesen 270 milliárd forint értékben. A kormány ebből 1,5 milliárd forintot biztosít a siófoki tanuszodára, és az Építési és Közlekedési Minisztériumot bízta meg a beruházás szakmai lebonyolításával.

A tervek szerint a városban egy modern, négyévszakos uszoda épül, amely egyszerre lesz az úszásoktatás, a versenysport és a rekreáció színtere. A TTT3-as besorolás országos színvonalú létesítményt jelent, amely nemcsak Siófoknak, hanem a tágabb térségnek is jelentős előrelépést hozhat.

Mi következik most?

A közbeszerzés kihirdetésével megindul a beruházás utolsó, előkszítő fázisa. Ha a folyamat ütemesen halad, a siófokiak néhány éven belül birtokba vehetik a város új, korszerű uszodáját.

A beruházás támogatói szerint az új uszoda nem pusztán egy sportlétesítmény, hanem olyan közösségi hely, amely hosszú távon határozhatja meg a város életét. Siófok ma elsősorban nyári úti célként él a köztudatban, az új uszoda viszont egész évben kínál sportolási és tanulási lehetőséget – különösen a gyerekek számára, akik eddig sokszor más városokba kényszerültek úszásoktatásra.