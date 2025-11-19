2025. november 19. szerda Erzsébet
7 °C Budapest
VB selejtezők (Európa)
| | | |
VB selejtezők (Európa)
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Vízi sportok. Sötét hajú, fitt edző dolgozik egy csoport időssel az uszodában.
HelloVidék

Nem álom többé, itt a hivatalos bejelentés: 1,5 milliárdért új uszodát kap a balatoni város

HelloVidék
2025. november 19. 09:18

Most jött a hír: hosszas várakozás után teljesülhet a siófokiak álma, a kormány megszavazta az új, négyévszakos siófoki tanuszoda megépítését – 1,5 milliárd forintos támogatással. A TTT3 besorolású létesítmény nemcsak versenysportnak, hanem úszásoktatásnak és rekreációnak is otthont adna a régióban.

Hosszú évek egyeztetései után úgy tűnik, valóban elindulhat a siófoki tanuszoda építése. A kormány döntött a beruházás támogatásáról, a projekt pedig a térség egyik legfontosabb sportfejlesztésévé válhat - írta a Sonline.hu.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A siófoki uszoda kérdése régóta foglalkoztatja a város lakóit és sportolóit. A beruházás most zöld utat kapott, a következő öt év uszodafejlesztéseit tartalmazó országos program része lett, amelyben 41 projekt kap támogatást összesen 270 milliárd forint értékben. A kormány ebből 1,5 milliárd forintot biztosít a siófoki tanuszodára, és az Építési és Közlekedési Minisztériumot bízta meg a beruházás szakmai lebonyolításával.

A tervek szerint a városban egy modern, négyévszakos uszoda épül, amely egyszerre lesz az úszásoktatás, a versenysport és a rekreáció színtere. A TTT3-as besorolás országos színvonalú létesítményt jelent, amely nemcsak Siófoknak, hanem a tágabb térségnek is jelentős előrelépést hozhat.

Mi következik most?

A közbeszerzés kihirdetésével megindul a beruházás utolsó, előkszítő fázisa. Ha a folyamat ütemesen halad, a siófokiak néhány éven belül birtokba vehetik a város új, korszerű uszodáját.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A beruházás támogatói szerint az új uszoda nem pusztán egy sportlétesítmény, hanem olyan közösségi hely, amely hosszú távon határozhatja meg a város életét. Siófok ma elsősorban nyári úti célként él a köztudatban, az új uszoda viszont egész évben kínál sportolási és tanulási lehetőséget – különösen a gyerekek számára, akik eddig sokszor más városokba kényszerültek úszásoktatásra. 

 
Címlapkép: Getty Images
#kormány #Balaton #támogatás #beruházás #sport #uszoda #úszás #milliárd #siófok #építés #hellovidék

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:02
09:53
09:44
09:33
09:25
Pénzcentrum
Sokszázezer magyar retteg 2026-tól: kilátásban az anyagi csőd, nem is tudják, van-e innen kiút
Újabb mélyütés jöhet a magyar autóipari álomnak? Komoly válság érik, ezt nagyon nehéz lesz kivédeni
Rettenet, ahogy Magyarország teljesít ebben a gazdasági mutatóban: közelebb az államcsőd, mint gondoltuk?
Ilyen a birtokvédelem 2025-ben: így dobják ki a lakásbitorlókat a bűnvadászok Magyarországon
2026 igazán különleges lesz: évszázados élmény vár az emberiségre, csak pár órát kell utazni érte Budapestről
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 19. szerda
Erzsébet
47. hét
November 19.
Térinformatikai világnap
November 19.
Nemzetközi férfinap
November 19.
A vállalkozó nők világnapja
November 19.
A WC napja
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Itt a rendelet, jön a 6 000 és 20 000 forint közötti kutyaadó 2026-tól: rengeteg gazdi nyúlhat a zsebébe
2
2 hete
Eldőlt, bezár a vidéki nagyváros legrégebbi étterme a Fő téren: kínai nyílik a patinás vendéglő helyén
3
2 hete
Ezen a csodálatos vidéki településen él a Szomszédok legendás Mágenheim Julija, Frajt Edit
4
2 napja
Ez több mint aggasztó: gyilkos viperát regisztráltak itthon, de több mérges kígyó is felbukkant
5
5 napja
Így spórolhatsz százezreket a kertben: újra hódít dédanyáink zseniális trükkje, csak egy árok kell hozzá
PÉNZÜGYI KISOKOS
Megtakarítási életbiztosítás
Előtakarékosság gyermek részére, rendszeres (vagy egyszeri) befizetésekkel, biztosítási fedezettel.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 19. 10:02
Rettenet, ahogy Magyarország teljesít ebben a gazdasági mutatóban: közelebb az államcsőd, mint gondoltuk?
Pénzcentrum  |  2025. november 19. 06:56
Ikonikus csúcsterméket akcióz le brutálisan a Lidl: garantált a sor, ezt máshol kétszer annyiért adják
Agrárszektor  |  2025. november 19. 09:03
Ez durva: itt már úgy esik a hó, hogy fehérbe borult minden