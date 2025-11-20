Ez vár a falomlás után az egri várra: elindult a helyreállítás, milliárdos fejlesztés jön

Megérkezett az első igazi tél: sűrű hópelyhek borítják be a Börzsönyt – itt a friss előrejelzés
Még november elején falomlás rázta meg az ország egyik legfontosabb történelmi emlékhelyét, az egri várat. Mostanra hivatalossá vált: megkezdődött a kritikus állapotú falszakaszok teljes körű helyreállítása, és hamarosan látványos fejlesztések indulnak.
Ahogy a HelloVidék is hírt adott róla, november 6-án hajnalban 10–15 méteres falszakasz omlott le az egri vár Föld-bástyájánál. Bár személyi sérülés nem történt, a felvételkészítéskor készült képek bejárták az országot, és sokakban felmerült a kérdés: biztonságos-e még a vár? A Dobó István Vármúzeum és az önkormányzat azonnal lépett: lezárták az érintett területet, szakértőket hívtak a helyszínre és rendkívüli vizsgálatok indultak.
Most új fejezet kezdődik. A Az önkormányzat, a Dobó István Vármúzeum és az illetékes minisztérium közösen jelentették be: elindult a vár kritikus állapotú falszakaszainak és a Föld-bástyának a helyreállítása, amelyet az Építési és Közlekedési Minisztériummal közösen valósítanak meg - írta a Heol.hu. A munkák hátterét 1 milliárd forintos állami támogatás biztosítja, amely tavaly érkezett meg Eger számára.
Hónapokig tart az előkészítés – de nem véletlenül
A város szerint a vár megújítása nem gyors és nem is egyszerű feladat. A műemléki környezet szigorú előírásai miatt a beavatkozásokat hosszú, részletes előkészítés előzi meg, többek között:
- lézerszkennelés és építéstörténeti kutatás
- statikai vizsgálatok
- folyamatos monitoring
- országos tervtanácsi egyeztetés
- engedélyeztetés és kiviteli tervek készítése
A tervezés 2026 elejéig tart, a kivitelezésre kiírt közbeszerzések 2026 második negyedévében indulhatnak, és csak ezt követheti az érdemi építkezés.
Hol történnek a legfontosabb beavatkozások?
A támogatás elsőként a lezárt és hatóságilag kötelezett területekre irányul. A felújítás a következő pontokat érinti:
- Tömlöcbástya – állagvédelmi és statikai megerősítés
- Föld-bástya – ahol a falomlás történt
- Dézsmapince – műszaki problémák megszüntetése
- Szép bástya – teljes körű statikai beavatkozás, folyamatos megfigyelés 2027-ig
Emellett rendezik az alsó és felső várudvart, megújulnak a zöldfelületek és javítanak a látogatóáramláson is.
Külön fejlesztés lesz az északi bejárati út átalakítása, amely a jövőben biztonságosabbá teszi a megközelítést.
Mi okozta az omlást? – Megérkeztek az első szakértői eredmények
A statikusok előzetes vizsgálatai szerint nem a középkori teherhordó fal omlott le, hanem a külső burkolófal, amely régóta gyengült. A hibát több tényező együtt okozhatta: a hosszú távú vizesedés, a beszivárgó csapadékvíz, az erős hőingások, amelyek elválasztották a fal rétegeit régi hasasodások és repedések, amelyek a fal gyengülését jelezték. A szakértők szerint a mostani omlás részben hasznos is volt: olyan szerkezeti hibák váltak láthatóvá, amelyeket normál esetben csak bontással lehetett volna megvizsgálni.
A kapott állami támogatásból az önkormányzat 499 millió forintot államkötvényben helyezett el; a kamatokat szintén csak várfejlesztésre lehet fordítani. A fennmaradó összeg külön kincstári számlán szerepel – ebből mintegy 100 millió forintot már elköltöttek a vizsgálatokra és tervezésre. Közben Eger városa 478 millió forintos kártérítési pert indított a korábbi tervező és kivitelező ellen.
Címlapkép: Dobó István Vármúzeum / Facebook
