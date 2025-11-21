Hatalmas résztulajdonától szabadult meg a Mercedes csapatfőnöke: leesik az állad az összegen

Az Arne Slot által irányított Liverpool súlyos formahanyatlással küzd: az elmúlt hat bajnoki mérkőzésen mindössze három pontot szereztek.
Toto Wolff eladta a Mercedes Formula 1 csapatában lévő részesedésének 15%-át George Kurtz amerikai milliárdosnak, ami rekordértékű, 6 milliárd dolláros csapatértékelést jelent - közölte a BBC.
A 55 éves Kurtz a Crowdstrike kiberbiztonsági cég alapítója, amely a Mercedes szponzora is. Az üzlet a Mercedes F1 csapatot 6 milliárd dollárra (4,6 milliárd fontra) értékeli, ami rekordnak számít a Formula 1-ben.
Wolff holdingcége a Mercedes F1 egyharmadát birtokolja, így az eladott részesedés a csapat 5%-ának felel meg. Az üzletből Wolff 300 millió dollárt (230 millió fontot) kap, miközben továbbra is csapatfőnök és vezérigazgató marad. A Mercedes F1 irányítási struktúrája változatlan marad.
Kurtz, aki a befektetést saját forrásaiból, nem pedig cége pénzéből finanszírozza, úgy nyilatkozott, hogy a csapat értékelése "összhangban van a piaccal", hozzátéve, hogy "ha megnézzük a sportcsapatok értékelését világszerte, mindenhol növekedést látunk".
"A Formula 1 fordulóponthoz érkezett, virágzó üzletté vált" – mondta Kurtz. "Ha valaki ilyen befektetést tesz, akkor hisz abban, hogy a sport növekedni fog, az F1 növekedni fog, a csapatok értéke növekedni fog, és képes lesz hozzájárulni ehhez a növekedéshez."
Kurtz nem lesz tagja az igazgatótanácsnak, de csatlakozik a csapat stratégiai irányító bizottságához, ahol Ola Kallenius, a Mercedes Csoport igazgatótanácsának elnöke, Sir Jim Ratcliffe, az Ineos elnöke és Wolff találkoznak a csapattal kapcsolatos kérdések megvitatására.
Az üzlet több mint hétszeres növekedést jelent a Mercedes F1 értékében azóta, hogy Wolff 2020-ban 208 millió fontért vásárolt részesedést a csapatban. Ez a növekedés tükrözi az F1-csapatok értékelésének emelkedését az elmúlt években, ami a sportág világszerte növekvő népszerűségének köszönhető.
A Mercedes jelenleg a második helyen áll a konstruktőri bajnokságban az idény hátralévő három versenyét megelőzően. Vezető pilótájuk, George Russell az idei 21 nagydíjból kettőt nyert meg, és a negyedik helyen áll a pilóták bajnokságában a McLaren versenyzői, Lando Norris és Oscar Piastri, valamint a Red Bull pilótája, Max Verstappen mögött.
Kurtz elmondta, hogy befektetési döntését az F1 amerikai piacának közelmúltbeli növekedésére alapozta, amit a Netflix Drive to Survive sorozata és az austini, miami és las vegasi nagydíjak, valamint a mexikói verseny is elősegített.
"Ez egy virágzó üzlet. És ebből a szempontból, ha van egy virágzó üzleted több piaci lehetőséggel, különösen az Egyesült Államokban, véleményem szerint az értékelések növekedni fognak. Felnőhet-e valami olyanná, mint az NBA vagy az NFL? Szerintem igen, ezért fektettem be" – nyilatkozta Kurtz.
címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
Alex Ovechkin, a 40 éves orosz hokilegenda újabb mérföldkövet ért el, amikor csütörtök este mesterhármast szerzett a Montreal Canadiens ellen.
A 2026-os téli olimpián kötelező lesz a nyakvédő használata a jégkorongozók számára, elkerülendő a brutális baleseteket.
Gyomorforgató: kiskorú tanítványával lehetett viszonya a békéscsabai vívóedzőnek, kitálalt az áldozat
Egy 60 év körüli békéscsabai vívóedző ellen folyik büntetőeljárás: az edző szexuálisan kihasználta tanítványát annak kiskorúsága idején.
Londonban elhunyt Cselkó Tibor, az 1955-ben Európa-bajnok férfi kosárlabda-válogatott vezéregyénisége.
Erős párosítások alakultak ki az európai vb-pótselejtezőkben, és az is kiderült, kik kezdhetnek hazai pályán.
Hamilton visszautasítja a Ferrari elnökének kritikáját, és teljes elkötelezettségéről biztosítja a csapatot a nehéz szezon ellenére.
Elfogatóparancsot adtak ki Edouard Ndjodo, a Siófok, a Honvéd és a Ferencváros egykori kameruni légiósa ellen garázdaság miatt.
A Lakers szupersztárja lett az első játékos az NBA történetében, aki 23 egymást követő szezonban lépett pályára.
Ruben Amorim komolyan tervezi a Manchester United legendáinak visszahívását a klubhoz, hogy tapasztalataikkal segítsék a fiatal játékosok fejlődését.
A Liverpool újabb sztárigazolást tervez, de ezért mélyen a zsebükbe kell majd nyúlni: Alessandro Bastoni lehet Virgil van Dijk utódja.
A wimbledoni tenisztorna mentességet kaphat a jegyviszonteladási szigorítások alól bizonyos jegytípusokra vonatkozóan, ami jelentős győzelem lenne a verseny szervezői számára.
Ernst Tanner MLS-sportvezető ellen súlyos vádak merültek fel, amelyek szerint homofób, rasszista és szexista megjegyzéseket tett.
Az NFL nemzetközi terjeszkedése rekordévet zárt, hét mérkőzést rendeztek öt különböző országban, köztük először Spanyolországban és Írországban is.
Hatalmas meccsen 4-2-re verték a skótok a dánokat, ezzel az utolsó nap végén álltak a csoport élére, s jutottak ki egyenes ágon.
Az utolsó közép-amerikai selejtezős játéknapon még három válogatott biztosította be vébérészvételét: ketten sok év után térnak vissza, rekorder újonc is van.
Lisa Benn állítása szerint azért vesztette el nemzetközi játékvezetői pozícióját, mert panaszt tett egy játékvezetőket edző szakember által elkövetett fizikai inzultus miatt.
Cristiano Ronaldo a Fehér Házban találkozik Donald Trump amerikai elnökkel, ez közel egy évtized után az első nyilvános amerikai megjelenése lesz
A Magyar Labdarúgó Szövetség jövő kedden értékeli Marco Rossi szövetségi kapitány teljesítményét.
