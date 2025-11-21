Hatalmas résztulajdonától szabadult meg a Mercedes csapatfőnöke: leesik az állad az összegen

Toto Wolff eladta a Mercedes Formula 1 csapatában lévő részesedésének 15%-át George Kurtz amerikai milliárdosnak, ami rekordértékű, 6 milliárd dolláros csapatértékelést jelent - közölte a BBC.

A 55 éves Kurtz a Crowdstrike kiberbiztonsági cég alapítója, amely a Mercedes szponzora is. Az üzlet a Mercedes F1 csapatot 6 milliárd dollárra (4,6 milliárd fontra) értékeli, ami rekordnak számít a Formula 1-ben.

Wolff holdingcége a Mercedes F1 egyharmadát birtokolja, így az eladott részesedés a csapat 5%-ának felel meg. Az üzletből Wolff 300 millió dollárt (230 millió fontot) kap, miközben továbbra is csapatfőnök és vezérigazgató marad. A Mercedes F1 irányítási struktúrája változatlan marad.

Kurtz, aki a befektetést saját forrásaiból, nem pedig cége pénzéből finanszírozza, úgy nyilatkozott, hogy a csapat értékelése "összhangban van a piaccal", hozzátéve, hogy "ha megnézzük a sportcsapatok értékelését világszerte, mindenhol növekedést látunk".

"A Formula 1 fordulóponthoz érkezett, virágzó üzletté vált" – mondta Kurtz. "Ha valaki ilyen befektetést tesz, akkor hisz abban, hogy a sport növekedni fog, az F1 növekedni fog, a csapatok értéke növekedni fog, és képes lesz hozzájárulni ehhez a növekedéshez."

Kurtz nem lesz tagja az igazgatótanácsnak, de csatlakozik a csapat stratégiai irányító bizottságához, ahol Ola Kallenius, a Mercedes Csoport igazgatótanácsának elnöke, Sir Jim Ratcliffe, az Ineos elnöke és Wolff találkoznak a csapattal kapcsolatos kérdések megvitatására.

Az üzlet több mint hétszeres növekedést jelent a Mercedes F1 értékében azóta, hogy Wolff 2020-ban 208 millió fontért vásárolt részesedést a csapatban. Ez a növekedés tükrözi az F1-csapatok értékelésének emelkedését az elmúlt években, ami a sportág világszerte növekvő népszerűségének köszönhető.

A Mercedes jelenleg a második helyen áll a konstruktőri bajnokságban az idény hátralévő három versenyét megelőzően. Vezető pilótájuk, George Russell az idei 21 nagydíjból kettőt nyert meg, és a negyedik helyen áll a pilóták bajnokságában a McLaren versenyzői, Lando Norris és Oscar Piastri, valamint a Red Bull pilótája, Max Verstappen mögött.

Kurtz elmondta, hogy befektetési döntését az F1 amerikai piacának közelmúltbeli növekedésére alapozta, amit a Netflix Drive to Survive sorozata és az austini, miami és las vegasi nagydíjak, valamint a mexikói verseny is elősegített.

"Ez egy virágzó üzlet. És ebből a szempontból, ha van egy virágzó üzleted több piaci lehetőséggel, különösen az Egyesült Államokban, véleményem szerint az értékelések növekedni fognak. Felnőhet-e valami olyanná, mint az NBA vagy az NFL? Szerintem igen, ezért fektettem be" – nyilatkozta Kurtz.

