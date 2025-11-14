2025. november 14. péntek Aliz
Mogyoród, 2023. július 21.Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzõje a Forma-1-es Magyar Nagydíj második szabadedzésén a mogyoródi Hungaroringen 2023. július 21-én.MTI/Vasvári Tamás

Sport
Sport

Leteszed a hajad, mennyit ér a Ferrari F1-es csapata: elképesztő számok jöttek

Pénzcentrum
2025. november 14. 17:22

Továbbra is a 2008 óta világbajnoki cím nélkül álló Ferrari a legértékesebb csapat a Forma-1-ben.

A Sportico című sportgazdasági szaklap legújabb elemzésében 6,4 milliárd dollárra becsülte az olasz istálló értékét.

A maranellóiak után a Mercedes következik 5,88 milliárddal, a konstruktőri világbajnoki címet már elhódító McLaren 4,73, míg a címvédő holland Max Verstappent foglalkoztató Red Bull Racing 4,32 milliárdot ér.

Az F1-es csapatok átlagértéke 3,42 milliárd dollár, ennél drágább átlagértékű mezőnyt csak a tengerentúli amerikaifutball- (NFL) és kosárlabdaliga (NBA) tud felmutatni.

címlapkép: Vasvári Tamás, MTI/MTVA 
