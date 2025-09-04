Az MNB elnöke a 63. Közgazdász-vándorgyűlésen tartott beszédében részletesen elemezte a hazai inflációs helyzetet.
Fordulópont előtt a hazai cégek: a változás minden egyes munkavállalót érint
Minél mélyebbre hatolunk az ESG és a CSR gyakorlati alkalmazásába, annál világosabbá válik: a fenntarthatóság nem csupán stratégia, hanem szemléletváltás kérdése. A Portfolio Sustainable World 2025 konferencia előadói konkrét példákon keresztül mutatták be, hogyan válik kézzelfoghatóvá a társadalmi felelősségvállalás a kékgalléros munkavállalók világában, és miként épülnek hidak a vállalati döntéshozók és a társadalom perifériáján élők között.
Minél mélyebbre ásunk az ESG gyakorlati alkalmazásába, annál összetettebb kihívásokkal szembesülünk. A legnagyobb cégek már évek óta fejlesztik folyamataikat, és 2025-ben először publikálták a CSRD-előírásoknak megfelelő jelentéseiket – ezzel irányt mutatva a következő évek szereplőinek. De vajon a gyakorlatban hogy néz ki mindez? – erre a kérdésre keresték a választ a Portfolio Sustainable World 2025 konferencia ESG és riporting szekciójának előadói.
Hogy működik az ESG a kékgallérosok világában? Nagy László, a B+N Referencia Zrt. HR igazgatója előadásában bemutatott egy izgalmas kísérletet. Elöljáróban anynit érdemes tudni, hogy a létesítményüzemeltetők olyan munkát végeznek, amit a társadalom egy jó része nem, vagy nem szívesen végezne el. A B+N-nél a kékgalléros munkavállalók aránya 90–93%, az ő iskolázottságuk alacsony.
Egy gyorsan növekvő cégnél előfordulhat, hogy a fej túl messze kerül a testtől, azaz a döntéshozók és a munkavállalók eltávolodnak egymástól. Erre azt találták ki, hogy minden fehérgalléros munkavállalójuknak el kell töltenie egy napot kékgalléros munkakörben, hogy a két csoport közelebb kerüljön egymáshoz. A tervek szerint visszafelé is megvalósítják majd, azaz a takarítók, szerelő munkatársak is kipróbálhatják magukat irodistaként. Ennek Nagy László szerint
nagyobb haszna volt, mint meghívni egy külsős előadót, hogy érzékenyítsen.
A CSR a mindennapokban náluk úgy jelenik meg, hogy együttműködnek az Apponyi Franciska Jövőműhellyel, a Máltai Szeretetszolgálattal, illetve helyi, alulról szerveződő kezdeményezésekben is részt vesznek. Belső képzéseket is tartanak, de saját alapítványuk is van, mely főleg tárgyi segítséget ad, illetve a pénzügyi tudatosságot is fejleszteni próbálják, hiszen az alacsony iskolázottságúak körében ez rendszerint nem túl fejlett. De külön projektjük van a rehabilitációhoz kapcsolódó ellátások igénybevételének lehetőségeiről is.
CSR a valóságban
A CSR a Corporate Social Responsibility, magyarul vállalati társadalmi felelősségvállalás rövidítése. Ez azt jelenti, hogy egy vállalat nemcsak gazdasági célokat követ, hanem tudatosan törekszik arra is, hogy pozitív hatást gyakoroljon a társadalomra és a környezetre. De hogy valósulhat ez meg a gyakorlatban? Egy különleges együttműködésről beszélt Oláh Ágnes, a VEOLIA marketingvezetője. A cég társadalmi felelősségvállalása ma már jól definiált és három pilléren alapszik: fenntarthatóság, esélyegyenlőség és közösségépítés a művészet segítségével.
2021-ben indult el a Veolia Tehetség Esélyt Érdemel programja, melyben állami gondozott gyermekek kortárs képzőművész mentorok segítségével alkotnak, tanulnak magukról és az életről.
Hossala Tamás, gyermekvédelmi szakember, a Bolyai Farkas Gyermekotthoni Központ művészetterapeutája beszélt róla részletesen.
A művészetterápiában fontos, hogy az egyén, a csoport és a társadalom számára is értéket tudjon nyújtani
– kezdte bemutatóját. Ennek alapfeltétele egy bázis, azaz hogy legyen egy fix befogadóhely, egy védett hely a gyermekek számára, hiszen ezzel ki is lépnek a gyermekotthonok zárt világából.
A művészet képes lazítani azt a traumarendszert, amit a fiatal hoz magával, a tanulás és az eszközhasználat alatt megtörténhet a feldolgozás.
Munka közben erősen kell fókuszálni, és fontos a mentorkapcsolat is, valamint valós döntéshelyzetekkel is találkoznak: milyen eszközt használjanak, mi lesz a téma, mit tesznek a vászonra, illetve mit csinálnak az elkészült alkotással? Kulcsfontosságú emellett a gyerekekkel foglalkozó felnőttek bevonása is, hiszen ők azok, akik napi szinten kapcsolatban állnak a gyerekekkel.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben kedden estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Dánia olyan új javaslatot terjesztett elő, amely teljesen kizárná az orosz földgáz közvetlen vagy közvetett bejutását az európai piacokra.
Augusztusban rövid időn belül három célzott ukrán támadás is érte Barátság kőolajvezetéket.
Magyarország tapasztalatai a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásban nemzetközi szinten is értékesek, és jelentősen hozzájárulnak a világ erdészeti kutatásainak sikeréhez.
Ez alapján jobban megéri ingatlant vásárolni, mint diplomát szerezni. Pedig a tanulmányok finanszírozása legalább akkora megtérüléssel bír, mint a lakástulajdon megszerzése.
Iránykereséssel indulhat a keddi kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén – véli az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője.
Bod Péter Ákos: az árréskorlátozás augusztusi meghosszabbítása újabb példája az állami intervencióknak, amelyek hosszú távon káros gazdasági következményekkel járhatnak.
A 2025 II. negyedévében az adatok szerint 0,1, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 0,2%-kal felülmúlta az előző év azonos időszakit.
Kedd reggelre ismét gyengült a forint a főbb devizákkal szemben a nemzetközi piacon az előző esti jegyzésekhez képest.
Szijjártó Péter: 2027 végéig elkészül a magyar-szerb kőolajvezeték magyarországi szakasza
Az euró árfolyama a reggel hét óra előtt jegyzett 396,62 forintról 395,09 forintra csökkent 18 órakor.
A részvénypiac forgalma 6,9 milliárd forint volt, a vezető részvények emelkedtek az előző napi záráshoz képest.
A bíróság döntése szerint Donald Trump túllépte hatáskörét a "kölcsönös" vámok bevezetésével.
2025 júliusában az ipari termelői árak átlagosan 4,5%-kal múlták felül az egy évvel korábbit.
Minimálisan magasabb ma reggel az euró árfolyama, mint a pénteki volt, a dollárral szemben viszont erősödött a forint.
Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója kifejtette, hogy 2026-2027-re Magyarország képes lesz alternatív olajellátási rendszereket kiépíteni.
Ezek voltak augusztus utolsó hetének legfontosabb, legérdekesebb, na meg legolvasottabb cikkei a Pénzcentrumon!
