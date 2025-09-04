Fordulópont előtt a hazai cégek: a változás minden egyes munkavállalót érint

Minél mélyebbre hatolunk az ESG és a CSR gyakorlati alkalmazásába, annál világosabbá válik: a fenntarthatóság nem csupán stratégia, hanem szemléletváltás kérdése. A Portfolio Sustainable World 2025 konferencia előadói konkrét példákon keresztül mutatták be, hogyan válik kézzelfoghatóvá a társadalmi felelősségvállalás a kékgalléros munkavállalók világában, és miként épülnek hidak a vállalati döntéshozók és a társadalom perifériáján élők között.

Minél mélyebbre ásunk az ESG gyakorlati alkalmazásába, annál összetettebb kihívásokkal szembesülünk. A legnagyobb cégek már évek óta fejlesztik folyamataikat, és 2025-ben először publikálták a CSRD-előírásoknak megfelelő jelentéseiket – ezzel irányt mutatva a következő évek szereplőinek. De vajon a gyakorlatban hogy néz ki mindez? – erre a kérdésre keresték a választ a Portfolio Sustainable World 2025 konferencia ESG és riporting szekciójának előadói.

Hogy működik az ESG a kékgallérosok világában? Nagy László, a B+N Referencia Zrt. HR igazgatója előadásában bemutatott egy izgalmas kísérletet. Elöljáróban anynit érdemes tudni, hogy a létesítményüzemeltetők olyan munkát végeznek, amit a társadalom egy jó része nem, vagy nem szívesen végezne el. A B+N-nél a kékgalléros munkavállalók aránya 90–93%, az ő iskolázottságuk alacsony.

Egy gyorsan növekvő cégnél előfordulhat, hogy a fej túl messze kerül a testtől, azaz a döntéshozók és a munkavállalók eltávolodnak egymástól. Erre azt találták ki, hogy minden fehérgalléros munkavállalójuknak el kell töltenie egy napot kékgalléros munkakörben, hogy a két csoport közelebb kerüljön egymáshoz. A tervek szerint visszafelé is megvalósítják majd, azaz a takarítók, szerelő munkatársak is kipróbálhatják magukat irodistaként. Ennek Nagy László szerint

nagyobb haszna volt, mint meghívni egy külsős előadót, hogy érzékenyítsen.

A CSR a mindennapokban náluk úgy jelenik meg, hogy együttműködnek az Apponyi Franciska Jövőműhellyel, a Máltai Szeretetszolgálattal, illetve helyi, alulról szerveződő kezdeményezésekben is részt vesznek. Belső képzéseket is tartanak, de saját alapítványuk is van, mely főleg tárgyi segítséget ad, illetve a pénzügyi tudatosságot is fejleszteni próbálják, hiszen az alacsony iskolázottságúak körében ez rendszerint nem túl fejlett. De külön projektjük van a rehabilitációhoz kapcsolódó ellátások igénybevételének lehetőségeiről is.

A CSR a Corporate Social Responsibility, magyarul vállalati társadalmi felelősségvállalás rövidítése. Ez azt jelenti, hogy egy vállalat nemcsak gazdasági célokat követ, hanem tudatosan törekszik arra is, hogy pozitív hatást gyakoroljon a társadalomra és a környezetre. De hogy valósulhat ez meg a gyakorlatban? Egy különleges együttműködésről beszélt Oláh Ágnes, a VEOLIA marketingvezetője. A cég társadalmi felelősségvállalása ma már jól definiált és három pilléren alapszik: fenntarthatóság, esélyegyenlőség és közösségépítés a művészet segítségével.

2021-ben indult el a Veolia Tehetség Esélyt Érdemel programja, melyben állami gondozott gyermekek kortárs képzőművész mentorok segítségével alkotnak, tanulnak magukról és az életről.

Hossala Tamás, gyermekvédelmi szakember, a Bolyai Farkas Gyermekotthoni Központ művészetterapeutája beszélt róla részletesen.

A művészetterápiában fontos, hogy az egyén, a csoport és a társadalom számára is értéket tudjon nyújtani

– kezdte bemutatóját. Ennek alapfeltétele egy bázis, azaz hogy legyen egy fix befogadóhely, egy védett hely a gyermekek számára, hiszen ezzel ki is lépnek a gyermekotthonok zárt világából.

A művészet képes lazítani azt a traumarendszert, amit a fiatal hoz magával, a tanulás és az eszközhasználat alatt megtörténhet a feldolgozás.

Munka közben erősen kell fókuszálni, és fontos a mentorkapcsolat is, valamint valós döntéshelyzetekkel is találkoznak: milyen eszközt használjanak, mi lesz a téma, mit tesznek a vászonra, illetve mit csinálnak az elkészült alkotással? Kulcsfontosságú emellett a gyerekekkel foglalkozó felnőttek bevonása is, hiszen ők azok, akik napi szinten kapcsolatban állnak a gyerekekkel.

