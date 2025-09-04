Brutálisan kilőhet az arany árfolyama: óriásit kaszálhat, aki időben száll be?

A Goldman Sachs elemzése szerint az arany árfolyama jelentősen emelkedhet a következő években, akár 5000 dolláros unciánkénti szintet is elérhet, amennyiben az amerikai jegybank függetlensége megkérdőjeleződik - számolt be a Portfolio.

A Goldman Sachs szakértői kiemelkedő növekedési potenciált látnak az arany piacán, különösen ha a Federal Reserve iránti bizalom megrendülne. Az elemzők szerint ilyen helyzetben magasabb inflációs környezet alakulhat ki, miközben a részvény- és kötvénypiacok gyengülhetnek, valamint az amerikai dollár tartalékvaluta-szerepe is csorbulhat.

A pénzintézet alapszcenáriója szerint az arany unciánkénti ára 2026 közepére elérheti a 4000 dolláros szintet. Kockázati forgatókönyvükben ennél is magasabb, 4500 dolláros árfolyamot prognosztizálnak. Számításaik szerint amennyiben a magánbefektetők tulajdonában lévő amerikai államkötvények mindössze 1 százaléka áramlana át az aranyba, az árfolyam megközelíthetné az 5000 dollárt is.

Az arany árfolyamának jelenlegi lendületét több tényező is táplálja: a központi bankok folyamatos vásárlásai, a várható kamatcsökkentések, valamint az a politikai bizonytalanság, amelyet Donald Trump esetleges nagyobb befolyásszerzési kísérlete jelenthet a Fed működésére.

A Goldman Sachs elemzői mindezek alapján az aranyat tartják jelenleg a legbiztosabb hosszú távú befektetési lehetőségnek a nyersanyagpiacon. Az értékes fém árfolyama az idei évben már 34 százalékos emelkedést mutatott.