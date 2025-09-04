2025. szeptember 4. csütörtök Rozália
30 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Halom közelkép aranyrudak, aranyrudak súlya 1000 gramm A gazdagság és a tartalék fogalma. A siker koncepciója az üzleti és pénzügyi életben. 3d renderelés
Gazdaság

Brutálisan kilőhet az arany árfolyama: óriásit kaszálhat, aki időben száll be?

Pénzcentrum
2025. szeptember 4. 09:02

A Goldman Sachs elemzése szerint az arany árfolyama jelentősen emelkedhet a következő években, akár 5000 dolláros unciánkénti szintet is elérhet, amennyiben az amerikai jegybank függetlensége megkérdőjeleződik - számolt be a Portfolio.

A Goldman Sachs szakértői kiemelkedő növekedési potenciált látnak az arany piacán, különösen ha a Federal Reserve iránti bizalom megrendülne. Az elemzők szerint ilyen helyzetben magasabb inflációs környezet alakulhat ki, miközben a részvény- és kötvénypiacok gyengülhetnek, valamint az amerikai dollár tartalékvaluta-szerepe is csorbulhat.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A pénzintézet alapszcenáriója szerint az arany unciánkénti ára 2026 közepére elérheti a 4000 dolláros szintet. Kockázati forgatókönyvükben ennél is magasabb, 4500 dolláros árfolyamot prognosztizálnak. Számításaik szerint amennyiben a magánbefektetők tulajdonában lévő amerikai államkötvények mindössze 1 százaléka áramlana át az aranyba, az árfolyam megközelíthetné az 5000 dollárt is.

Kapcsolódó cikkeink:

Az arany árfolyamának jelenlegi lendületét több tényező is táplálja: a központi bankok folyamatos vásárlásai, a várható kamatcsökkentések, valamint az a politikai bizonytalanság, amelyet Donald Trump esetleges nagyobb befolyásszerzési kísérlete jelenthet a Fed működésére.

A Goldman Sachs elemzői mindezek alapján az aranyat tartják jelenleg a legbiztosabb hosszú távú befektetési lehetőségnek a nyersanyagpiacon. Az értékes fém árfolyama az idei évben már 34 százalékos emelkedést mutatott.
Címlapkép: Getty Images
#befektetés #árfolyam #arany #aranyláz #gazdaság #befektetések #aranyár #aranypiac

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:03
09:45
09:40
09:27
09:12
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. szeptember 3. 16:50
Összefognak az új világrend erős emberei Mi lesz ebből, ki állitja meg őket?  
Media1
2025. augusztus 26. 16:34
RTL és NER, 444 és Kutyapárt, közmédia és félmilliárdos smink - Vendégünk Zimon András (Media1, 2025.08.25.)  
MEDIA1  |  2025. szeptember 3. 18:37
Sean Wotherspoon Budapestre érkezik - Trunk Tamás ismét világsztárt hoz el a Sneakernessre
Sean Wotherspoon, a sneaker- és vintage világ egyik legismertebb alakja novemberben Budapestre érkez...
MNB Intézet  |  2025. szeptember 3. 09:54
Mit köszönhetünk a ChatGPT-nek?
Az emberi hallucinációt mint a külső inger nélküli érzékelést definiálhatjuk. Modellhallucinációról...
Holdblog  |  2025. szeptember 2. 09:03
Az ChatGPT is Redditezik - Az AI ugyanonnan tájékozódik, ahonnan mi
Az AI csak rendszerezi és újracsomagolja azt a kollektív zajt, amit mi nap mint nap a netre hordunk,...
Bankmonitor  |  2025. szeptember 1. 16:57
Az UniCreditnél is kedvező kamat mellett érhető el az Otthon Start hitel
Szeptember elsejétől az UniCredit Banknál is elérhető a kedvező kamatozású Otthon Start hitel. A ban...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 4.
Bedőlt a Balaton: mi folyik a magyar tengernél, egyre kevesebb utazó választja
2025. szeptember 3.
Egyetlen hazai boltnál működik a legális kápétrükk: sokat spórolhat, aki ezt kijátssza a kasszánál
2025. szeptember 4.
Trükkös számla-akciók a magyar bankokban: csak látszólag olyan nagylelkűek a pénzintézetek
2025. szeptember 3.
Új "drogra" függött rá milliónyi magyar: sokan észre sem veszik, önként sétálnak be a csapdába
2025. szeptember 3.
Óriásit hibáznak a magyar szülők az iskolás gyerekekkel szemben: súlyos árat fizetnek érte
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 4. csütörtök
Rozália
36. hét
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Megszólalt Varga Mihály: csak így kerülhetjük el a pénzügyi katasztrófát
2
2 hete
Egy hét és élesedik az új díjszabás a palackvisszaváltásban: a döntés kiverte a biztosítékot
3
2 hete
Most érkezett! Robbanás történt a Barátság kőolajvezetéknél: leállt a szállítás Magyarország felé
4
1 hete
Jöhet végre a magyar euró? Egyértelmű a válasz, ez sokaknak nem fog tetszeni
5
1 hete
Hamis húszezresek lepték el az országot: megszólalt a rendőrség, így ismerhető fel a kamu bankjegy
PÉNZÜGYI KISOKOS
Biztosítási érdeket
a biztosítási szerződés keretei között a biztosított vagyontárgyak értéke fejezi ki.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 4. 05:44
Bedőlt a Balaton: mi folyik a magyar tengernél, egyre kevesebb utazó választja
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 3. 21:01
Hihetetlen, ami a Skandináv lottón történt: íme a 36. hét nyerőszámai és nyertesei
Agrárszektor  |  2025. szeptember 4. 09:03
Óriási visszaesés: alig esznek már ezeken a helyeken a németek