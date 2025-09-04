A Pénzcentrum 2025. szeptember 4.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Brutálisan kilőhet az arany árfolyama: óriásit kaszálhat, aki időben száll be?
A Goldman Sachs elemzése szerint az arany árfolyama jelentősen emelkedhet a következő években, akár 5000 dolláros unciánkénti szintet is elérhet, amennyiben az amerikai jegybank függetlensége megkérdőjeleződik - számolt be a Portfolio.
A Goldman Sachs szakértői kiemelkedő növekedési potenciált látnak az arany piacán, különösen ha a Federal Reserve iránti bizalom megrendülne. Az elemzők szerint ilyen helyzetben magasabb inflációs környezet alakulhat ki, miközben a részvény- és kötvénypiacok gyengülhetnek, valamint az amerikai dollár tartalékvaluta-szerepe is csorbulhat.
A pénzintézet alapszcenáriója szerint az arany unciánkénti ára 2026 közepére elérheti a 4000 dolláros szintet. Kockázati forgatókönyvükben ennél is magasabb, 4500 dolláros árfolyamot prognosztizálnak. Számításaik szerint amennyiben a magánbefektetők tulajdonában lévő amerikai államkötvények mindössze 1 százaléka áramlana át az aranyba, az árfolyam megközelíthetné az 5000 dollárt is.
Az arany árfolyamának jelenlegi lendületét több tényező is táplálja: a központi bankok folyamatos vásárlásai, a várható kamatcsökkentések, valamint az a politikai bizonytalanság, amelyet Donald Trump esetleges nagyobb befolyásszerzési kísérlete jelenthet a Fed működésére.
A Goldman Sachs elemzői mindezek alapján az aranyat tartják jelenleg a legbiztosabb hosszú távú befektetési lehetőségnek a nyersanyagpiacon. Az értékes fém árfolyama az idei évben már 34 százalékos emelkedést mutatott.
Nagy Márton az idei gazdasági növekedést mindössze 0,7 százalékra becsüli, a magyar költségvetési hiány akár a GDP 4,5 százalékára is emelkedhet.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben kedden estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Dánia olyan új javaslatot terjesztett elő, amely teljesen kizárná az orosz földgáz közvetlen vagy közvetett bejutását az európai piacokra.
Augusztusban rövid időn belül három célzott ukrán támadás is érte Barátság kőolajvezetéket.
Magyarország tapasztalatai a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásban nemzetközi szinten is értékesek, és jelentősen hozzájárulnak a világ erdészeti kutatásainak sikeréhez.
Bod Péter Ákos: az árréskorlátozás augusztusi meghosszabbítása újabb példája az állami intervencióknak, amelyek hosszú távon káros gazdasági következményekkel járhatnak.
A 2025 II. negyedévében az adatok szerint 0,1, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 0,2%-kal felülmúlta az előző év azonos időszakit.
Kedd reggelre ismét gyengült a forint a főbb devizákkal szemben a nemzetközi piacon az előző esti jegyzésekhez képest.
Szijjártó Péter: 2027 végéig elkészül a magyar-szerb kőolajvezeték magyarországi szakasza
Az euró árfolyama a reggel hét óra előtt jegyzett 396,62 forintról 395,09 forintra csökkent 18 órakor.
A részvénypiac forgalma 6,9 milliárd forint volt, a vezető részvények emelkedtek az előző napi záráshoz képest.
A bíróság döntése szerint Donald Trump túllépte hatáskörét a "kölcsönös" vámok bevezetésével.
2025 júliusában az ipari termelői árak átlagosan 4,5%-kal múlták felül az egy évvel korábbit.
Minimálisan magasabb ma reggel az euró árfolyama, mint a pénteki volt, a dollárral szemben viszont erősödött a forint.
Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója kifejtette, hogy 2026-2027-re Magyarország képes lesz alternatív olajellátási rendszereket kiépíteni.
Ezek voltak augusztus utolsó hetének legfontosabb, legérdekesebb, na meg legolvasottabb cikkei a Pénzcentrumon!
Leállítják a termelést az ArcelorMittal vajdahunyadi kohászati kombinátjában - idézte a profit.ro hírportál a vállalati szakszervezetet.
-
Ezért éri meg az elektronikus fizetés: megszólaltak a magyar vállalkozók - videó
Az elektronikus fizetési lehetőségek biztosítása ma már nem csupán opció, hanem a sikeres vállalkozás alapfeltétele.
-
Fizetési meghagyásos eljárás: gyors és hatékony megoldás a lejárt tartozások behajtására
Az adósok többsége elismeri a követelést a MOKK szerint.
-
Biztonság és kiszámítható hozam a műtárgypiacon (x)
A műkereskedelem egyre inkább felértékelődik a befektetők körében, hiszen stabil hozamot és megbízható menedéket kínál a gazdasági ingadozások idején.
-
Szeptemberben is SPAR Kupon Kánaán! (x)
Kapcsold turbóra az őszi bevásárlást! Gyűjtsd be 2025. szeptember 1. és 3. között a SPAR kuponokat!