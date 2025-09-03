A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX szerdán 318,18 pontos, azaz 0,31 százalékos emelkedéssel zárt, így 103 127,60 ponton fejezte be a kereskedést.
Meglepetés a devizapiacon: beszakadt az euró a forinttal szemben
Szerdán kora estére erősödött a forint a főbb devizákkal szemben a bankközi devizapiacon, így az euróval szemben tavaly szeptember óta nem látott szintre kapaszkodott fel a magyar fizetőeszköz.
Az euró jegyzése a reggeli 395,50 forintról 393,39 forintra csökkent 18 órára, a nap folyamán pedig 393,03 és 395,98 forint között mozgott.
A svájci frank árfolyama 422,27 forintról 419,45 forintra esett vissza, míg az amerikai dollár a reggeli 340,03 forintról 336,96 forintra gyengült a forinttal szemben.
A nemzetközi devizapiacon eközben az euró 1,1631 dollárról 1,1674 dollárra erősödött.
A világ energiaigénye soha nem látott mértékben nő. Közhely, hogy ezt – bármennyire szeretnénk – nem lehet kizárólag megújuló forrásokból kielégíteni.
Az Eurobarometer legfrissebb felmérése szerint a magyarok az uniós átlagnál is erősebben támogatják az EU egységét és a közös válságkezelést.
A Bosch hivatalosan bejelentette, hogy németországi gyártókapacitásainak egy részét a miskolci üzemébe helyezi át.
Egyre romlik a fővárosi hidak állapota, van köztük olyan, amihez negyvenöt éve alig nyúltak hozzá, mostanra elöregedtek az elemei.
Az IMF friss elemzése szerint egy esetleges vámháború miatt két év alatt akár 2 százalékponttal is alacsonyabb lehet a magyar GDP-növekedés.
Dánia olyan új javaslatot terjesztett elő, amely teljesen kizárná az orosz földgáz közvetlen vagy közvetett bejutását az európai piacokra.
Augusztusban rövid időn belül három célzott ukrán támadás is érte Barátság kőolajvezetéket.
Magyarország tapasztalatai a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásban nemzetközi szinten is értékesek, és jelentősen hozzájárulnak a világ erdészeti kutatásainak sikeréhez.
Ez alapján jobban megéri ingatlant vásárolni, mint diplomát szerezni. Pedig a tanulmányok finanszírozása legalább akkora megtérüléssel bír, mint a lakástulajdon megszerzése.
Bod Péter Ákos: az árréskorlátozás augusztusi meghosszabbítása újabb példája az állami intervencióknak, amelyek hosszú távon káros gazdasági következményekkel járhatnak.
A 2025 II. negyedévében az adatok szerint 0,1, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 0,2%-kal felülmúlta az előző év azonos időszakit.
Kedd reggelre ismét gyengült a forint a főbb devizákkal szemben a nemzetközi piacon az előző esti jegyzésekhez képest.
Szijjártó Péter: 2027 végéig elkészül a magyar-szerb kőolajvezeték magyarországi szakasza
Az euró árfolyama a reggel hét óra előtt jegyzett 396,62 forintról 395,09 forintra csökkent 18 órakor.
A részvénypiac forgalma 6,9 milliárd forint volt, a vezető részvények emelkedtek az előző napi záráshoz képest.
A bíróság döntése szerint Donald Trump túllépte hatáskörét a "kölcsönös" vámok bevezetésével.
2025 júliusában az ipari termelői árak átlagosan 4,5%-kal múlták felül az egy évvel korábbit.
Minimálisan magasabb ma reggel az euró árfolyama, mint a pénteki volt, a dollárral szemben viszont erősödött a forint.
