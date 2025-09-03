Meglepetés a devizapiacon: beszakadt az euró a forinttal szemben

Szerdán kora estére erősödött a forint a főbb devizákkal szemben a bankközi devizapiacon, így az euróval szemben tavaly szeptember óta nem látott szintre kapaszkodott fel a magyar fizetőeszköz.

Az euró jegyzése a reggeli 395,50 forintról 393,39 forintra csökkent 18 órára, a nap folyamán pedig 393,03 és 395,98 forint között mozgott.

A svájci frank árfolyama 422,27 forintról 419,45 forintra esett vissza, míg az amerikai dollár a reggeli 340,03 forintról 336,96 forintra gyengült a forinttal szemben.

A nemzetközi devizapiacon eközben az euró 1,1631 dollárról 1,1674 dollárra erősödött.