Budapest, 2022. március 10.Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszédet mond az üvegtermékek gyártásával foglalkozó SCHOTT Hungary Kft. beruházásbejelentõ sajtótájékoztatóján a Külgazdasági és Külügyminisztérium
Gazdaság

Nagy bejelentést tett Szijjártó Péter: itt van Magyarország nagy dobása az energiabiztonságért

Pénzcentrum
2025. szeptember 1. 20:35

Egész biztosan elkészül 2027 végéig a magyar-szerb kőolajvezeték magyarországi szakasza - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Budapesten.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a szerb energiaügyi miniszterrel, Dubravka Dedoviccsel folytatott megbeszélését követően arról számolt be, hogy az elmúlt időszakban sok nyugtalanító hír érkezett Közép-Európa energiaellátása szempontjából, ugyanis Ukrajna többször is a Magyarországra és Szlovákiába irányuló kőolajvezetéket támadta Oroszországban, korábban pedig lezárt egy szintén kritikus fontosságú földgázvezetéket.

"Ezek az ukrán lépések az energiaszállítások korlátozására megnövelték a jelentőségét a magyar-szerb stratégiai energetikai együttműködésnek" - hangsúlyozta. Majd kiemelte, hogy az utóbbi napok eseményeit figyelembe véve abban állapodott meg a két ország, hogy az eddigieknél is szorosabb energetikai együttműködést fognak folytatni annak érdekében, hogy tovább javítsák Magyarország, Szerbia és az egész közép-európai térség energiabiztonságát.

Szijjártó Péter jó hírnek nevezte, hogy a Szerbián keresztül Magyarországra vezető, Török Áramlat nevű vezetéken naponta mintegy 21 millió köbméter földgáz érkezik.

A miniszter arra is kitért, hogy kollégájával áttekintették a közös kőolajvezeték építésének állását, és a legfrissebb ukrajnai fejlemények fényében a munkálatok felgyorsításáról egyeztek meg.

"Magyarországon a Mol hamarosan lezárja az előkészítő munkálatok első fázisát, zajlik az engedélyezés és a környezetvédelmi előkészítés. A magyarországi szakasza ennek a kőolajvezetéknek 190 kilométer hosszú lesz. Minél több helyen, minél nagyobb távolságon próbálunk a már meglévő vezetékek mellé építkezni majd, hogy az engedélyezés szempontjából és a műszaki szempontokból a lehető legegyszerűbb legyen ez a folyamat" - tudatta.

Kifejtette, hogy 2027 végéig egészen biztosan elkészül a vezeték magyarországi szakasza, és arra is rámutatott, hogy minél több energiaszállítási útvonal jön létre, annál biztosabb lesz a térség ellátása.

"Az elmúlt hetek, hónapok regionális eseményei fényében a magyar-szerb energetikai együttműködés talán soha nem volt olyan fontos, mint most, és ennek a még szorosabbá, még stratégiaibbá tételében állapodtunk meg" - összegzett.

Címlapi kép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA 
