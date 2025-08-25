2025. augusztus 25. hétfő Lajos, Patrícia
Állókép a kaliforniai Kern megyében egy olajmezőn dolgozó olajpumpa-emelőkről egy tavaszi naplementében.
Gazdaság

Elszállhat az olaj ára: egyre nagyobb a pánik az orosz ellátás miatt

Pénzcentrum
2025. augusztus 25. 15:12

Hétfőn emelkedtek az olajárak, miközben a kereskedők az orosz olajellátás esetleges zavarait mérlegelik az újabb amerikai szankciók és az orosz energetikai infrastruktúrát célzó ukrán támadások fényében, számolt be a Reuters.

A Brent nyersolaj határidős jegyzése 29 centtel (0,4%) 68,02 dollárra, míg a West Texas Intermediate (WTI) nyersolaj ára 36 centtel (0,6%) 64,02 dollárra emelkedett hétfő reggel.

"A piac aggódik, hogy a béketárgyalások nem vezetnek eredményre" - nyilatkozta Ole Hansen, a Saxo Bank nyersanyag-stratégiai vezetője. "Bár a piac arra számít, hogy az őszi hónapokban a kínálat meghaladja majd a keresletet, rövid távon ezt a geopolitikai zavarok veszélye felülírhatja."

Donald Trump amerikai elnök pénteken ismét figyelmeztette Oroszországot, hogy szankciókat vezet be, ha két héten belül nem történik előrelépés az ukrajnai békemegállapodás felé. Azt is kilátásba helyezte, hogy súlyos vámokat vethet ki Indiára az orosz olajvásárlásai miatt.

Ukrajna a háború során többször is támadta az orosz energetikai infrastruktúrát. Vasárnap dróntámadást hajtott végre, amely hatalmas tüzet okozott az Ust-Luga üzemanyag-exportterminálban az orosz tisztviselők szerint. Az ukrán dróntámadás miatt a novosahtyinszki finomítóban keletkezett tűz már a negyedik napja égett vasárnap. A finomító főként exportra termel üzemanyagot, éves kapacitása 5 millió tonna olaj, ami napi körülbelül 100 000 hordónak felel meg.

Az orosz ellátási zavarok miatti aggodalmakat enyhíti, hogy az OPEC+ visszafordította korábbi termeléscsökkentési intézkedéseit, ami millió hordókkal növeli a piaci kínálatot - mondta a Saxo Bank szakértője. Az olajexportőrök csoportjának nyolc tagja szeptember 7-én találkozik, ahol várhatóan újabb termelésnövelést hagynak jóvá.

A befektetői kockázatvállalási hajlandóság javult, miután Jerome Powell, a Federal Reserve elnöke pénteken jelezte, hogy a jegybank szeptemberi ülésén kamatcsökkentés várható.

Ennek ellenére mindkét irányadó olajár lendülete gyengének tűnik - jegyezte meg Priyanka Sachdeva, a Phillip Nova brókercég vezető piacelemzője, hozzátéve, hogy a piacok egyre inkább meg vannak győződve arról, hogy Trump vámjai negatívan befolyásolják majd a gazdasági növekedést.
Címlapkép: Getty Images
