A kőolaj- és gáziparban a nyersolaj, a földgáz és a termelt víz szállítására szolgáló csővezeték és nyomásmérő a tengeri platformon a napfénnyel a kőolajplatform építésén keresztül ragyog.
Gazdaság

Újabb hírek érkeztek a Barátság kőolajvezetékről, bejelentést tett a gazdasági miniszter

Pénzcentrum/MTI
2025. augusztus 29. 09:32

Újraindult a kőolajtranzit a Barátság kőolajvezetéken Szlovákiába - jelentette be Denisa Saková szlovák gazdasági miniszter és miniszterelnök-helyettes csütörtökön a közösségi médiában.

"A Szlovákiába irányuló kőolajszállítás a Barátság kőolajvezetéken keresztül újraindult. Remélem, hogy a működés stabil marad és nem kerül sor több, az energetikai infrastruktúrát célzó támadásra" - hangsúlyozta Denisa Saková, akinek szavait a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség idézte.

A szlovák gazdasági miniszter bejelentése szerint a kőolajszállítás sztenderd üzemmódban zajlik.

A Barátság kőolajvezetéken a múlt héten állt le a Szlovákiába és Magyarországra irányuló kőolajtranzit, azt követően, hogy a múlt héten több ukrán dróntámadás is érte az oroszországi Nyikolszkoje mellett található szivattyúállomást.
