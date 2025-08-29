Volodimir Zelenszkij a Kijevet sújtó orosz csapást Donald Trump elleni támadásnak nevezte.
Hihetetlen adatokat közölt a Lukoil: ezek az olajszámok teljesen döbbenetesek
Drasztikus visszaesést mutatott a Lukoil idei első féléves eredménye: a profit 51 százalékkal csökkent, árbevétele pedig 16 százalékkal esett. A szankciók, az ukrán dróntámadások és a Barátság kőolajvezeték leállása egyaránt rányomták a bélyegüket a cég teljesítményére, írja a Portfolio a Reuters alapján.
A Lukoil, Oroszország második legnagyobb olajtermelője jelentős nyereségcsökkenést könyvelt el 2025 első félévében, azonban az orosz–ukrán háború és a szankciók erősen megtépázták.
Az idei első féléves profit 51 százalékkal, 287 milliárd rubelre (kb. 1200 milliárd forint) zuhant. Az árbevétel is csökkent, 16 százalékkal esett vissza, 3600 milliárd rubelre.
A vállalatot több tényező is sújtja: az ukrán dróntámadások az olajfinomítókat érték, míg tavaly július óta a Barátság kőolajvezetéken sem szállíthat nyersolajat, miután Kijev szankciós listára tette a céget. A magyar kormány nagyon próbálta elérni a tiltás feloldását, de eddig eredménytelenül.
Összeomlóban Donald Trump gazdasági álmai? Ez a befektetés nagyon kilőtt, csúnyán alázza a dollárt is
A piacok jelenleg több mint 87%-os esélyt adnak egy negyedpontos kamatcsökkentésnek a Fed szeptemberi ülésén.
A helyi önazonosság védelmében Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete több jogvédelmi eszközt is bevezetett.
Szeptember 1-től indul az Otthon Start program, de a fővárosi földhivatalok egy hétig zárva tartanak.
A főpolgármester szerint a cél, hogy Rákosrendező egykori vasúti területét megújítva, zöld parkvárossá alakítva integrálódjon Budapest vérkeringésébe.
A szlovák gazdasági miniszter bejelentése szerint a kőolajszállítás sztenderd üzemmódban zajlik.
A BÉT részvényindexe, a BUX 480,13 pontos, 0,46 százalékos csökkenéssel, 103 751,98 ponton zárt csütörtökön.
Az euró hét órakor 396,73 forinton állt, alacsonyabban a szerda esti 396,86 forintnál.
Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben csütörtök estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Augusztusban a fogyasztók és az üzleti szektor is derűlátóbb kilátásokat fogalmaztak meg, mint júliusban.
Az adósok többsége elismeri a követelést a MOKK szerint.
A magyarok 40 százaléka támogatja az euró mielőbbi bevezetését, miközben csak ötödük véli úgy, hogy az ország készen áll erre.
Erősödött a forint csütörtök reggelre a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben szerdán kora estére a bankközi devizapiacon.
Szerdán gyengült a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe: a BUX 923,52 pontot, azaz 0,88 százalékot esett, így 104 232,11 ponton zárt.
Ez a város veri az összes többit a megélhetési költségek és életminőség terén – és Budapest meglepően előkelő helyen van! Nézd meg a CHART by...
Újra a középpontba került a közép-európai energiaellátás biztonsága, miután ukrán fenyegetések érték a Barátság kőolajvezetéket.
Az Egyesült Államok által bevezetett 50%-os vámok súlyos csapást mérhetnek az indiai exportra, veszélyeztetve az ország amerikai piacra irányuló kivitelének több mint felét.
A Trump Media and Technology Group, a Truth Social platform üzemeltetője, új kriptovaluta-alapú vállalkozást indít a Crypto.com tőzsdével közösen.
