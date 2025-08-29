Hihetetlen adatokat közölt a Lukoil: ezek az olajszámok teljesen döbbenetesek

Drasztikus visszaesést mutatott a Lukoil idei első féléves eredménye: a profit 51 százalékkal csökkent, árbevétele pedig 16 százalékkal esett. A szankciók, az ukrán dróntámadások és a Barátság kőolajvezeték leállása egyaránt rányomták a bélyegüket a cég teljesítményére, írja a Portfolio a Reuters alapján.

A Lukoil, Oroszország második legnagyobb olajtermelője jelentős nyereségcsökkenést könyvelt el 2025 első félévében, azonban az orosz–ukrán háború és a szankciók erősen megtépázták.

Az idei első féléves profit 51 százalékkal, 287 milliárd rubelre (kb. 1200 milliárd forint) zuhant. Az árbevétel is csökkent, 16 százalékkal esett vissza, 3600 milliárd rubelre.

EZ IS ÉRDEKELHET Közeleg az EU-döntés Lukoil-ügyben: erre ráfaraghat Magyarország és Szlovákia? Az uniós végrehajtó testület előzetes elemzése azt tárta fel, hogy júliusban a Lukoiltól származó hiányzó olaj mennyiségét különböző más beszállítók pótolták ugyanazon a kőolajvezetéken.

A vállalatot több tényező is sújtja: az ukrán dróntámadások az olajfinomítókat érték, míg tavaly július óta a Barátság kőolajvezetéken sem szállíthat nyersolajat, miután Kijev szankciós listára tette a céget. A magyar kormány nagyon próbálta elérni a tiltás feloldását, de eddig eredménytelenül.