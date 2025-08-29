2025. augusztus 29. péntek Beatrix, Erna
31 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Belgrád, Szerbia - 2022. május 08.: Az orosz kőolajipari vállalat aláírása a Lukoil benzinkútnál.
Gazdaság

Hihetetlen adatokat közölt a Lukoil: ezek az olajszámok teljesen döbbenetesek

Pénzcentrum
2025. augusztus 29. 17:33

Drasztikus visszaesést mutatott a Lukoil idei első féléves eredménye: a profit 51 százalékkal csökkent, árbevétele pedig 16 százalékkal esett. A szankciók, az ukrán dróntámadások és a Barátság kőolajvezeték leállása egyaránt rányomták a bélyegüket a cég teljesítményére, írja a Portfolio a Reuters alapján.

A Lukoil, Oroszország második legnagyobb olajtermelője jelentős nyereségcsökkenést könyvelt el 2025 első félévében, azonban az orosz–ukrán háború és a szankciók erősen megtépázták.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az idei első féléves profit 51 százalékkal, 287 milliárd rubelre (kb. 1200 milliárd forint) zuhant. Az árbevétel is csökkent, 16 százalékkal esett vissza, 3600 milliárd rubelre.

Közeleg az EU-döntés Lukoil-ügyben: erre ráfaraghat Magyarország és Szlovákia?
EZ IS ÉRDEKELHET
Közeleg az EU-döntés Lukoil-ügyben: erre ráfaraghat Magyarország és Szlovákia?
Az uniós végrehajtó testület előzetes elemzése azt tárta fel, hogy júliusban a Lukoiltól származó hiányzó olaj mennyiségét különböző más beszállítók pótolták ugyanazon a kőolajvezetéken.

A vállalatot több tényező is sújtja: az ukrán dróntámadások az olajfinomítókat érték, míg tavaly július óta a Barátság kőolajvezetéken sem szállíthat nyersolajat, miután Kijev szankciós listára tette a céget. A magyar kormány nagyon próbálta elérni a tiltás feloldását, de eddig eredménytelenül.
Címlapkép: Getty Images
#gazdaság #oroszország #lukoil #profit #árbevétel #olaj #nyereség

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:24
17:57
17:45
17:33
17:24
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. augusztus 29. 16:55
Szintet lépett az ukrán hadiipar: Fordulatot hozhat a Flamingo rakéta?  
Media1
2025. augusztus 26. 16:34
RTL és NER, 444 és Kutyapárt, közmédia és félmilliárdos smink - Vendégünk Zimon András (Media1, 2025.08.25.)  
Bankmonitor  |  2025. augusztus 29. 15:41
Otthon Start: 100 millió Ft 3%-os lakáshitel, akár saját önerő nélkül
Sokan keresik a módját, hogyan lehet minimális önerő mellett elindulni az Otthon Starttal, hogy kedv...
ChikansPlanet  |  2025. augusztus 29. 10:33
A módosított szupernövények jelenthetik a jövőt
Tudósok olyan genetikai módosításon dolgoznak, amelynek köszönhetően a haszonnövények képesek fokozo...
KonyhaKontrolling  |  2025. augusztus 29. 07:45
Ha láthatnánk a fizetésedet!
Különösen álláshirdetéseknél, de úgy általában is felmerül, hogy milyen jó lenne átláthatóbbá tenni...
Kasza Elliott-tal  |  2025. augusztus 28. 21:45
United Parcel Service Inc. - elemzés
'23-ban már elemeztem, akkor még csak 14 éves osztalékemelés múltja volt, ez azóta 16-ra nőtt. Akkor...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 29.
Működik a legális hiteltrükk az Otthon Startnál is: így lehet akár 20%-ot faragni a törlesztőrészleten
2025. augusztus 28.
Így üldözik el láthatatlanul munkahelyükről a magyar dolgozókat: óriási a felháborodás
2025. augusztus 29.
Küszöbön a nukleáris világháború? Ezek az országok robbanthatják ki!
2025. augusztus 29.
Sokkoló fordulat: itt a lista azokról a munkákról, amiket a mesterséges intelligencia nem tud elvenni
2025. augusztus 29.
Brutális árrobbanást hoz az Otthon Start vagy csak megy a pánikkeltés?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 29. péntek
Beatrix, Erna
35. hét
Augusztus 29.
A magyar fotográfia napja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Sosem látott vízkatasztrófa jöhet Magyarországon, ha ezt tényleg meglépik: klímaválság sem kell hozzá
2
1 hete
Megszólalt Varga Mihály: csak így kerülhetjük el a pénzügyi katasztrófát
3
5 napja
Egy hét és élesedik az új díjszabás a palackvisszaváltásban: a döntés kiverte a biztosítékot
4
1 napja
Jöhet végre a magyar euró? Egyértelmű a válasz, ez sokaknak nem fog tetszeni
5
2 hete
Hivatalos: brutális adóemelés élesedik itthon hamarosan, rengeteg magyarnak fájni fog
PÉNZÜGYI KISOKOS
Heti limit
olyan korlátozás, amelyben az ügyfél egy heti bankkártya használatát (költését) összegszerűen vagy alkalomszámban engedélyezi

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 29. 17:57
Kvíz: Hallottál már ezekről a különleges, régi magyar ételekről? Ismerd fel őket képek alapján!
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 29. 17:45
Alvási szokásairól vallott milliók kedvenc sztárséfje: döbbenetes, de csak ennyi nyugta van éjjelente
Agrárszektor  |  2025. augusztus 29. 17:34
Furcsa darázs bukkanhat fel a magyar kertekben: ezt tedd, ha meglátod