Orosz tankok légi felvételén a második világháborús kurszki csata helyszínén, a nyugat-oroszországi Belgorodi területen, közel az ukrán határhoz.
Világ

Újabb atomerőműben ütött ki tűz: nem reagáltak az ukránok az orosz vádakra

Pénzcentrum
2025. augusztus 24. 09:17

Tűz ütött ki egy oroszországi atomerőműben, miután ukrán drónt lőttek le a létesítmény közelében. Az incidens Ukrajna függetlenségi napján történt, miközben a diplomáciai erőfeszítések folytatódnak a háború lezárása érdekében - írja a BBC.

Orosz tisztviselők közlése szerint tüzet oltottak el a nyugat-oroszországi Kurszk régióban található atomerőműben, miután légvédelmi rendszereik lelőttek egy ukrán drónt. Az erőmű Telegram-csatornáján közzétett információk szerint a zuhanó drón felrobbant és megrongált egy transzformátort, de a sugárzási szint normális maradt, és személyi sérülés nem történt.

Az incidens Ukrajna függetlenségi napján következett be, amely a Szovjetuniótól való 1991-es függetlenedés kikiáltásának évfordulója. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) többször felszólította mindkét felet, hogy tanúsítsanak maximális önmérsékletet a nukleáris létesítmények környékén. Ukrajna nem reagált a kurszki atomerőművet ért támadással kapcsolatos orosz vádakra. Érdemes megjegyezni, hogy tavaly ukrán csapatok rövid időre behatoltak erre a területre egy váratlan ellentámadás során.

Az orosz erők szombaton azt közölték, hogy elfoglaltak két falut a kelet-ukrajnai Donyeck régióban. Az orosz hadsereg nagyon lassan, jelentős veszteségek árán halad előre Kelet-Ukrajnában, és jelenleg az ország területének mintegy 20%-át ellenőrzi. 

A háborúval kapcsolatban intenzív diplomáciai erőfeszítések zajlanak. Donald Trump amerikai elnök augusztus 15-én találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel Alaszkában. Bár mindkét vezető sikeresnek minősítette a tárgyalásokat, Trump azóta nyilvánosan is növekvő frusztrációt mutat az orosz-ukrán béketárgyalások elmaradása miatt. Trump pénteken kijelentette, hogy fontolgatja Oroszország további gazdasági szankciókkal való sújtását vagy a béketárgyalásokból való kivonulást. "Fontos döntést fogok hozni arról, hogy masszív szankciókat vagy vámokat vezetünk be, esetleg mindkettőt, vagy nem teszünk semmit, és azt mondjuk, ez a ti harcotok" - fogalmazott az amerikai elnök.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök többször is feltétel nélküli tűzszünetet sürgetett, és azzal vádolta Oroszországot, hogy "mindent megtesz" a Putyinnal való találkozó megakadályozása érdekében. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szerint azonban Putyin kész találkozni az ukrán vezetővel, "amikor a csúcstalálkozó napirendje készen áll, de ez a napirend egyáltalán nem áll készen", és Zelenszkijt vádolta azzal, hogy "mindenre nemet mond".
Címlapkép: Getty Images
