Több európai postai szolgáltató felfüggeszti a kereskedelmi csomagok kézbesítését az Egyesült Államokba.
Újabb atomerőműben ütött ki tűz: nem reagáltak az ukránok az orosz vádakra
Tűz ütött ki egy oroszországi atomerőműben, miután ukrán drónt lőttek le a létesítmény közelében. Az incidens Ukrajna függetlenségi napján történt, miközben a diplomáciai erőfeszítések folytatódnak a háború lezárása érdekében - írja a BBC.
Orosz tisztviselők közlése szerint tüzet oltottak el a nyugat-oroszországi Kurszk régióban található atomerőműben, miután légvédelmi rendszereik lelőttek egy ukrán drónt. Az erőmű Telegram-csatornáján közzétett információk szerint a zuhanó drón felrobbant és megrongált egy transzformátort, de a sugárzási szint normális maradt, és személyi sérülés nem történt.
Az incidens Ukrajna függetlenségi napján következett be, amely a Szovjetuniótól való 1991-es függetlenedés kikiáltásának évfordulója. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) többször felszólította mindkét felet, hogy tanúsítsanak maximális önmérsékletet a nukleáris létesítmények környékén. Ukrajna nem reagált a kurszki atomerőművet ért támadással kapcsolatos orosz vádakra. Érdemes megjegyezni, hogy tavaly ukrán csapatok rövid időre behatoltak erre a területre egy váratlan ellentámadás során.
Az orosz erők szombaton azt közölték, hogy elfoglaltak két falut a kelet-ukrajnai Donyeck régióban. Az orosz hadsereg nagyon lassan, jelentős veszteségek árán halad előre Kelet-Ukrajnában, és jelenleg az ország területének mintegy 20%-át ellenőrzi.
A háborúval kapcsolatban intenzív diplomáciai erőfeszítések zajlanak. Donald Trump amerikai elnök augusztus 15-én találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel Alaszkában. Bár mindkét vezető sikeresnek minősítette a tárgyalásokat, Trump azóta nyilvánosan is növekvő frusztrációt mutat az orosz-ukrán béketárgyalások elmaradása miatt. Trump pénteken kijelentette, hogy fontolgatja Oroszország további gazdasági szankciókkal való sújtását vagy a béketárgyalásokból való kivonulást. "Fontos döntést fogok hozni arról, hogy masszív szankciókat vagy vámokat vezetünk be, esetleg mindkettőt, vagy nem teszünk semmit, és azt mondjuk, ez a ti harcotok" - fogalmazott az amerikai elnök.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök többször is feltétel nélküli tűzszünetet sürgetett, és azzal vádolta Oroszországot, hogy "mindent megtesz" a Putyinnal való találkozó megakadályozása érdekében. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szerint azonban Putyin kész találkozni az ukrán vezetővel, "amikor a csúcstalálkozó napirendje készen áll, de ez a napirend egyáltalán nem áll készen", és Zelenszkijt vádolta azzal, hogy "mindenre nemet mond".
A miniszter szerint a kockázatokról tudott a Salrom, a román vízügyi igazgatóság, az ásványi erőforrások országos ügynöksége (ANRM), valamint a gazdasági tárca is.
Thaksin Shinawatra volt thaiföldi miniszterelnököt felmentették a királysértés vádja alól, amely akár 15 év börtönbüntetéssel is járhatott volna
Az Auchant legutóbb 2023 novemberében érte hasonló támadás, amikor állítólag félmillió ügyfél adatait lopták el.
Izrael védelmi minisztere bejelentette, hogy Gáza városát elpusztítják, ha a Hamász nem egyezik bele a leszerelésbe és az összes túsz szabadon bocsátásába.
Putyin új békefeltételeket kínál Ukrajnának: a Donbasz teljes átadását, a NATO-csatlakozás feladását és a nyugati csapatok távoltartását követeli az orosz elnök.
A megállapodás értelmében az EU-nak először jogszabályt kell elfogadnia az amerikai exportra vonatkozó vámok nullára csökkentéséről.
XIV. Leó pápa idén később Libanonba látogathat, ami első külföldi útja lenne májusi megválasztása óta.
Egy háborút lezáró megállapodás érdekében Ukrajnának valószínűleg fel kell adnia területeket - véli Csehország elnöke.
A dán állami postaszolgálat, a PostNord az év végén megszünteti levélkézbesítési szolgáltatását, miután a digitalizáció hatására drámaian visszaesett a levélforgalom.
Törökország kész biztonsági garanciákat nyújtani Ukrajnának a háború lezárását célzó béketárgyalások keretében, ami akár katonai jelenlétet is magában foglalhat.
Oroszország az elmúlt hetek egyik legsúlyosabb légitámadását hajtotta végre Nyugat-Ukrajna ellen.
Róka fogta csuka, patthelyzet: a nyugati világ évtizedek óta brutális ipari kémkedéssel, kémek százezreinek „munkába állásával” vádolja Kínát, ők meg fordítva.
A Kreml óvatos nyilatkozatai szerint távol van még egy Putyin–Zelenszkij találkozó, és Moszkva inkább Washingtont célozza.
A támadás különösen aggasztó, mivel Munkács légvonalban mindössze 30 kilométerre található a magyar határtól.
A jegybank számított a 3,8%-os általános inflációra, de a szolgáltatási árak esetében csak 4,9%-os emelkedést várt.
Washingtonban túlzottan optimista a hangulat, miután európai vezetők és Volodimir Zelenszkij közösen keresték a kiutat a több mint három éve zajló háborúból.
A szemünk láttára omlik össze az orosz gazdaság: lehet, hogy tényleg az orosz medve vérzik ki először
Elemzők szerint a gazdasági és demográfiai problémák már most olyan mélységűek, hogy a háború lezárulta után sem lesz könnyű visszatérni a stabil növekedéshez.
A miniszter személyesen egyeztetett Pavel Sorokin orosz energiaminiszter-helyettessel.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
-
Egyre többen használják a hulladékudvarokat: így jut vissza a körforgásba a régi bútor, elektronikai eszköz
Most akár pénzjutalmat is nyerhet, aki a megjelölt napon adja le felesleges holmiját.
-
Budapest Borfesztivál: minden kortyban élmény, minden cseppben elegancia (x)
A Budapest Borfesztivál szeptember 11. és 14. között 4 napra elfoglalja méltó helyét a borkultúra, a gasztronómia és az elegancia fellegvárában.