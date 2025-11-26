A NAV Bevetési Igazgatóság pénzügyőrei hajnali ellenőrzés közben buktattak le egy angol rendszámú járműszerelvényt az M5-ös autópályán - írja közleményében a hatóság.
Cégautó adó törvény: változott az adó mértéke 2025-ben, itt van minden tudnivaló
A Magyarországon közlekedő, hatósági rendszámtáblával ellátott gépjárművek után gépjárműadót, illetve cégautóadót kell fizetnünk. Na de mégis, mi a különbség ezek között és milyen esetben válik valaki a cégautó adó alanyává? Mit ír a cégautó adó törvény a legfrissebb, 2025-ös változásokról és mennyi a cégautó adó mértéke 2025-ben? Milyen fontos tudnivalókkal kell tisztában lennünk az adó megfizetését és bevallását illetően?
Cikkünkben annak jártunk utána, mi a cégautó adó lényege és milyen járművek után szükséges megfizetni a terhet. A cégautó adó emelését követően 2025-től mennyi a cégautó adó mértéke és mikor van az adó befizetési határideje? Milyen cégautó adó számlaszámra kell utalnunk az összeget? Milyen fogalmi változásokat iktattak a vonatkozó jogszabályba?
Cégautó adó változás 2025-ben és 2026-ban
2025. január 1-től inflációkövető, automatikus adóemelés vonatkozik a gépjárműadóra, a személygépkocsikat és motorkerékpárokat érintő regisztrációs adóra, illetve a gépjárművek és pótkocsik után fizetendő visszterhes vagyonátruházási illetékre.
A cégautó adó mértékét 2025-ben általános, 20%-os emelés terhelte - 2026-tól viszont már a cégautó adóra is kiterjed az inflációkövető adóemelés.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) tájékoztatásai szerint az inflációkövető emelés mértékét a KSH által közzétett fogyasztóiár-index előző év azonos időszakához viszonyított változásával valorizálva kell meghatározni, 500 vagy 1 000 Ft-ra kerekítve. A valorizációval megállapított adómértékeket a NAV a tárgyévet megelőző év október 31-ig teszi közzé.
Bővül a cégautóadó alóli mentességek köre is: 2025 júliusától a közfeladat-ellátást segítő polgárőr szervezetek és az önkéntes tűzoltó egyesületek alapfeladataik ellátásához használt személygépkocsik is mentesülnek az adó alól. Módosították továbbá a környezetkímélő gépkocsi fogalmát: 2025-től a cégautóadó hatálya alá tartoznak az 5P és az 5N környezetvédelmi osztályjelzésű gépkocsik is. Ettől az évtől ezeket a járműveket is terheli a cégautó adó, azonban
a 2025. január 1-je előtt forgalomba helyezett 5P és 5N osztályjelzésű járművek esetében 2026. december 31-ig még fennáll a cégautó adó mentesség.
Mely járművekre terjed ki a cégautó adó törvény?
Magyarországon a gépjárművekre vonatkozó adófizetési kötelezettségről a 1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról (Gjt.) rendelkezik – ez a jogszabály összegzi mind a gépjárműadó, mind a cégautó adó szabályait. A két adónem közötti különbség abban áll, hogy egy autót kizárólag magáncélokra használnak-e, vagy más funkciót is betölt a jármű. A jogszabály értelmében a hatósági rendszámtáblával ellátott gépjárművek, pótkocsik, valamint a Magyarország területén közlekedő, külföldön nyilvántartott tehergépjárművek után alapesetben gépjárműadót kell fizetni – ezt a terhet nevezik köznyelven súlyadónak.
Ezzel szemben a nem kizárólag magánhasználatú személygépkocsik után – a gépjárműadó fizetési kötelezettségtől függetlenül - cégautóadót kell fizetni (erről a Gjt. IV. fejezete rendelkezik).
A cégautó adó törvény azokra a személygépkocsikra vonatkozik (kivéve környezetkímélő gépkocsik, legalább 9 fő szállítására alkalmas járművek és 2,5 tonnát meghaladó tömegű haszongépjárművek), amelyek nem magánszemélyek tulajdonában állnak, illetve amelyek után a számviteli és az szja törvények szerint különböző költségeket (pl. ráfordítást, tételes költségelszámolással költséget vagy értékcsökkenési leírást) számoltak el (egyes speciális kivételektől eltekintve). Utóbbi esetben kivételnek számítanak azok a magánszemélyeknek pénzügyi lízingbe adott személygépkocsik, amelyek után nem számoltak el költséget.
Mennyi a cégautó adó mértéke 2025-ben?
A cégautóadó fizetési kötelezettség kezdete a tulajdonjog megszerzésének vagy a költségelszámolás megkezdésének a hónapját követő hónap. A kötelezettség az utolsó költségelszámolás hónapjában szűnik meg. A cégautóadó havi mértéke 2025-ben is a személygépkocsi kilowattban (kW) meghatározott teljesítménye és a környezetvédelmi osztályjelzése alapján kerül megállapításra. A NAV tájékoztatása szerint 2025. január 1-től az alábbi, 20%-os emelésen átesett összegekkel kell számolni:
Ahogy a fentiekben említettük, a gépjárműadó és a cégautóadó nem zárják ki egymást. A kétszeres adózás elkerülése céljából a negyedévre fizetendő cégautó adóból levonható – ugyanazon személygépkocsi esetében - a személygépkocsi után az adóalany terhére megállapított gépjárműadó. A gépjárműadó mértéke 2025-ben:
- a gyártás évében és az azt követő 3 naptári évben 360 Ft/kW;
- gyártás évét követő 4-7. naptári évben 310 Ft/kW;
- gyártási évet követő 8-11. naptári évben 240 Ft/kW;
- gyártási évet követő 12-15. naptári évben 195 Ft/kW;
- gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő években 145 Ft/Kw;
A cégautó adó befizetése és bevallása
Ugyanúgy, ahogy a gépjárműadó esetében, a cégautóadó befizetése és bevallása is önadózás útján történik. Cégautók esetén negyedévente kell befizetni és bevallani az adót, mindig a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig (örökölt cégautó esetén ugyanez a határidő érvényes). A cégautó adó befizetése utalással történik, a NAV hivatalos cégautó adó bevételi számlájára (cégautó adó számlaszám 2025-ben: 10032000-01076167).
A bevallást szintén a NAV irányában kell megtenni, a hatóság hivatalos cégautó adó formanyomtatványának kitöltésével. A cégautóadó bevallására 2025-ben – minden adóalany, tehát a magánszemélyek és a kifizetők számára is – a 2501-es bevallás szolgál (ezt az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban tudjuk megtekinteni - itt a kitöltési útmutató). Bővebb tájékoztatásért tekintsük át a Cégautóadó és az ahhoz kapcsolódó szja-szabályok c. NAV füzetet, további kérdéseinkkel pedig forduljunk a NAV ügyfélszolgálatához!
