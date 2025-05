20 év múlva sem lesz saját lakásom: tényleg csak illúzió a fiatalok otthonteremtése?

A tartalomgyártás nem csupán hóbort, hanem egyre inkább hivatás – derült ki a Portfolio GEN Z Fest 2025 konferenciáján május 9-én, ahol szakértők beszéltek az influenszerkarrier kihívásairól, lehetőségeiről és a hitelesség fontosságáról. Eközben a fiatalok másik nagy kérdése is terítékre került: lehet-e még saját lakásuk valaha? A beszélgetésekből kiderült, hogy bár az ingatlanpiaci realitások kemények, tudatos pénzügyi tervezéssel és rugalmas szemlélettel nem elérhetetlen a cél – de talán nem is kell mindenáron ragaszkodni hozzá.

Az online világ tele van lehetőségekkel, de nem mindenki lesz milliomos egy jó TikTok videóból. Mik a tartalomgyártás valódi kihívásai? Ez egy állás vagy lehet tartalmat gyártani csak for fun? Tényleg megéri az algoritmusokkal harcolni? - ezekre a kérdésekre keresték a választ a Portfolio GEN Z Fest 2025 konferencia második szekciójának végén Bódy Gergő, műsorvezető-riporter és beszélgetőtársai.

Rákos Márk a PFR Group Head of Talent Managere azzal kezdte, hogy egy jó influenszer mögött rengeteg munka és még több tudatosság van. Aki ma tartalomgyártásból él, annak gyakorlatilag egy teljesidős állása van, hiszen egy személyben készt mindent: a koncepciótól kezdve a kivitelezésig. Ennek ellenére óriási potenciál van benne, szerinte ma Magyarországon reális cél, hogy valaki influenszer legyen és ebből éljen meg. Egészen egyszerűen errefelé megy a világ, van rá igény és kereslet is.

Forgács Mariann, Be Social Kft.Co-Foundere & Co-Presidentje mindezt megerősítette, aki kellően unikális, önazonos, mindemellett kitartó is, az bármikor kezdi is el ezt a fajta pályafutását, meg fogja találni a célcsoportját, a szponzorait, a megélhetését. Ehhez azonban nagyon tudatosnak kell lenni. A felfuttatási idő viszont mostanra lerövidül – ez mindenképpen jó hír annak, aki ebben gondolkozik, ellenben a verseny nagyobb, mint korábban.

Fontos az is, hogy aki befut, és sok megkeresése van, az válogasson, vagy emeljen az árain, de ne váljon hiteltelenné azzal, hogy túl sok a reklám az oldalán. Emellett emeli az influenszer hitelességét, ha tud nemet mondani.

20 év múlva sem lesz saját lakásom!

Van esélye egy mai fiatalnak egyszer lakáshoz jutnia, vagy ez csak egy szép álom a mostani lakásárak mellett. Süle-Szigeti Bulcsú, a Portfolio pénzügyi elemzője vezette a konferencia utolsó beszélgetését, melyben lerántották a leplet a legnagyobb tévhitekről az ingatlanvásárlással kapcsolatban.

Baranyi Krisztina, az OC Pénzügyek Hitelközvetítő értékesítési igazgatója szerint első körben egy fiatalnak el kell döntenie, akar-e egyáltalán lakást magának, és ha igen, elérhető cél lehet, de azt meg kell határozni. Az 50-30-20-as szabály erre kiváló: ha az ember a fizetése felét elkölti, a 30 százalékát megtakarítja, 20 százalékát pedig a törlesztésre fordítja. De a megtakarítást már előre el kell kezdeni: aki tíz éven belül szeretne lakást, annak minimum 67 ezer forintot kell félretennie havonta.

Emellett a hitelektől sem kell félni, a mai pénzügyi környezet még mindig kedvez a hitelfelvételnek: a 6 százalék körüli fixált kamatok jó megoldás lehet.

A saját lakás kérdése azonban óriási elköteleződés, nem is beszélve a hitelről, ami szorongást válthat ki a fiatalokból, egyre elérhetetlenebbnek tűnik. Farkas Vera, Mindset Pszichológia pszichológusa szerint Magyarország speciális hely abból a szempontból, hogy a saját lakást vagy házat tekintjük egyenértékűnek a felnőtté válással. Más országokban teljesen elfogadott, ha valaki bérlakásban él hosszú ideig. Nem kell feltétlenül megfelelni ennek a társadalmi elvárásnak, a szubjektív jóllétünk nem függ feltétlenül a saját tulajdonnal, sokkal fontosabbak lehetnek a társas kapcsolataink vagy az autonómiánk. Az ebből adódó családi konfliktusokkal persze meg kell küzdenünk.