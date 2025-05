Váratlan bejelentést tett Orbán Viktor: nagy változás jön az árrésstopnál, minden magyar vásárlót érint

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A jövő heti kormányülésen már döntenek az árrésstop kiterjesztéséről is a háztartási és pipere cikkekre - mondta Orbán Viktor a Kossuth rádióban. A kormányfő a meglepően rossz GDP-adatra reagálva azt mondta, amíg az európai gazdaság nem lendül fel, nekünk is nehezebb dolgunk lesz. A miniszterelnök hozzátette, hogy az érdekli, hogyan leszünk sikeresek, hogyan érjük el a 2025-re kitűzött céljainkat, „akkor is, ha cigánygyerekek, vagy kalapácsok potyognak az égből”. A 2026-os költségvetésben bejelentett célokon sem kell változtatni szerinte.

