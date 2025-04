Itt az újabb kamatdöntés: így döntött a Monetáris Tanács az alapkamatról

Egyhangúlag döntött az alapkamat változatlan szinten tartásáról a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa márciusi ülésén.

Az ülésen a monetáris tanács egyetlen döntési javaslatot tárgyalt, az alapkamat változatlan szinten tartását. A tanácstagok egyetértettek abban, hogy a felfelé mutató inflációs kockázatok, valamint a kereskedelem- és geopolitikai feszültségek miatt továbbra is szükséges az óvatos és türelmes monetáris politikai megközelítés fenntartása. Megerősítették azon álláspontjukat, miszerint a bizonytalan nemzetközi környezet és az inflációs kilátások a szigorú monetáris kondíciók fenntartását indokolják - olvasható a jegyzőkönyvben.

A stabilitásorientált megközelítésnek megfelelően a tanács márciusi ülésén az alapkamatot 6,50 százalékon tartotta. Az egynapos (O/N) betéti kamat 5,50 százalékos és az egynapos (O/N) hitelkamat 7,50 százalékos szintje is változatlan maradt.