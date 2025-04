Így áll a magyar építőipar: van amiben előzzük a románokat

Egy ország fejlettségének egyik legfontosabb befolyásoló tényezője a munkaerő termelékenysége. Ebből a megközelítésből korábbi elemzésünkben már körbe jártuk a feldolgozóipart, most az építőipart mutatjuk be. Az építőipar az EU-ban a GDP termelésének 5%-át teszi ki, míg a V4-es országok és Románia esetén 5% és 7,7% között ingadozik, hazánkban 6% volt 2023-ban- derül ki a GKI elemzéséből.

Az építőipar nagy súlya a GDP-ből érthető, hiszen a V4 országok jelentős EU támogatást kaptak az infrastruktúra (közút, vasút, egészségügyi, szociális, kulturális és oktatási intézmények) fejlesztésére. Ennek hatására erőteljesen nőtt a foglalkoztatás az ágazatban (csak hazánkban 100 ezer fővel 2010-hez képest), miközben egyre jelentősebb lett a munkaerőhiány.

Ez hatással volt a munkaerő termelékenységére is: 2024-ben 2010-hez képest Lengyelországon kívül (ahol közel 35%-kal javult a mutató értéke) minden vizsgált országban csökkent/stagnált a munkaerő-termelékenysége (Magyarország pl. a 2010-es szinten ragadt). Az EU-ban 2019-ig stagnált, ezt követően viszont folyamatosan csökkent az ágazat termelékenysége (14 év alatt 10%-kal).

Ugyanakkor az is látható, hogy a „szerves fejlődés” időszakában (2012-17 között) még jellemzően 15-20%-kal javult az építőipari termelékenység a V4 országokban, majd az új EU-s pénzügyi ciklus hatására erőteljes romlás következett be: a felpörgő keresletet az építőipar már csak extenzív módon (többlet munkaerő bevonásával) tudta „kezelni”.

Magyarországon az EU-s ciklusok még erőteljesebben éreztették a hatásukat. 2012-2015 között az adott évi GDP 4-6%-ának megfelelő uniós forrás érkezett, jellemzően olyan területekre, ahol az építési igény nagy volt. Ez javította az építőipar kapacitás kihasználtságát, miközben a létszám még csökkent is (118 ezerről 111 ezer főre). Ennek hatására a munkatermelékenység 20%-kal emelkedett.

A 2016-os pangás (az építőipari termelés volumene 18%-kal esett) a 2010-es szint alá nyomta az egy dolgozóra jutó hozzáadott értéket. Ennek oka, hogy a következő uniós ciklus pályázataira várt az ágazat, emiatt a létszámot megtartotta a kisebb építési volumen ellenére. Ezt követően 3 év alatt (2019-ig) 25%-kal javult a termelékenység! A 2019-es csúcsot követően az építőipar termelése összességében 7%-ot esett, miközben a létszám 19 ezer fővel (10%-kal) emelkedett, így nem meglepő, hogy a termelékenység 20%-kal zuhant az ágazatban.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

2010 és 2024 között a magyar gazdaság termelékenysége a Covid miatti visszaesést nem számítva trendjében emelkedő volt, s az időszak végére 15%-kal haladta meg a 2010-es szintet. Az építőipar ellenben rendkívül ingadozó teljesítményt mutatott. Két olyan év is volt, amikor 20%-kal nőtt a termelékenység 2010-hez képest, de végül az induló szinten zárt a mutató (vagyis a termelékenység nem javult). Az építőipar termelékenysége akkor tudott kiemelkedően jól teljesíteni, amikor a szektor reálbér költségei csökkentek vagy stagnáltak (mint például 2013-2015, illetve 2018-2019 között). 2020 óta már ez az összefüggés sem érvényesül: a szektor termelékenysége úgy esik, hogy a bérköltségek is folyamatosan csúsznak lefele.

Kérdés, hogy a 2024 októberében beindított Új Gazdasági Akcióterv, melynek egyik fő célja a lakhatás javítása, képes lesz-e érdemben változást hozni a szektor teljesítményében. A program új lendületet adhat az építőiparnak, különösen a lakásépítés területén, amely hosszabb távon javíthatja a kapacitáskihasználtságot és ösztönözheti a technológiai fejlesztéseket is. Bár regionálisan a magyar építőipar termelékenysége jelenleg átlag feletti, nem biztos, hogy ez tartósan így is marad – különösen akkor, ha nem sikerül megfelelően kezelni a munkaerőhiányt és a ciklikusan változó bérköltségeket. Ugyanakkor, ha az Akcióterv intézkedései stabilabb működési környezetet, kiszámíthatóbb forrásbeáramlást és célzott képzési programokat is magukkal hoznak, akkor reális esély van arra, hogy a termelékenység tartósan növekvő pályára álljon.