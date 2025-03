Gulyás Gergely belengette: az árrés-sapka után jöhet az árstop

Kormányinfót tart március 13-án, csütörtökön délelőtt 10-kor Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, valamint Vitályos Eszter kormányszóvivő, Kormányzati Kommunikációért Felelős Államtitkár. Bár azt sosem tudni előre, hogy milyen témákat fognak érinteni, nagyon valószínű, hogy szó lesz az anyák SZJA-mentességéről, valamint a nyugdíjasoknak járó áfa-visszatérítésről. A Pénzcentrum élőben tudósít a rendezvényről.

Az elmúlt hetekben a híreket a kormány új intézkedései uralták, amelyek jelentős hatással lehetnek a mindennapi életre. A legnagyobb visszhangot az úgynevezett árrésstop váltotta ki, amelynek értelmében összesen 30 termék esetében korlátozást vezetnek be a magyar boltokban. Emellett a kormány döntött a családi adócsökkentési program kibővítéséről is: január 1-től a 30 év alatti anyák teljes jövedelmük után igényelhetik az SZJA-mentességet. Szintén sokak figyelmét felkeltette a nyugdíjasok áfa-visszatérítésének terve, amely jelen állás szerint kizárólag az 5 százaléknál magasabb áfatartalmú tejtermékekre, zöldségekre és gyümölcsökre vonatkozna. Lássuk, mit jelent be ezúttal a kormány!

A kormány nem riad vissza a drasztikusabb beavatkozástól sem

A tegnapi nap során a kormány áttekintette az árrés-szabályozás helyzetét. Az intézkedések március 17-én lépnek hatályba. A háború végéhez közeledve az indokolatlan áremelkedések időszakának véget kell érnie - a kormány véleménye szerint.

Az élelmiszeriparban és az élelmiszerláncoknál a kereskedők nagy profittal dolgoznak Gulyás szerint. Valahol ez eléri a 40-60, sőt 100%-ot is, de valahol csak 10%. Nagy a szórás, ezért a kormány új szabályozása szerint az árrés maximum 10% lehet.

„Nem háborút akarunk a kereskedőkkel, hanem azt szeretnénk, hogy ezek az intézkedések valódi hatást érjenek el” – mondta Gulyás Gergely. Hozzátette, hogy a kormány nem zárkózik el ugyanakkor a nemzetközi példák, például a horvát gyakorlat alkalmazásától, ugyanakkor bíznak abban, hogy a most bevezetett 10 százalékos árréskorlát elegendő lesz. Kiemelte, hogy bizonyos termékek – mint a tojás, a tejföl, a liszt és a tej – esetében jelentős árcsökkenés várható a boltokban. "Ez az intézkedés március 31-ig mindenképp érvényben lesz" - tette hozzá Gulyás Gergely.

