Nyugdíjasok áfa-visszatértése: változhatnak a szabályok, erről minden idősnek tudnia kell

Még alakulóban vannak a nyugdíjasok áfa-visszatérítési rendszerének részletszabályai, amelynek bevezetését októberre tervezik. A rendszer a magasabb áfatartalmú tejtermékek, zöldségek és gyümölcsök vásárlása után biztosít majd visszatérítést, havi maximum 15 ezer forint értékben - írta a Portfolio.

A Nemzetgazdasági Minisztérium tájékoztatása szerint jelenleg is folyamatban van a nyugdíjasok áfa-visszatérítési rendszerének részletes kidolgozása. A tervezett rendszer kizárólag az 5 százaléknál magasabb áfatartalmú tejtermékekre, zöldségekre és gyümölcsökre fog vonatkozni.

A gyakorlati megvalósítás során a nyugdíjasok egy speciális kártyát kapnak, amellyel a vásárláskor regisztrálják az áfa-visszatérítésre jogosult tételeket. A visszatérítendő összeget a következő havi nyugdíjjal együtt folyósítják majd, függetlenül a nyugdíj kifizetésének módjától.

A minisztérium biztosította, hogy a kisebb vidéki üzletekben is megoldható lesz a rendszer technikai működtetése. Egyelőre azonban tisztázatlan, hogy az alanyi áfamentességet élvező őstermelőktől történő vásárlások esetében is érvényesíthető lesz-e a visszatérítés. Erről a problémáról korábban a Pénzcentrum is írt.

A szaktárca közleménye szerint: "a rendszer részletszabályainak kidolgozása jelenleg is zajlik, beleértve az érintett termékkörök és a visszatérítés technikai szabályainak meghatározását." A minisztérium ígéretet tett arra, hogy az érintettek megfelelő felkészülési időt kapnak az új szabályok alkalmazására.

A kormányzat álláspontja szerint az áfa-visszatérítési rendszer előnye, hogy a támogatás közvetlenül a nyugdíjasokhoz jut el. Emellett a kabinet ultimátumot adott a kereskedőknek: amennyiben a jövő hétig nem tesznek javaslatot önkéntes árcsökkentésre, újra bevezethetik az árstop rendszerét.