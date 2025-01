Ekkorát lökhet a magyar gazdaságon a BMW, a CATL és a BYD gyára 2025-ben: a profit nem fog az országban maradni

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

2025-ben elindul a BMW, a CATL és a BYD gyára is Magyarországon, a jegybank pedig kiszámolta, mennyivel is járulhatnak ezek hozzá a gazdasági mutatókhoz. Ugyan ebben az évben a gyárak 0,9 százalékpontot dobhatnak a GDP-n, de a profitot és a bérek egy részét is kiviszik az országból.

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK