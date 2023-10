Új forintérmét vezetnek be Magyarországon: így néz ki, ennyit ér

Ezen a héten is egy csokorba szedtük nektek a legfontosabb gazdasági-pénzügyi híreinket. Legyen szó a munkaerőpiacról, ingatlanpiacról, a befektetésekről vagy épp a rezsit, bevásárlást, esetleg egészséget övező kérdésekről.

Rengeteg fontos esemény történt a 39. héten. Most csokorba szedjük a legfontosabb, legérdekesebb történéseket. Ha el szeretnéd olvasni a cikket, akkor kattints a címére, vagy a képes ajánlóra!

Balásy Zsolt: Magyarország a szerb tévútra lépett, csúnyán megbuktunk a gazdasági stresszteszten

Sose gondoltuk komolyan, de az utóbbi két év végképp arról szólt, hogy felejtsük el, hogy felzárkózunk Ausztriához! A cél immár nem leszakadni Romániáról - többek között így összegezte a magyar gazdaság válságidőszakát Balásy Zsolt. A Hold Alapkezelő elemzője a Pénzcentrumnak kijelentette: aggasztó, hogy az elmúlt évek gazdasági stressztesztjén csúnyán leszerepeltünk, és ez nem csak rövidtávon ront az ország kilátásain. Szerinte immár az EU-integrációs helyett a szerb úton haladunk, így pedig szinte garantáltan nem térhet vissza a 2010-es évek gazdasági kánaánja. Hangsúlyozta: nincs magyar gazdasági csoda, az egész régiónak jól ment az utóbbi 10-13 évben, mi pedig az átlagot hoztuk, nem teljesítettünk jobban. A szakemberrel emellett az uniós forrásokról, az euróbevezetésről és a Bécs-Budapest-Tápióbicske tengelyről is beszélgettünk, valamint körüljártuk, valóban a spekuláló multik okozták-e az inflációt. Interjú.

EZ IS ÉRDEKELHET Megint kevesebbet ér a magyarok pénze: ismét csökkent a reálkereset, meddig tart ez még? Ismét két százalékkal csökkent a reálkereset, de a bruttó és a nettó szépen gyarapodtak. De ez mire elég?

EZ IS ÉRDEKELHET Rendkívüli bejelentésre készül Orbán Viktor: vajon miről lesz szó napirend előtt? Kétnapos üléssel veszi kezdetét az Országgyűlés őszi ülésszaka hétfőn, napirend előtt a miniszterelnök szólal fel.

Magyar romtelepüléseken dől el százezernyi magyar sorsa: ezért nincs esélyük sem a jobb életre

Súlyos anyagi depriváció, jövedelmi szegénység, munkanélküliség csak pár olyan tényező a sok közül, mely sok magyar háztartás mindennapját megnehezíti. Az, hogy egy háztartás rendelkezik-e autóval vagy sem, nem gondolnánk, hogy annyira vízválasztó lenne, mégis azt látjuk, hogy bőven akad olyan magyar település, ahol a vasút és busz közelekdés hiányában rengeteget tudna segíteni egy személygépkocsi a családoknak.

EZ IS ÉRDEKELHET Egyre többen próbálnak potyázni: tízmilliókat csengettek a bliccelők a MÁV-nak, Volánnak Bár a jegy- és bérletvásárlás ma már rengeteg módon történhet, továbbra is rengetegen bliccelnek, ezzel súlyos tízmilliókhoz juttatva a közlekedési szolgáltatókat.

EZ IS ÉRDEKELHET Érik a narancshorror a magyar boltokban: a soha nem látott drágulás az üdítőket is durván érintheti Durva áremelkedésre kell számítani a narancs és a narancslé kapcsán - ezt mondta a Pénzcentrumnak a Sió ügyvezetője.

Már megint a devizák szégyenpadjára került a forint: mikor jön végre a kilábalás?

Folyamatosan gyengül a forint, az euróval szemben ma is 390 felett járt reggel az árfolyam. Virovácz Péter további gyengülésre is számít - ám most ez, mint lapunknak fogalmazott, egyáltalán nem a jegybank hibája lesz. Trippon Mariann sem vár kamatvágást a holnapi jegybanki ülés után, mert mint elmondta, erre jelen pillanatban semmilyen eszköze nincs az MNB-nek.

Ki nem találod, kikkel vannak tele a pesti luxushotelek: nekik épülnek sorra az új szállodák

Újabb és újabb szállodák nőnek ki a földből Budapest belvárosában szinte egyik pillanatról a másikra: van olyan terézvárosi, nem túl hosszú utca, ahol a negyedik hasonló egység nyílt az utóbbi egy-két évben. Vajon meddig nőhet még ez a szegmens a fővárosban, kikkel fogják megtölteni a még csak most épülő fél tucat ötcsillagos hotelt és hogy tudnak majd beilleszkedni a belváros szövetében - többek között ezekről a kérdésekről is beszélgettünk Siklósi Anitával a frissen nyílt Hampton by Hilton Budapest City Centre igazgatójával. De szóba került az is, vajon kell-e készülnünk rá, kell-e félnünk a Rómát, Párizst, Barcelonát elárasztó és ellehetetlenítő overtourismt-tól, azaz a turisták kezelhetetlen áradatától.

Friss népszámlálási adatok: ki nem találod, hol élnek a legokosabb magyarok

A februári és nyári adatközlés után most újabb sajtóeseményt tart a KSH, a 2022-es népszámlálás során gyűjtött adatokból elvégeztt kutatásokból. Nőtt a házasságok aránya a fiatalok között, és a gyermekvállalás, de ezek mellett az is kiderült, hogy hazánkban 1,7 millió ember él valamilyen tartós betegséggel. Nőtt az iskolai végzettséggel rendelkezők aránya, már a felnőtt lakosság 1/3-a rendelkezik érettségivel.

EZ IS ÉRDEKELHET Nagyon rossz hírt kaptak a magyar melósok: semmi esély az évközi minimálbér-emelésre? Egyre kevésbé valószínű, hogy a munkaadók és a munkavállalók megegyeznek a minimálbér évközi emeléséről.

EZ IS ÉRDEKELHET 630 ezres fizetéssel csábítja a magyarokat a német posta: nyelvtudás, végzettség sem kell Egy korábban Németországban postásként dolgozó magyar férfi a TikTok csatornáján osztotta meg, hogy mennyit is keresett pontosan, és mi kellett a munkájához.

Megrohamozták az IKEA-kat a magyar családok: már kapható a termék, amire annyian vártak

Megérkeztek a magyarországi IKEA áruházakba az adventi kalendáriumok, melyekre várhatóan idén is óriási lesz a kereslet. A karácsonyi termékkínálat mindig rengeteg vásárlót vonz a boltokba, azonban az adventi naptárat övező nagy érdeklődésnek más oka is van, mint az ünnepi láz.

EZ IS ÉRDEKELHET Egyre több magyar vesz ingatlant a határmenti településeken: a pesti árak sem riasztják vissza őket Az Ausztriába ingázás inkább a nyugati országrész bérleti piacán fejti ki erősebben a hatását a Pénzcentrumnak megszólaló ingatlanpiaci szakértők szerint.

EZ IS ÉRDEKELHET Meddig dagad még a húsbotrány: fájó az igazság az olcsó import árukról, ezek is ellephetik a boltokat? Sokat halljuk, hogy egy-egy eseti olcsó import-élelmiszer hazai terítése nagyon rosszat tesz a magyar gazdáknak, de vajon mennyire igaz ez, ha az egész nagy képet vizsgáljuk?

Állami támogatás nélkül nincs kiút a rezsicsapdából: rengeteg magyar otthonra férne rá a felújítás

Az elmúlt vél évben egyre rosszabb helyzetbe került az építőipar és az ingatlanpiac egyaránt. A VELUX szakemberei most erről, és az energetikai felújításokról beszéltek egy sajtóreggeli keretei között.

EZ IS ÉRDEKELHET Küszöbön a benzinárstop újbóli bevezetése? Brutál üzemanyaghiány jöhet, ha tényleg meglépik Nem zárja ki kategorikusan a magyar kormány, hogy ha az Ukrajna felől érkező benzin tovább drágul, akkor ismét bevezesse a benzinárstopot.

Kijött a friss lista: meglepő, melyik lett Magyarország kedvenc elektromos autója

A Tesla szinte verhetetlen az elektromos autózás piacán, a világ internetezői legalábbis ezt a márkát szeretik a legjobban nézegetni a világhálón. A magyarok viszont inkább a német minőséget kedvelik – többek között ez derült ki a Gridserve kutatásából, melyben több mint 200 ország lakóinak elektromos autókra vonatkozó internetes kereséseit vizsgálták meg.

EZ IS ÉRDEKELHET Brutális lakhatási krízis érik Magyarországon: erre rámehet az idősek háza, lakása is Sokan éppen a rossz anyagi helyzetük miatt élnek túl nagy, korszerűtlen, nagy kiadással járó ingatlanokban.

MNB: A szigorú monetáris politikának beérett a gyümölcse

Beérett a gyümölcse a szigorú monetáris politikának - hangzott el az MNB Inflációs jelentését bemutató sajtótájékoztatón. Az éves fogyasztóiár-index 17,9 százalékos lehet a jegybank szerint, ami továbbra is elfogadhatatlanul magas. Jövőre azonban a dezinflációs folyamatot lassító folyamatok várhatóak majd, így a fogyasztóiár-index csak 2025-ben térhet vissza az MNB toleranciasávjába.

EZ IS ÉRDEKELHET Belestünk a zárt ajtók mögé: ilyen lakásokban élnek a dúsgazdag pesti milliomosok A 100 millió forintot meghaladó ingatlanok darabszáma a teljes budapesti kínálat bő 30 százalékát teszi már ki.

Új forintérmét vezetnek be Magyarországon: így néz ki, ennyit fog érni

A Magyar Nemzeti Bank „Pákozdi Katonai Emlékpark” megnevezéssel bronzpatinázott színesfém emlékérmét bocsát ki az 1848–49-es forradalom és szabadságharc első győztes csatájának 175. évfordulóján, 2023. szeptember 29-én. A 3000 Ft névértékű emlékérme a Nemzeti Örökség Intézete kezdeményezésére 2014-ben indult, a hazai nemzeti emlékhelyeket bemutató sorozat tizedik eleme. Az emlékérmét Molnár Mercédesz Dorisz szobrászművész tervezte.

EZ IS ÉRDEKELHET Hatalmas áremelés az IKEA-ban: lassan megfizethetetlenek lesznek a magyarok kedvenc bútorai Idén júliushoz képest is több, kedvelt bútordarab ára emelkedett az egekbe az IKEA-ban. Azonban szerencsére ezzel párhuzamosan soknak csökkent is az ára.

EZ IS ÉRDEKELHET Itt van Gulyás Gergely bejelentése: 3,5 százalékos nyugdíjemelés jön novemberben Az éves nyugdíjasinfláció várhatóan 18,5 százalék lesz, így a korábbi 15 százalékos emelést ki kell egészíteni. A matematikai sajátosságok miatt 3,1 százalékkal fogják kiegészíteni a nyugdíjakat.

Kapkodnak a tervgyári házakért a magyarok: elképesztő, milyen áron kelnek el a Kádár-kockák

Budapesten átlagosan több mint 700 ezer forintos négyzetméteráron kelnek el a Kádár-kockák, de összességében azért is keresik a magyar lakásvásárlók a tervgyári házakat, mert azokat kedvező áron meg lehet venni. Ugyanakkor a legtöbb ilyen ingatlannal foglalkozni kell, de jól jön például, hogy jellemzően szabványméretek szerint épültek, így például egy ablakcserét is jóval egyszerűbb eszközölni. Az ingatlanpiaci szakértők szerint a CSOK változása sem fog sokat befolyásolni a piacon.

EZ IS ÉRDEKELHET Csúnyán rászed minket a saját munkahelyünk: be ne dőlj ennek a trükknek Adrian Hon játéktervező lerántja a leplet és megmutatja, hogy a vállalatok, az iskolák és a kormányok hogyan használják a játékokat és a gamifikációt a profit és a kényszerítés eszközeiként.

EZ IS ÉRDEKELHET Korán berobbant idén a járványszezon: sok beteg gyereket találtak, fertőzik a szülőket, dolgozókat További nyugat-nílusi lázzal fertőzött betegeket is találtak és egy morbilli és egy parotitis epidemica megbetegedés gyanúját jelentették.

Nem csoda, hogy kiürül az ország: 1,4 milliós fizetéssel csábítják a magyar ápolókat Ausztriába

Sopron minden reggel valósággal kiürül, miután az ott élők autóba pattannak és elindulnak az országhatár nyugati oldalára, hogy a városukban megszerezhető legmagasabb bérnek az ötszörösét keressék meg. Ez a tendencia ráadásul egész szakmákat veszélyeztet, a szociális gondozókat például thai munkavállalókkal pótolják. A tendencia egyelőre úgy tűnik, megállíthatatlan, ráadásul a nyugati konkurencia által kínált feltételekkel nagyon nehéz magyar szinten versenyezni.

EZ IS ÉRDEKELHET Rengeteg magyar kedvenc boltja húzhatja le a rolót hamarosan: egyre kritikusabb a helyzet Jelentős mennyiségű boltbezárások vannak minden évben az elmúlt csaknem két évtizedben, és most már a falusi kis üzletek is kingatják a vészharangot.

EZ IS ÉRDEKELHET Gigászi veszteség a jegybanknál: hát ezért rettegett a kormány Az első félévben 999,3 milliárd forintos vesztesége volt a Magyar Nemzeti Banknak (MNB), amivel a saját tőkéje mínusz 1500 milliárd forint volt június végén.

Kegyetlen lépésre szánta el magát Horvátország: durván megdrágulhat a magyarok nyaralása

A Horvátországba utazók számára a jövőben drágább lesz a nyaralás. A kormány idegenforgalmi adót akar bevezetni a tömegturizmus elleni küzdelem jegyében – legalábbis a tervek szerint. Idegenforgalmi adó bevezetése legkorábban 2025-ben valósulhat meg, a pontos összeg még nem ismert. Az így keletkező extra bevételeket környezetvédelemre fordítják majd.