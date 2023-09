Friss népszámlálási adatok: ki nem találod, hol élnek a legokosabb magyarok

A februári és nyári adatközlés után most újabb sajtóeseményt tart a KSH, a 2022-es népszámlálás során gyűjtött adatokból elvégeztt kutatásokból. Nőtt a házasságok aránya a fiatalok között, és a gyermekvállalás, de ezek mellett az is kiderült, hogy hazánkban 1,7 millió ember él valamilyen tartós betegséggel. Nőtt az iskolai végzettséggel rendelkezők aránya, már a felnőtt lakosság 1/3-a rendelkezik érettségivel.

Újabb sajtóeseményt tart a KSH a tavaszi és nyári szezon után, ősszel is. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) sajtótájékoztató keretében ismertette a 2022-es népszámlálás újabb eredményeit. A 2022. évi népszámlálás adatai alapján összességében nőtt a 30 év alattiak körében a házasságkötések száma és a gyerekesek aránya, de ezek mellett a magyarok egészségügyi állapotáról is elkészültek az eredmények. A részletes adatokról Dr. Kincses Áron, a KSH elnöke és Kovács Marcell, a népszámlálás projektvezetője számolt be.

„Összességében Magyarország fejlődik, és nem csak fejlődik változik is. Magasabb az iskolai végzettség, a nyelvtudás és a digitális ismeretek aránya hazánkban, mint a megelőző években.”

- nyitotta az eseményt Dr. Kincses Áron, a KSH elnöke.

Ezután a további eredményeket Kovács Marcell, a népszámlálás projektvezetője mutatta be. Az elején az alap adatokkal kezdett, úgy, mint a népességszám, és a lakosság korosztályának elemzése. Még mindig a lakosság 21% időskorú, ebben nincsen jelentős változás, a férfiak és nők számának aránya pedig tovább közeledett egymáshoz. Míg 11 éve 1000 férfira 1106 nő jutott, tavaly ezer férfira 1078 nő jutott.

Házasság és gyermekvállalás

A statisztikából az látható, hogy nőtt a fiatalok házasodási kedve és több nő vállalt gyermeket, mint ahogy az előző népszámlálási adatokból az látszik.

„Az elmúlt években tapasztalt házasságkötésszám-növekedés hatására a házasok arányának évtizedek óta tartó csökkenése lelassult, a 30 év alattiak körében pedig 12%-ra emelkedett. A nők 73% vállalt gyermeket az élete során: 23 százalékuk egy, 35 százalékuk két gyermeknek adott életet.”

– mondta el Kovács Marcell, a népszámlálás projektvezetője.

Iskolai végzettség, foglalkoztatás

A felnőtt lakosság 1/3-a érettségivel rendelkezik, 22% diplomával is rendelkezik. A népesség csökkenése mellett is nő a foglalkoztatottak aránya, 11 év alatt 4,7 millióra nőt a 3,9 millióról. A legmagasabb iskolai végzettséggel Budapesten, valamint az agglomerációban élők rendelkeznek. Ezzel párhuzamosan a 11 év alatt 58%-kal csökkent a munkanélküliek aránya.

Nyelvi és digitális ismeretek

A leggyakoribb idegen nyelv az angol, minden 4. magyar beszél angolul, majd ezt követi a német, az orosz a francia és a román. Szlovén határ mellett található Kétvölgy településen élők legalább 70%-a két nyelvet beszél. Valamint az is kiderült, hogy nőtt a Magyarországon élő külföldiek aránya, melyek 76%-a európai nemzetiségű.

A lakosság 83%-a végez valamilyen digitális tevékenységet, és ebből 53% az alap internetes ismereteken felül több tudással rendelkezik. Ez nem meglepő módon a fővárosban és a megyei jogú városokban volt a legmagasabb.

Vallási hovatartozás

A lakosság 60%-a válaszolt, a legnagyobb a katolikusok aránya, közel 50%, azaz 2,9 millió ember. A legvallásosabb település Gadnán található, itt a válaszadók 98% vallotta magát valamilyen felekezethez tartozónak. Egy elhangzott kérdésre Kovács Marcell azt is elmondta, hogy a vallás a legkényesebbnek számító kérdéskör volt az összes önkéntesen választható blokk közül, még az egészségi állapot és nemzetiségi kérdéseknél is kevesebben válaszolták meg. Ehhez Dr. Kincses Áron, a KSH elnöke azt is hozzátette, hogy ez a környező országokban is megfigyelhető tendencia.

A magyarok egészsége

Az egészségi állapotra vonatkozó, nem kötelező kérdésekre a válaszadók 75%-a adott választ. Ezek közül 72% nem számolt be egészségi problémáról, ugyanakkor 1,7 millió ember rendelkezik tartós betegséggel, és közel 640 000 ember rendelkezik olyan problémával, ami súlyosan korlátozza a mindennapi életüket, és 270 ezren rendelkeznek valamilyen fogyatékossággal.

Kovács Marcell a végén azt is elmondta, hogy az adatok részletesen elérhetőek lesznek az interneten, ezeket ma délután kezdik feltölteni és bárki számára letölthető lesz.