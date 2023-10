Milliókat bukhat, aki nem lépett időben: rengeteg magyar fázhat rá az új napelem-rendeletre

Kevesebb, mint két héttel ezelőtt jelent meg a rendelet, amely szerint az, aki szeptember 7. előtt leadta az igénylését, vagy már használatban van a napelemrendszere, annak az elkövetkezendő 10 évben marad a szaldó elszámolás. A kérdések pedig adottak: milyen hatással lesz a rendelet a napelem szektorra? Hogyan érinti az ingatlanpiacot a változás, egyáltalán mennyire lettek népszerűek az energetikailag korszerűbb ingatlanok az elmúlt egy év során? Többek között ezekre a kérdésekre kereste most a Pénzcentrum szakértők segítségével a válaszokat.

A legutolsó bejelentés szerint az, aki szeptember 7-ig jelezte a napelemtelepítési, vagy bővítési tervét, azok a 10 éves szaldó elszámolásba kerülhetnek a telepítéstől számítva. Ráadásul ez nemcsak a lakossági napelemekre lesz érvényes, hanem a kisvállalati és ipari rendszerekre is.

A bejelentés szerint az a 35 ezer háztartás, amelynek a helyreállítási programos EU-s pályázatában kötelezően a bruttó elszámolási rendszerbe kellett volna kerülnie, mégsem kerül át, hanem a feltelepítéstől számítva 10 évig éves szaldóban maradhat. A bruttóelszámolás kapcsán pedig közölték, hogy az öt forintos árambetáplálási ár mellett lesz olyan ösztönző a rendszerben, hogy tényleg érdemes legyen majd betáplálni.

Ez egy rendkívül jó rendelet, hiszen a megállapodás szerint annak, aki szeptember 7. előtt megépítette, vagy igénybejelentéssel rendelkezik, annak marad a szaldós elszámolás. Sőt, a visszatáplálási korlátozást is föl fogják oldani azoknak pedig, akik leadták az igénybejelentés egészen 2025. december 31-ig van idejük, tehát nem kell kapkodni

– mondta el Kiss Ernő, az MNNSZ elnöke, hozzátéve, hogy ezzel a rendelettel egyedül azok jártak rosszul, akik nem kértek bővítést a már meglévő rendszerükre. Hiszen az új szabály szerint a szaldó mindenkire, még a pályázaton támogatást nyerőkre is vonatkozik.

Középtávon arra lehet számítani, hogy az a közel 150-200 ezer igény, ami a rezsicsökkentés mérséklése, illetve a visszatáplálás korlátozásának bejelentése óta beérkezett, azok a tulajdonosok most meg tudják építeni a napelemes rendszereiket. Ráadásul azok, akik bármilyen támogatást kaptak, akkor ők szerződésben vállalták, hogy a majdani bruttó elszámolásban lesznek. Azonban a hírek szerint ők is maradhatnak szaldó elszámolásban, ami egy óriási fejlesztés azok számára, akik elnyerték a pályázatot. Még a 100 százalékos, vissza nem térítendő támogatás esetén is marad a szaldós elszámolás. Ez pedig egy elképesztően nagy fejlesztés, mindenképpen egy pozitívum

– fűzte hozzá Kiss Ernő, kitérve a napelemszektor jövőjére is.

Az éves szaldót bebiztosító kormányrendeletnek abban a tekintetben nincs sok hatása a piacra, hogy tavaly október 31-et követően viszonylag kevesen nyújtottak be új igényt és ez az időablak idén szeptember 7-tel le is zárult. Tehát a cégek a tavalyi "roham" alatt benyújtott viszonylag sok és az azt követően benyújtott nem túl sok igény napelemeit telepítették idén, ami ideig óráig kitart, de nagyon fogytán van

– egészítette ki a fentieket Szolnoki Ádám, a MANAP elnöke, aki szerint nehéz addig a piac jövőjéről beszélni, amíg nem derül fény a bruttó elszámolás szabályaira.

A piac ugyanakkor jelenleg le van fagyva, várja a bruttó elszámolás szabályait, mert anélkül nem lehet eldönteni, hogy mennyire jó beruházás lakossági napelemet létesíteni. A minisztérium elméletileg hamarosan elkészül ezzel és kihirdeti, remélhetőleg a jövő hétre tervezett találkozónkon tudunk olyan tanácsokkal szolgálni feléjük, amik egy motiváló bruttó elszámolási rendszert fognak eredményezni

– vélekedett a MANAP elnöke, amivel Kiss Ernő is egyetértett.

Azok, akik most épít egy házat – legyen szó társasházról, vagy családi házról – azok már a bevezetés előtt álló bruttó elszámolásban lesznek, amiről még jelenleg nincsenek pontos információk, csak a jövőhét folyamán folytatódnak az egyeztetések az Energiaügyi Minisztériummal arról, hogy ez pontosan hogyan is fog kinézni. A szakszervezeteknek egyébként az az egybehangzó álláspontja, hogy az ügyfelek, azaz a napelem tulajdonosok választhassák az új, piaci alapú elszámolási rendszert. Ezzel ugyanis a kkv szektornak is 2-3 éves lesz a megtérülési ideje a napelemek esetében. Nincs értelme a háztartási méretű napelemes rendszereknél rezsicsökkentett árnak. Ennek különböző megoldásai lehetnek, de ez azoknak is jó alternatívát nyújtana, akik kikerülnek nemsokára a szaldóból

– emelte ki az MNNSZ elnöke.

A napelem pedig egyértelműen növeli az ingatlanok értékét, azonban ebben az esetben is kulcsfontosságúak a dátumok. Hiszen korántsem mindegy, hogy mennyi ideig érvényes még az épületre a szaldós rendszer.

Az ingatlanunk értékét is növeli a napelem

Az árazás szempontjából és a vásárlói döntés oldaláról sem mindegy, hogy az adott ingatlan esetében mikor telepítették a napelemet. Az 1-2 éve épült, vagy ennyi ideje napelemmel szerelt házakat érdemes megvenni, de ha 6-8 éve szerelték fel a rendszert, akkor már csak rövid ideig élvezheti a tulajdonos a szaldós elszámolás előnyeit. Átadásra váró, újépítésű házak és lakások esetében is értéknövelő tényező a napelem, de itt is kulcsfontosságú a dátum. Aki 2023. szeptember 7. előtt adta be a kérelmét, vagy létesített napelemet, az még 10 évig biztosan a szaldós elszámoláshoz fog tartozni, aki erről a dátumról lecsúszott, már bruttóba kerül, amelynek minden bizonnyal hosszabb lesz a megtérülése

– magyarázta lapunknak Benedikt Károly, a Duna House PR és elemzési vezetője.

A napelem felszerelésének időpontja, meg kifejezetten fontos, hiszen a 10 éves szaldó a napelemre vonatkozik és nem a napelem igénylőjére.

Az elszámolási rendszer a mi ismereteink szerint a csatlakozási pontra vonatkozik. Ahogy egy villanyórát átírnak az új tulajdonosra azzal együtt a kapcsolódó szerződéseket is "megörökli" az új felhasználó, de a biztonság kedvéért ezzel kapcsolatban a minisztérium álláspontját is kikértük

– magyarázta Szolnoki Ádám.

Ha eladom a házat, akkor nem kezdődik elölről a 10 év, tehát ha eladom a szomszédnak a házat, vagy öröklöm azt, bármi történik a 10 év az folytatódik. Azaz nincs módosítás, marad a szaldó

– fűzte hozzá Kiss Ernő.

Az pedig általánosan elmondható Piros Szilvia, az OTP Ingatlanpont Dél-alföldi régióvezetője szerint, hogy a napelemek telepítése a legtöbb esetben együtt jár más korszerűsítéssel is, mint a nyílászárócsere vagy a szigetelés. Így ezek együttesen jelennek meg az adott ingatlan árában.

Az ilyen ingatlanok tulajdonosai alaposabban megfontolják az eladást, a múlt évi jelentős rezsi áremelkedésnél volt észrevehető, hogy többen visszaléptek az eladási szándékuktól

– tette hozzá Piros Szilvia, aki szerint a vevői oldalt vizsgálva észre lehet venni egy tudatosabb hozzáállást.

Ha van választási lehetőségük, akkor nyitottak akár egy magasabb árú ingatlan megvásárlására is, ha az fenntarthatóságában, energetikájában korszerű, és hajlandóak akár többet is fizetni ezekért. A döntésük előtt azonban mérlegelik azt, hogy a magasabb vételár a fenntartás során hány év alatt térülhet meg, és ez a megtérülés nem minden esetben áll arányban a vételárba beépített beruházási költségekkel

– magyarázta az OTP szakértője, amit Benedikt Károly is alátámasztott.

Vevői oldalról, akinek lényeges, hogy napelemes házat vásároljon, az érti, hogy miért kerül annyiba az adott ingatlan és kifizeti érte az akár 10-25%-os „felárat” is. Akinél ez nem szempont és nem is annyira tájékozott a napelemes házakkal kapcsolatban és szűkebb büdzsével rendelkezik, az viszonylag gyorsan elveti és másikat választ. A napelem technológia nem mindenki számára könnyen emészthető témakör (ahogy a könnyűszerkezetes technológiával épült házak sem), ezért tájékozottság mind vevői, mind értékesítői oldalról fontos. Aki ilyen házat hirdet, annak minden esetben célszerű teljes körű tájékoztatást adnia a napelem előnyeiről és hátrányairól is egyaránt

– mondta az Duna House szakértője, hozzátéve, hogy tapasztalatai szerint csökkent a kereslet a napelemes rendszerek iránt.

A napelemes rendszerek iránti lakossági kereslet drasztikusan visszaesett, hiszen a bruttós rendszer még mindenki számára ismeretlen terep, így nem lehet kiszámolni a megtérülést sem, ezért az értékbecslés során sem lehet figyelembe venni, ugyanakkor a céges napelemértékesítés dübörög, hiszen viszonylag gyors megtérülésre számíthatnak, akik belevágnak a fejlesztésbe. Lakossági oldalról annak, akinek nem akadály a pénz, és vállalja a magasabb beruházási költséget, még a bruttós elszámolás mellett is érdemes napelemet szereltetni, ha akkumulátorral is kiegészíti a rendszert és okosotthont kapcsol hozzá

– tette hozzá a szakértő. Benedikt Károly kiemelte, hogy – ahogyan már fent is írtuk – nehéz pontosan megmondani, hogy mennyivel ér többet egy napelemmel felszerelt ingatlan.

A napelemes házak árazásánál az eladók egyértelműen kiemelik az ingatlan ezen tulajdonságát és igyekeznek ezt az árban is megjeleníteni. A vevők egy része, különösen a jelen gazdasági helyzetben, az infláció, a banki kamatok és a CSOK körüli változások hatására zömében inkább a saját pénztárcájukhoz alakítják az igényeiket. A vásárlók fókuszában azonban egyelőre nem a napelem, nem a fenntarthatóság a fő szempont, tehát jelentős, mérhető változás egyelőre nem tapasztalható, de az ingatlanszakértők mindenképpen a kereslet növekedésére számítanak a jövő évtől

– vélekedett Benedikt Károly. A napelemmel felszerelt házak pedig továbbra is népszerűbbek és ár-érték arány összehasonlításában szívesebben választják a napelemes házakat, mint a korszerűtlenebbeket. Azonban, ahogyan arra már Piros Szilvia is utalt, a kereslet önmagában nem növekedett.

A napelemmel felszerelt házak határozottan népszerűek, ár-érték arány összehasonlításban szívesebben választják a vásárlók a napelemes házakat a korszerűtlenebbekkel szemben. A kereslet önmagában nem növekedett jelentősen a szaldó elszámolás megszűnésének hatására, célirányosan nem keresik még a vevők az ilyen ingatlanokat, de eladhatóság szempontjából nagyon sokat számít, hiszen az elmúlt időszakban az ingatlanpiacon túlkínálat alakult ki és ezek a korszerű, energiatakarékos ingatlanok egyértelműen sorra nyerik a versenyt a vevőre várakozó családi házak között

– zárta le Benedikt Károly.

Azaz összességében a szakértők szerint továbbra is érdemes napelemben gondolkozni, miközben egyértelműen azok jártak a legjobban, akik az idén szerelték fel, vagy adták le az igénylésüket a napelemekre. Utóbbiaknak pedig 2025. december 31-ig van ideje még telepíteni a napelemeket, így a házuk értéke is drasztikusan fog növekedni az energetikai felújítások után.