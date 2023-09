Már megint a devizák szégyenpadjára került a forint: mikor jön végre a kilábalás?

Folyamatosan gyengül a forint, az euróval szemben ma is 390 felett járt reggel az árfolyam. Virovácz Péter további gyengülésre is számít - ám most ez, mint lapunknak fogalmazott, egyáltalán nem a jegybank hibája lesz. Trippon Mariann sem vár kamatvágást a holnapi jegybanki ülés után, mert mint elmondta, erre jelen pillanatban semmilyen eszköze nincs az MNB-nek.

Immár csaknem egy hete megint folyamatosan gyengül a forint, amire csak ráerősített a bankadó megemelésének terve a múlt hét közepén. Bár többen is cáfolták a kormány részéről, hogy valóban volna ilyen terv, a pénzügyminiszter bejelentése nem tett jót a piac hangulatának - ma ,hétfőn reggel még mindig 390 forint felett járt az euró, ami nem a legjobb üzenet a Monetáris Tanács holnapi ülése előtt.

A Pénzcentrum most arról kérdezte az elemzőket, csökkenhet-e holnap a jegybanki alapkamat, valamint mire számítanak a forint árfolyamával kapcsolatban - elöljáróban annyit, hogy nem feltétlenül most váltanánk külföldi valutát a válaszaik alapján.

Folyamatos gyengülés

Holnap tartja szokásos havi ülését a Monetáris Tanács, és az elemzők szerint nem lesz alapkamat-csökkenés, pedig ezt sokan várják lassan egy teljes éve. Virovácz Péter, az ING vezető elemzője szerint most más jön a monetáris politikában.

Nem várok vágást az alapkamatban, a jegybank most az egynapos betéti tenderek kamatát vágja vissza várhatóan egy százalékkal. Ez azonban fontos lépés lesz, október elsejétől ezt ugyanis kivezetik, és a mindenkori alapkamat lesz az irányadó, vagyis a vágás után az ezzel megegyező 13 százalék. Nagy lépés ez a jegybank, a monetáris politika működésében, mert egy bonyolult rendszert engedünk el

- fogalmazott Virovácz Péter.

Hozzátette azt is, hogy ennek a lépésnek mindenképpen lesz hatása a forint árfolyamára - és rövid távon biztosan nem erősödést hoz.

Azt várom, hogy a piac, legyen bármilyen jó szándékú a jegybank lépése, elsőre nem fogja megérteni ennek a hasznosságát, ami egy újabb gyengülést hozhat majd a forint árfolyamában. Ennek ellenére is azt mondom, hogy a forint még az idén visszaerősödik: véleményem szerint az év végére visszaerősödhet 390-re az euróval szemben, de nem zárom ki a 380-as, de akár a 370-es szintet sem. Nehéz persze pontosan megmondani, de az biztos, hogy késő őszre véget ér majd a kapkodás a pénzpiacokon, eddigre ugyanis majd elfogadják a fentebb már említett rendszerre való átállást, és ez nyugalmat hoz majd

- mondta a Pénzcentrumnak az elemző.

Bezárul a kamatrés

Trippon Mariann sem számít kamatcsökkentésre: a CIB Bank vezető elemzője szerint mivel a növekedési előrejelzések még mindig nem hozták a kívánt számokat, a kamatcsökkentési ütem a szokott módon folytatódik.

Az elmúlt hetekben beérkező adatok alapján a jegybanknak nincs oka arra, hogy változtasson a kamatcsökkentések ütemén. Jövő héten újabb 100 bázisponttal mérséklődhet az irányadó egynapos betéti kamat - vagyis az alapkamat és az egynapos kamat közötti rés a tervezettnek megfelelően bezárul. A második negyedéves GDP azonban a legpesszimistább várakozásokat is alulmúlta, a GDP növekedési előrejelzések ismét negatív irányba változtak. Az augusztusi ülés után azonban az MNB világossá tette, hogy a lefele módosuló növekedési előrejelzések miatt nem gyorsít a lazítás ütemén

- fogalmazott az elemző. Azt is elmondta, hogy a jegybank egyik legfontosabb feladata most az, hogy a stabilitást, amennyire lehet, meg tudják tartani.

A jövőbeli kamatpályára vonatkozóan konkrét iránymutatást nem várhatunk, a jegybank valószínűleg azt fogja hangsúlyozni, hogy a szigorú monetáris kondíciók tartós fenntartása szükséges, illetve az előttünk álló hónapokban a beérkező új adatok, információk alapján döntenek majd a lépések nagyságrendjéről (adat-vezérelt) üzemmód. A lazítási ciklus új szakaszában pedig kiemelten fontos marad, hogy a kamatcsökkentések olyan ütemben menjenek végbe, amelyek nem veszélyeztetik a piaci stabilitást és az árfolyamot. A monetáris politikai eszköztár „normalizálása” is fontos feladat lesz az előttünk álló hónapokban, a piac ezzel kapcsolatban is vár iránymutatást a Monetáris Tanácstól. Az egyszerűsítés során valószínűleg egy idő múlva újra szimmetrikussá válik a kamatfolyosó, míg az egynapos betéti eszköz, ha nem is eltörlésre, de deaktiválásra kerül. A kamatfolyosó alakításakor első lépésben a felső szél kerülhet lejjebb, az alsó szél esetében rövid távon nem, vagy csak kisebb csökkentés tűnik indokoltnak

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

- mondta a CIB Bank vezető elemzője.

Trippon Mariann szerint ugyanakkor a forint árfolyama miatt kevéssé kell aggódni, mert a hatás azért szerencsére rövid volt.

Varga Mihály nyilatkozataira reagálva rángatták meg a forintot a piacon, de bár napon belül elég heves volt a mozgás, alapvetően az EUR/HUF nem lépett ki az elmúlt egy hónap kereskedési sávjából, szóval nem volt hosszú életű a hatás

- mondta erről.

OTP: a kamatcsökkentés nem tenne jót a forintnak sem

Az OTP sem számít kamatcsökkentésre, és azal is egyetértenek, hogy a múlt héten leginkább a hazai politika szereplőinek megszólalásai miatt (is) gyengült a forint - persze más oka is volt mindennek.

A múlt heti forintgyengülést egyrészt a FED vártnál szigorúbb, további emelést előrevetítő közleménye okozta – ahogy korábban is az emelkedő kamatemelési várakozások mindig gyengítették a forintot is –, illetve a Közgazdász vándorgyűlésen elhangzottak – a jegybankelnök, a pénzügyminiszter, illetve a gazdaságfejlesztési miniszter felszólalása - is gyengítette az árfolyamot

- írta lapunknak küldött válaszában az OTP. A kamatcsökkentésről is megegyezik a véleményük más elemzőkével: mint fogalmaztak, a jegybanktól ők sem várnak kamatcsökkenést, de ha ez megtörténne, az nem tenne jót a forint árfolyamának sem.

A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa várhatóan nem csökkenti kedden az alapkamatot, de az irányadó eszközként funkcionáló egynapos betéti kamat 100 bázisponttal csökkenhet 13%-ra. Ha az alapkamat csökkenne, az várhatóan negatívan hatna a forint árfolyamára, de az egynapos betéti kamat 100 bázispontos csökkenése már beépült a várakozásokba

- írták a Pénzcentrum kérdésére.