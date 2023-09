Kiderült a nagy C-vitamin titok: ezt jobb, ha tudod a filléres, bolti pirulákról, tablettákról

Még véget sem ért a szeptember, odakint tombol az indiánnyár, ennek ellenére már most rengetegen estek ágynak. Nemcsak a felsőlégúti megbetegedések, hanem a hányással, hasmenéssel járó kórokozók is terjednek, már több lokális járvány is előfordult. Ezért sokan vagy megelőzési, vagy gyógyulási szándékkal elkezdték már szedni a C-vitamint az ősszel, csakhogy azt kevesen tudják: mekkora pénzkidobás eszetlenül drága tablettákra költeni a pénzt. A Pénzcentrum körüljárta a témát, hogy hogyan, milyen mennyiségben, milyen fajta C-vitamin érdemes szedni, és hogy lehet elkerülni a felesleges pénzszórást.

Idén a szokásosnál korábban vette kezdetét a forróitalpor-szezon a magyar patikákban. A hatósági gyógyszerhiánylistán már két termék is felbukkant, az egyik a 12 tasakos kiszerelésű RUBOPHEN THERMO cukormentes 500 mg/10 mg citromízű granulátum belsőleges oldathoz, míg a másik a 10 tasakos NEO CITRAN MAX köptetővel por belsőleges oldathoz a megnövekedett igény miatt. Ugyanakkor a NEO CITRAN két másik italpora is hiánycikk, a 6 és 10 tasakos kiszerelés, mellyel gyártási gondok adódtak. Nem is csoda, hogy kifogyott több népszerű megfázásra való termék, hiszen az utolsó friss adatok szerint nő a covidos betegek száma az egész országban. Ráadásul nem csak a koronavírus terjed, más felsőlégúti megbetegedések, illetve hasmenéssel és hányással járó fertőzésekből is alakult ki elszigetelt járvány az elmúlt héten. Sokan megelőzésképpen, vagy a fertőzések leküzdése érdekében már elkezdték szedni a C-vitamint. Azt viszont kevesen tudják, milyen szert és milyen mennyiségben érdemes alkalmazni az őszi szezonban, van-e különbség a drága és olcsóbb tabletták között, és honnantól válik pénzkidobássá a C-vitamin szedése.

A C-vitamin, avagy az aszkorbinsav nem csak az őszi-téli időszakban nélkülözhetetlen a szervezet számára. Egész évben nagy szerepet tölt be a porcok, az izmok megfelelő működésében, a kollagéntermelésben és a szervezet védelmében a betegségekkel szemben, mivel antioxidáns hatású. Nagy szerepet játszik a fertőzésekből való felépülésében is. A C-vitaminnak számos természetes forrása van, mint például a paprikafélék, citrusfélék, káposztafélék vagy karalábé, valamint a bogyós gyümölcsök. Mivel a téli időszakban jellemzően kevesebb zöldséget, gyümölcsöt fogyasztunk, sokan részben étrend-kiegészítő formájában viszik be a szükséges mennyiséget. Amikor pedig lebetegszünk, jellemzően a házi orvos által felírt gyógyszerek mellett C-vitamint is szedünk.

Ez a gyakorlat azonban könnyen pénzkidobáshoz vezethet, ami ilyen időkben, amikor az infláció tartósan magas szinten van, olyan luxus, amit kevesen engedhetnek meg maguknak. Most hogy ismét beköszönt hamarosan a járványszezon, érdemes racionalizálni a gyógyszerkiadásokat is, és nem költeni feleslegesen olyan szerekre, amikre a szervezetünknek nincs szüksége, vagy tökéletesen megfelelne egy olcsóbb alternatíva is.

Akár egyenesen a WC-be is szórhatnánk a pénzt

Már ott rengeteg pénze elfolyhat a háztartásoknak, hogy sokan több C-vitamint visznek be eleve étkezéssel és étrend-kiegészítők útján, mint szükséges lenne. A C-vitamin felső beviteli szintje (UL) 2000 mg naponta, ez alatt van a még tolerálható mennyiség, viszont ennél nagyobb tartós bevitel már felesleges, ráadásul fokozza a vesekő kialakulási esélyét. A felnőttek számára javasolt referencia beviteli érték az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) javaslata szerint 80 mg, míg az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) ajánlásban kissé magasabb, férfiak számára 110 mg, nők számára 95 mg (szoptatás alatt több). A magyar lakosság átlagos C-vitamin-fogyasztását tekintve a nőké eléri az ajánlott mennyiséget, a férfiaké viszont nem éri el a 110 mg-ot.

Összehasonlításképpen egy friss paprika 100 grammra vetített C-vitamintartalma az érettségétől és fajtától függően elérheti a 300 mg-ot is, amely önmagában bőven fedezi a napi szükségletet. De a narancs is 70-80 mg-ot tartalmaz, a zöldleveles zöldségek szintén magas C-vitamin tartalmúak. Tehát önmagában az étrenddel könnyen fedezhetjük a szükséges napi bevitelt. Arról nem is szólva, hogy számos ételt dúsítanak C-vitaminnal, üdítőket, teákat, margarinokat, cukorkákat, stb. Tehát könnyen lehet, hogy már az ételek útján annyi C-vitamint viszünk be, amire egy egészséges szervezetnek nincs is szüksége. Ennek ellenére sokan kezdenek ősszel akár 1000 mg-os tablettákat szedni, amire a szervezetüknek alapvetően semmi szüksége.

Ha pedig betegek vagyunk, akkor sokszor az italporok, szopogatótabletták, immunerősítő szérumok, stb. szintén tartalmazzák azt a megnövekedett mennyiséget C-vitaminból, amire a szervezetnek szüksége van, de sokan ezek mellett még 1000-2000 mg-os pirulákat is bevesznek naponta. Ha tehát nem akarunk súlyos pénzeket kiszórni az ablakon olyan C-vitaminra, amit a szervezetünk nem használ fel, és vizelettel távozik, akkor kezdjünk el önvizsgálatot tartani:

mekkora a napi C-vitamin szükségletünk? (ez változhat kortól, nemtől, egészségi állapottól, dohányzástól, stb. függően)

étkezés útján mekkora mennyiségű C-vitamint veszünk magunkhoz átlagosan egy nap?

étrendkiegészítők útján mennyi C-vitamint fogyasztunk?

szükségünk lehet-e ezen felül még C-vitamint szedni?

Korábban dr. Marjai Tamás azt is elmondta lapunknak, hogy a C-vitamin esetében folyamatos bevitelre van szükség: szervezetünk nem képes sem előállítani, sem hosszú ideig tárolni azt. Tehát az egyszerre nagyobb mennyiségben bevitt C-vitamin kevésbé hasznosul, egy jelentős része egyszerűen a veséken keresztül kiürül a szervezetből. Ezért nem érdemes az ajánlott napi bevitelnél sokkal többet bevenni.

Egy kiegyensúlyozott, gyümölcsökben és zöldségekben gazdag étrenddel ezt a mennyiséget teljes mértékben biztosítani tudjuk a szervezetünknek. Ennek további előnye, hogy a C-vitamin mellett sok más hasznos anyagot is magunkhoz veszünk, ezért ez az elsődlegesen javasolt módja a vitamin bevitelnek. Ha úgy gondoljuk, hogy ezt szeretnénk még kiegészíteni, akkor alapesetben napi 250-500 mg-nál több plusz bevitelre nincs szükség

- mondta el a szakember, akinek elmondása szerint "a nagyobb dózisok bevitelével nem nyerünk több egészséget, csak a pénztárcánkat terheljük meg vele".

Nem csak a drága vitamin a jó vitamin

A másik fő ok, ami miatt a C-vitamin szedés felesleges pénzkidobássá válhat, hogy nem bízunk az olcsóbb vitaminokban. Természtesen a gyanúsan olcsó szerektől érdemes tartózkodni, viszont sok beteg gondolhatja, hogy a "márkás", nagyobb mennyiséget tartalmazó, hosszan felszívódó csodakapszulák jelentik csak a garanciát a minőségre. Ráadásul vannak gyógyszernek minősülő C-vitaminok is, bár a legtöbb étrendkiegészítőként vásárolható meg. Ebből is adódhat félreértés: attól, hogy egy szer nem minősül gyógyszernek, a hatása még lehet ugyanolyan jó a szervezetnek. Erről korábban dr. Marjai Tamás azt mondta lapunknak:

Általánosságban elmondható, hogy a gyógyszerek minőségét a hatóságok sokkal szigorúbban ellenőrzik, mint az étrend-kiegészítőkét. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne lennének jó minőségű C-vitamin étrend-kiegészítő készítmények a piacon. A gyógyszerkészítményeket mindenképpen tudjuk ajánlani, az étrend-kiegészítők közül pedig érdemes a jól ismert és megbízható gyártókat keresni.

A szakember hozzátette, hogy lehetőleg kerüljük az ismeretlen forrásból származó, gyanúsan olcsó készítményeket. Tehát nem az számít, hogy gyógyszernek vagy étrend-kiegészítőnek minősül-e egy-egy készítmény, hanem hogy minőségi termék legyen és megbízható gyártótól származzon.

Óriási az árkülönbség

Összegyűjtöttük, milyen árakkal találkozhatnak jelenleg a vásárlók, illetve egy éve milyen volt ezeknek a termékeknek az árfekvése. A 30 db-os C-MAX Liposzómás C-vitamin például 1900-2500 forint (300 mg hatóanyaggal), tavaly még 1800-2300 forintba került. A Béres C-vitamin (500 mg) 30x 1100-1600 forint, nagyjából 100 forinttal több, mint tavaly ilyenkor. A Jutavit 200 mg-os C-vitamin ára maradt 800-1000 forint, és 60 db van egy dobozban. A 40 db-os Egis Vitamin C (200 mg) ára 1200-1600 forint között alakul, tavaly inkább az 1200 forint volt jellemző. A 100 mg-os Eurovit C-vitamin rágótabletta 1100-1400 forintba kerül, és 60 szemet tartalmaz, 2022-ben 100-200 forinttal volt olcsóbb.

Ezeknél természetesen lehet találni olcsóbb vitamint is - az akciókat is érdemes figyelni! - és drágábban is termékeket, de ez a leggyakoribb árfekvés. Ha számolunk egy kicsit, azonnal látható, hogy nem csak azt érdemes figyelni, hogy egy szem vitamin mennyibe kerül, hanem hogy abban mennyi hatóanyag van:

A C-MAX C-vitamin darabja 63,33 forint, 100 mg-ja 21,11 forint a legalacsonyabb árral számolva.

Az említett Béres C-vitamin darabja 36,67 forint, 100 mg-ja 7,33 forint.

A Jutavit termékéből egy szem 13,33 forint, 100 mg 6,67 forint.

Az Egis Vitamin C-ből egy pirula 30 forint, 100 mg 15 forint.

Az Eurovit C-vitamin rágótabletta darabja 18,33 forint, mely már eleve 100 mg-os.

Ebből is látható, hogy ha hatóanyagot is nézünk, nem feltétlenül a legolcsóbbnak tűnő vitamin a legjobb választás - ha csak az ár a döntő. Általában elmondható, hogy azzal járunk a legjobban, ha utánanézünk, utánaszámolunk. Ez azonban nagyon ritka, ugyanakkort többféle vásárlói stratégia létezik, melyek pénzszóráshoz vezethetnek:

Jó lesz a legolcsóbb . Ez a stratégia azért nem költséghatékony, mert a legolcsóbb C-vitamin valószínűleg kis hatóanyagtartalmú, és a legkisebb kiszerelés lesz, pedig nem biztos, hogy egységáron ez érné meg a legjobban.

. Ez a stratégia azért nem költséghatékony, mert a legolcsóbb C-vitamin valószínűleg kis hatóanyagtartalmú, és a legkisebb kiszerelés lesz, pedig nem biztos, hogy egységáron ez érné meg a legjobban. Jó lesz az akciós . Hasonlóan az előbbi lehetőséghez, lehetséges, hogy az akciós, de alapvetően drága termék, egységáron még kedvezménnyel is drágább, mint egy nem akciós, de olcsóbb készítmény.

. Hasonlóan az előbbi lehetőséghez, lehetséges, hogy az akciós, de alapvetően drága termék, egységáron még kedvezménnyel is drágább, mint egy nem akciós, de olcsóbb készítmény. A drágábbat kérem, az biztos hatásosabb . Egyáltalán nem biztos, az ár attól is lehet magas, hogy ismert márkáról van szó, amely például rengeteget költ reklámra.

. Egyáltalán nem biztos, az ár attól is lehet magas, hogy ismert márkáról van szó, amely például rengeteget költ reklámra. A lassan felszívódó, késleltetett, retard C-vitamin biztos jobb . Attól függ, hogy mire akarjuk bevenni, nem minden esetben érdemes megfizetni ezért a felárat.

. Attól függ, hogy mire akarjuk bevenni, nem minden esetben érdemes megfizetni ezért a felárat. 30 éve ezt a terméket veszem, minek vennék mást . Ha a spórolás a cél, akkor nem érdemes márkahűnek maradni.

. Ha a spórolás a cél, akkor nem érdemes márkahűnek maradni. Ezt láttam a reklámban, nekem ez kell. (És ez jutott először eszembe, mikor a patikában megkérdezték milyet kérek.) Az ilyen célirányos vásárlás sem éri meg feltétlenül, hiszen a reklámoknak az a célja, hogy az ember megismerje termék(nev)et, és amikor arra lesz szüksége, ez jusson eszébe, ezt kérje a gyógyszertárban. Aki spórolni szeretne, az nem ezt a stratégiát követi.

Aki tényleg spórolni akar, az mielőtt vásárolna, tájékozódjon az árakról, számoljon otthon. Ezenfelül nem szégyen kérdezni a patikában, melyik a legkevezőbb termék, akár ott is számolni egy kicsit. Hogyha zavar minket, hogy feltartjuk esetleg a sort, menjünk olyankor, amikor mi sem sietünk, és jellemzően nincsenek sokan.