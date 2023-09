Kijött a friss lista: meglepő, melyik lett Magyarország kedvenc elektromos autója

A Tesla szinte verhetetlen az elektromos autózás piacán, a világ internetezői legalábbis ezt a márkát szeretik a legjobban nézegetni a világhálón. A magyarok viszont inkább a német minőséget kedvelik – többek között ez derült ki a Gridserve kutatásából, melyben több mint 200 ország lakóinak elektromos autókra vonatkozó internetes kereséseit vizsgálták meg.

Az elmúlt években jelentős forradalom zajlott le az elektromos autózás piacán, az alternatív meghajtású járművek nem csak a hatótávolságukat tekintve, hanem a megfizethetőségük szempontjából is sokat léptek előre. Az elektromos autók az elmúlt években sokak kedvencévé váltak, és csakúgy, mint a hagyományos autók esetében, a zöldrendszámosoknak millió fajtája elérhető a piacon.

Ezért is tűnt releváns elképzelésnek a Gridserve számára, hogy legfrissebb kutatásukban utánajárjanak, az egyes országokban mely elektromos modellek voltak a legkeresettebbek tavaly, azaz a netezők mely márkákra és autóikra kerestek rá legtöbbször. A felmérést végzők munkájuk során a Google Kulcsszótervezőt használták, és több mint 200 ország keresési adatait böngészték végig 317 elektromos jármű vonatkozásában.

Európában a Tesla érdekelte a legtöbb netezőt

Bár a globális autópaic szereplői még inkább a hagyományos meghajtású járműveket keresik, az európai autógyártók az utóbbi időben erőteljesen próbáltak ezen a szinten túllépni. Ez az Európai Autógyártók Szövetségének (ACEA) eddigi legfrissebb elemzéséből is kiolvasható, mely szerint 2022-ben rekordot döntött az elektromos autók eladása az Európai Unióban.

Az alternatív meghajtású járművek 2022 utolsó negyedévében az uniós autópiac 53,1 százalékát tették ki, ami mintegy 1,3 millió gépkocsi forgalomba helyezését jelentette. A tisztán elektromos járművek részesedése pedig ebből a 2021-es 9,1 százalék után tavalyra már a 12,1 százalékot jelentett.

Vagyis az elektromos autózás iránt élénk érdeklődés kerekedett, amire a világ 10 legkeresettebb elektromos autómodelljére való több mint 111 millió Google kattintás is rávilágított.

A Gridserve adatai továbbá azt is megmutatták, hogy az internetezők többsége úgy gondolta, nem lő mellé, ha rákeres a Tesla Model 3-ra, amivel az amerikai gyártóóriás autója vált a legnépszerűbb kereséssé. Azaz Elon Musk cégének sikerült elcsavarnia a franciák, a norvégok, az olaszok és a németek fejét is, és olyan más autómodelleket utasított maga mögé, mint a második helyen álló Kia EV6, vagy a német eredetű BMW i3.

Egyedülálló régiós országok, nekünk meg nem jó, ami van

S ha már BMW, akkor érdemes szót ejtenünk hazánk és a régió országai által produkált preferencia sorrendről, melyben a német autógyár kulcsszerepet játszik. A régiós keresésekről összességében kijelenthető, hogy a rendelkezésre álló adatok alapján nem lehet egyértelmű következtetést levonni arról, hogy melyik autómárka elektromos modelljét szeretjük a legjobban. Merthogy Lengyelországban tavaly az IVECO eDaily-re 281 100-szor kerestek rá, Csehországban a Porsche Taycan modellje volt a legnépszerűbb a maga 74 900 kattintásával, míg Szlovákiában a Kia EV6 elektromos modellje volt a nyerő 60 400 kattintással.

Ebből már talán nem nehéz kitalálni, hogy a márkák versenyét nem is Magyarország dönti el, hiszen itthon a legtöbb keresés (142 700 darab) a BMW i3-ra érkezett. Tehát négy ország internetezőinek négy különböző márka mellett sikerült letenniük a voksukat.

A hazai eredmény amúgy eléggé meglepő abból a szempontból, hogy ugyan kis hazánkban több nagymárka – Audi, Volkswagen, Opel, Suzuki – üzeme is otthonát lelte az elmúlt években, nálunk mégis a kezdetben repülőgép-hajtóműveket gyártó márka, a BMW lett a nyerő. Tanulságos továbbá az is, hogy ezzel a rajongással milyen „elit klubhoz” csatlakoztunk. Rajtunk kívül ugyanis a legnagyobb előszeretettel a malajziai, a dél-afrikai és a bolgár honban élők nézegették a BMW i3-ról készült tartalmakat a neten.

Bőven van tér itthon a zöldülésre

A magyarok ugyanakkor legtöbbször ezen a szinten meg is állnak, az elektromos járművek megvásárlásáig nem igazán jutnak el. Erre enged következtetni legalábbis, hogy a hazai utakon ugyan már csaknem 80 000 zöld rendszámos jármű közlekedik, amelyek azonban a teljes gépjárműállomány kevesebb mint 2 százalékát adják.

A forgalomban viszont a környezetkímélő járművek felülreprezentáltak – számoltunk be korábban a Magyar Elektromobilitás Egyesület (Elmob) közleménye alapján. A szervezet az Európai Mobilitiási Hét kapcsán Budapest agglomerációjában tartott pár nappal ezelőtt forgalomszámlálást, hogy pontos adatokkal rendelkezzenek a zöld rendszámos járművek forgalomban betöltött arányáról.

Közleményük szerint a mérési pont előtt elhaladó járművek 6,52 százaléka rendelkezett zöld rendszámmal, ami több mint háromszorosa az autóállományban betöltött részesedésüknek.

Arra is kitértek, hogy tavaly 5,33 százalék volt a zöld rendszámos járművek aránya, így a 2022-es adatokhoz képest a vizsgált járművek száma 27,2 százalékkal, míg az összes autó száma 2,7 százalékkal nőtt a forgalomban.

Ezek most a legolcsóbb új elektromos autók Magyarországon

Az elszálló üzemanyagárak miatt egyre többen keresik az alternatív közlekedési módokat, többek között az elektromos járműveket. A Pénzcentrum ezért rendre piaci körképet készít az elektromos személygépkocsik esetében is, hogy tisztább képet kapjunk arról, vajon mennyibe is kerül manapság egy új e-autó, emellett a listával az áremelkedéseket és az akciókat is nyomon lehet követni.

Így derült ki, hogy idén augusztusában a legolcsóbb új elektromos autó Magyarországon a Smart EQ Fortwo volt, amit legkevesebb 7 440 000 forintért lehetett megvásárolni. A kis városi Smartban egy 17,6 kWh-s akksi van, amivel 155-160 kilométeres hatótávot ígérnek, viszont csak ketten férnek el benne.

A második helyre a Dacia Spring futott be, ami legkevesebb 8 799 000 forintért volt megrendelhető a nyár utolsó hónapjában. A jármű a hivatalos adatok szerint 230 km-es hatótávolsággal rendelkezik, az akkuja 27,4 kWh-s. Ez már 4 személyes modell, és a csomagtere is valamivel nagyobb a Smarténál.

Végül a harmadik helyre a gyűjtésünkben a Volkswagen e-UP! került, ami nagyjából 11,7 millió forinttól volt megrendelhető augusztusban (a pontos ár az euró-forint árfolyam függvénye). A kocsi előnyei közé tartozik, hogy egy töltéssel 260 kilométert tud elmenni, az alapárért pedig acélfelnikkel és kék fényezéssel lehet a miénk.

Egy japán márka a világ tetején

Végül vissza a felméréshez: a Gridserve természetesen nem csak az európai vagy magyar régió érdeklődési tendenciáiról közölt adatokat, hanem a világra jellemző irányokat is bemutatta. Eszerint a legtöbbször keresett elektromos autó világszerte a Lexus RZ volt, mely modell összesen 47 ország lakóit bűvölte el. A második helyen az elektromos autózás örök klasszikusa, a Tesla Model 3 került, mely 35 ország lakóit kerítette a hatalmába, míg utánuk jócskán lemaradva a Kia EV6 következett, mely modell 15 országot varázsolt el.

Érdekesség, hogy a Gridserve adatbázisa a népszerű márkákon túl a regionális autógyártók teljesítményét is kiemelte. Ennek nyomán derült ki, hogy a balkán országaiban egyértelműen a horvát Rimac Automobili Nevera volt a nyerő, ha elektromos autók nézegetéséről volt szó, míg Indiában egy saját márka, a Tata Nexonja uralta a kereséseket.

Ennél egy fokkal izgalmasabbnak mutatkozott Kína elektromos autó piaca: a világ legnépesebb országának lakói valósággal rajongtak tavaly a Tesla Model 3-ért, ám az amerikai márkát a Nagy Falon túl csak nézegetni szeretik. A kínai BYD-nek ugyanis elég brutális módon sikerült legyűrnie hazai pályán a Teslát, miután a kínai elektromos autó vásárlók minden negyedik kocsijukat a hazai gyártótól vásárolták.