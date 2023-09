Állami támogatás nélkül nincs kiút a rezsicsapdából: rengeteg magyar otthonra férne rá a felújítás

Az elmúlt vél évben egyre rosszabb helyzetbe került az építőipar és az ingatlanpiac egyaránt. A VELUX szakemberei most erről, és az energetikai felújításokról beszéltek egy sajtóreggeli keretei között.





Bár a magyarok 42%-ának van tapasztalata a tetőterekkel, mégis vannak, akik ódzkodnak attól, hogy beépítsék és élettérként használják azt: számos régi, rossz berögződés határozza meg ezt a hozzáállást, amin tovább rontanak az elterjedt tévhitek és az információhiány. Arról azonban kevés szó esik, hogy milyen lehetőségek rejlenek a tetőterekben – akár energetikai, pénzügyi, egészség-ügyi vagy fenntarthatósági szempontból vizsgálva.

Szerényebb növekedés és teljesítmény mellett emelkedő árak, az energetikai jellemzők felértékelődése. Egyszerre számos tényező befolyásolja a komoly gazdasági viharba került építőipart: a nem-zetgazdasági ágazat bruttó hozzáadott értékének volumene mindössze 3,1%-kal haladta meg az egy évvel korábbit 2022-ben. A KSH jelentése szerint a hazai építőipari ter-melés volumenének2 2017 óta tartó emelkedése 2020-ban – a koronavírus-járvány hatására – megtorpant. A 2021-es új lendület után azonban a gazdasági nehézségek miatt 2022-ben ismét lassulni3 kezdett a növekedés üteme: a kibocsátás mindössze 3%-kal4 haladta meg az előző évit. Az új szerződéskötések száma és az év végi szerző-désállomány volumene az egy évvel korábbihoz képest egyaránt csökkent, előbbi 3,1,5 utóbbi 1,2%-kal, 2767 milliárd forintra

Az elszálló energiaárak egy nyomást helyeztek a magyar lakosságra, ráadásul rámutatott a magyar ingatlanállomány helyzetére. Kovács Gábor, a VELUX Magyarország Kft. Public Affairs vezetője véleménye szerint most jött el az idő arra, hogy belevágjunk az energiamegtakarítást végző felújításokra, amire a lakosság a jelek szerint nyitott lenne. Azonban erre nincsen meg a megfelelő tőke rá, ami egy kettős helyzetet teremt.

Ahelyett, hogy az energiaárakat támogatjuk sokkal célszerűbb lenne az energetikai támogatásokba, zöldfinanszírozásokba fektetni, azt támogatni. Ezzel ugye nemcsak az energiaárak csökkennének, de az ingatlanok mértéke is folyamatosan növekedne

– emelte ki a szakember, hozzátéve, hogy a jelenlegi reáljövedelmeket nézve még mindig rendkívül magasak az ingatlanárak. Éppen ezért lehetséges, hogy egyre jobban felértékelődnek az ingatlanok energetikai jellemzői, a piacot pedig még mindig a megfontoltság jellemzi.

Nemcsak a piac, hanem a társadalom számára is előnnyel járna. A befektetett összeg pedig nemcsak a lakosság, hanem az állam számára is megtérülne

– húzta alá Kovács Gábor, hozzátéve, hogy egy szignifikáns drágulás jellemezte az elmúlt időben az ingatlanpiacot, amit a piac nem fogadott el, aminek hála visszaesés tapasztalható. A cél pedig Kovács Gábor szerint az, hogy egy felújítási támogatás elinduljon, ami az ingatlanpiac tekintetében is előnyös lenne, hiszen egyre többen keresik a felújított, energetikai tanúsítvánnyal rendelkező otthonokat.

Balogh Barbara, a VELUX kelet-közép-európai régiójának marketing igazgatója az ingatlanok értékével kapcsolatban kiemelte, hogy ha egy ingatlan rendelkezik beépíthető tetőtérrel, az 5 százalékkal megnövelheti az ingatlan értékét, hiszen plusz négyzetméterekkel számolhatunk. A cég által készített felmérés szerint rengetegen vannak (körülbelül 26 százalék), akik nem tudják, hogy költöznének vagy felújítanák inkább a tetőteret és lakhatóvá tennék.

Mindezek mellett fontos, hogy az életünk körülbelül 60 százalékát otthon töltjük, így az egészségünk megőrzése szempontjából sem mindegy, hogy milyen irányba indulunk el. Ilyen az, hogy ha klímával van megoldva a fűtés-hűtés, akkor sokszor nem takarítják, rosszul van szellőztetve, penészedés, vizesedés a vége. Azonban a felújítások elsődleges indoka a mai napig még mindig az, hogy valakinek kevés az élettere.

Ráadásul az is problémát okot, hogy a mai napig rengeteg tévhit terjeng például a nyílászárókról, azon belül is a tetőtéri ablakokról. Ilyen a zajszennyezettség (sokan félnek, hogy ha beépítik a tetőteret, akkor jóval zajosabb lesz a lakás), a fűtési problémák vagy a túlmelegedés.

A túlmelegedés szempontjából például kevesen tudják, hogy ha megfelelő külső-belső árnyékolóval szereljük fel az ablakokat, akkor akár 90 százalékkal is csökkenthetjük ezt a problémát. De akár smarthome megoldások is vannak erre

– mesélte Balogh Barbara, hozzátéve, hogy egy megfelelő szigeteléssel és jó nyílászárókkal nagyon sokat tudunk spórolni az energiaárakon.

A tetőtér beépítése mellett pedig rengeteg dolog szól: ilyen az, hogy jóval olcsóbb, mint egy költözés, ha például nagyobb lakótérre lenne szükségünk, ráadásul környezetvédelmi szempontból is sokkal kifizetődőbb. Arról nem is beszélve, hogy a rezsinken is tudunk spórolni és az ingatlanunk értéke is növekszik.