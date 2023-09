Küszöbön a benzinárstop újbóli bevezetése? Brutál üzemanyaghiány jöhet, ha tényleg meglépik

Nem zárja ki kategorikusan a magyar kormány, hogy ha az Ukrajna felől érkező benzin tovább drágul, akkor ismét bevezesse a benzinárstopot - ez olvasható ki a kormányzati szereplők elmúlt napokban tett nyilatkozataiból. A Pénzcentrum által megkérdezett szakértők egybehangzóan állítják, hogy ez kimondottan rossz ötlet lenne, ez ugyanis heteken belül olyan benzinhiányt okozna, amit utoljára 2022 végén tapasztalhattunk.

Kilenc hónappal ezelőtt, egy késő este megtartott sajtótájékoztatón jelentette be Gulyás Gergely kancelláriaminiszter és Hernádi Zsolt MOL-vezér, hogy a 14 hónapon át tartó benzinárstopnak másnaptól vége van. A 480 forintos literenkénti ár akkor már alig valakire vonatkozott, céges autókra vagy mezőgazdasági gépekre nem is lehetett igénybe venni a nyár vége óta.

Ahogy azt várni is lehetett, a benzin és a gázolaj ára azóta folyamatos emelkedésben van, az autósok életét megkeserítette, hogy a nafta egyre drágább lett. A nemzetközi helyzet miatt az elmúlt hetekben ráadásul ismét komoly emelkedést tapasztalhattunk a kutaknál, ezért a nagypolitika ismét felvette a beavatkozás kérdését a teendők közé - a miniszterelnök is megmlítette, mikor két napja a Parlamentben napirend előtt felszólalt, erről a Pénzcentrum itt számolt be. Szakértőket kérdeztünk arról, hogy jöhet-e újra benzinárstop, illetve milyen más megoldásokra törekednek az iparági szereplők és a kormány - ha egyáltalán vannak ilyenek napirenden.

Nem vezethetik be újra

Tegnap a gazdaságfejlesztési miniszter iparági szereplőkkel találkozott annak érdekében, hogy a kormány egyeztesse az elképzelésit a benzinárral és a nagy emelkedés utáni teendőkkel kapcsolatban. Mint elmondta: a kormány be fog avatkozni, hogy úgy látja, hogy a tranzitdíj miatt megemelkedett benzinárak ezt indokolni fogják, és nem is zárta ki kategorikusan, hogy ez a lépés a benzinárstop újbóli bevezetése lehetne.

Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára a Pénzcentrumnak adott gyorselemzésében elmondta, hogy bár a kormány gondolkodik a benzinárstop ismételt bevezetésén, az egyeztetések még tartanak. Azt teljesen kizárta, hogy ők a bevezetést bármilyen szinten támogassák, mint mondta, másféle megközelítésre van szükség, de még nem világos, hogy mi lenne a legjobb mindenkinek.

Az egyeztetésen elhangzott, hogy a kormány valóban gondolkodik a benzinárstop visszaállításán, de további részletekről beszámolni nem tudok. Ami biztos, hogy a Magyar Ásványolaj Szövetség ezt a visszavezetést szeretné elkerülni, és minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy ez ne is történjen meg. Olyan megoldásra törekszünk, ami egyszerre jó a gazdaságnak, az olajipari szektornak és a fogyasztóknak is, de még a részleteket ki kell dolgozni. A benzinárral kapcsolatban egyébként most bizakodó vagyok, jelenleg stagnál a 95-ös benzin és a gázolaj ára is - előbbi ugye éppen ma csökkent is kissé - tehát remélem, hogy az árak nem is érik el a következő hetekben vagy hónapokban azt a szintet, ahol a kormánynak újra a benzinárstop bevezetésén kelljen gondolkodnia

- reagált megkeresésünkre a Szövetség főtitkára.

Jöhet a benzinhiány?

Bujdos Eszter, a Holtankoljak.hu ügyvezetője lapunknak azt mondta: nem lát reális esélyt a benzinárstop újbóli bevezetésére. Elismerte ugyanakkor azt is, hogy a stagnálás jó eséllyel szintén nem marad velünk hosszú távon.

Két héten belül benzinhiány lenne abban az esetben, ha a benzinárstopot ismét bevezetnék, mert korábban is így reagáltak az importősök arra, hogy a kormány rögzített árat tartott a benzinnel kapcsolatban. De szerintem a kormány ezt nem fogja bevezetni, már csak azért sem, mert pontosan tisztában van a hátrányokkal. A benzin és a gázolaj ára most stagnál, ami a világpiaci ár csökkenésével is magyarázható, bár abban nem vagyok biztos, hogy ez hosszabb távon így marad

- mondta a Holtankoljak ügyvezetője.

Ugyanakkor a MOL szerint sincs itt nnak az ideje, hogy ismét benzinárstop legyen. Az olajcég ügyvezetője, Bacsa György a Della podcastnak úgy nyilatkozott, hogy a fogyasztók mindenképp megéreznék a negatív hatásokat.

A piaci szereplők és a vásárlók is megszokhatták, hogy a benzinárstop bevezetése a legvégső megoldás, amihez nyúlni fog a kormány. A hatósági áras rendszer fenntartása az ellátásbiztonságot és a stabilitást is veszélyezteti. Az üzemanyagárakt globális folyamatok alakítják, regionális és világpiaci szinten is. A hazai tárolókapacitási rendszer azonban nem bírja el a benzinárstopot, mert felborítja az elltást

- fogalmazott Bacsa György.