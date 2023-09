Így játsszák ki az élelmes magyarok a bolti drágaságot: ez az 8 trükk minden vásárlásnál működik

Profi szakácsok elárultak néhány trükkös praktikát, hogy hogyan lehet az akciókon és kedvezményes kuponokon felül spórolni a boltokban. Még ha elsőre kényelmetlennek is tűnhet egy-kettő, érdemes lehet megfogadni, főleg így az inflációs időszakban.

A hazánkat sújtó magas infláció mellett mindinkább igyekszünk a vásárlásaink során megragadni a pénzt, és minimalizálni a kiadásainkat. És ez nem csak a ruhák és egyéb élvezeti cikkekre igaz, hanem az alapszükségletnek számító élelmiszerekre is. Az akciós termékek és kuponok után kutatáson felül akadnak még egyéb kevésbé ismert praktikák is, melyekkel elérhetjük, hogy ne fizessünk annyit a kasszánál. Ezeket az apró, de jelentős trükköket osztották meg velünk profi szakácsok, melyeket ők már évek óta alkalmaznak az éttermeik kedvezőbb áron való fenntartása érdekében.

Ismerd meg a terepet!

Steve Konopelski, az Auguste Escoffier School of Culinary Arts séfoktatója elmondása szerint nagyon sokat számít, hogy mennyire ismerjük ki magunkat a boltban, hogy mi hol található.

Nagyon gyakran azon kaptam magam, hogy olyan dolgokat veszek, amikre nem volt szükségem, mert felbukkantak a szemem előtt.

Azt ajánlja tehát a séf, hogy az impulzusvásárlások visszaszorítása érdekében a bevásárlólistát érdemes úgy összeírni, hogy kövesse a bolt elrendezését. Tehát ha tudjuk, hogy legelöl a gyümölcs-zöldség szekció vár, azokat írjuk a lista elejére. Ez kezdetben lehet kevésbé kényelmes, de hosszú távon sokat spórolhatunk vele, így érdemes beiktatni a rutinjaink közzé.

Vásárlás előtt képek készítése

Ha unalmasnak találjuk a vásárlás előtti leltározást, Sébastien Canonne, az Equii bread séfje azt tanácsolja, hogy csináljunk képet a konyháról és a hűtőnk tartalmáról. Minden vásárlást érdemes úgy indítani, hogy tudatosan összeírjuk mire van szükség, ehhez lehet segítség, ha lefotózzuk a hűtő belsejét, ezzel meg tudjuk előzni, hogy olyan terméket vásároljunk, amiből van még otthon, csak esetleg nem emlékszünk már rá.

Számoljunk vásárlás közben!

Manapság már mindenkinek lapul olyan készülék a zsebében, amivel van lehetőség számolni. A legegyszerűbb telefonok is képesek rá, és a szakemberek arra hívják fel a figyelmünket, hogy igenis érdemes vásárlás közben számolni, hogy mennyi értéket pakoltunk a kosárba. Célszerű úgy menni a kasszához, hogy nagyjából képben vagyunk, hogy mennyi lesz a végkiadásunk. A számolás során ajánlatos inkább mindig felfelé kerekíteni, tehát ha valami mondjuk 459 forint, számoljuk 500-nak, így kellemes meglepetés lesz a fizetésnél, hogy kevesebbet fizettünk, mint amire számítottunk, és megőriztük a vásárlásra szánt költségvetés egy részét.

Szintén hasznos tipp lehet, ha már a lista írása közben megsaccoljuk a termékek esetén az árat, - itt is érdemes felfelé kerekíteni, hogy ne érjen meglepetés-, így tudatosabban tudjuk beosztani a havi kiadásainkat. Szintén az elején ez időigényesebb lehet, de idővel már ha rutint szerzünk benne nagyon gyorsan meglesz, és ez is nagyon sokat tud csökkenteni a felesleges kiadások elkerülésében.

Ne ragaszkodjunk megszokott márkákhoz

Sokunkat el tudnak vinni a nagy márkák alaposan felépített hirdetései, és hajlamosak vagyunk csak azért egy nagyobb márka termékét választani, mert arról már láttunk rengeteg reklámot és úgy gondjuk ismerjük a terméket. Azonban a szakácsok ebben a témában is elmondták, hogy merjünk újabb márkákat kipróbálni, ugyanis akkora különbség nincsen az egyes termékek között, hogy az az elkészült ételen akkorát módosítana. Szóval ne féljünk akár a pár 10 vagy 100 forinttal olcsóbb ételek kipróbálásától sem. Érdemes figyelni az összetevőkre, de itthon is nagyon látványos, hogy sokszor a saját márkás termékek sokkal olcsóbbak, ugyanakkor minőségben nincsen különbség a márkás termékekhez képest.

Vásároljon nagyon korán vagy nagyon későn

A boltok általában a lejárat közeli termékeket sokkal olcsóbban rakják ki a polcra, és általában korán reggel és este csíphetőek el ezek az akciók. Ezeknek követésére már alkalmazások is állnak rendelkezésünkre, amelyben láthatjuk, hogy a nap végén a lejáró, megmaradt termékeket sokkal olcsóbban adják el. Hazánkban is van erre már lehetőség és a legtöbb nagy üzletlánc is él ezzel a lehetőséggel. Ez a megoldás mindenkinek kedvező, mert így a termékek sem kerülnek kidobásra nap végén, és a fogyasztók pénztárcája is jól jár.

Nézzük a lejárati dátumot!

Nagyon gyakran előfordul, hogy a boltokban ugyanabból a termékből több lejárati idővel rendelkező termék egyszerre kerül ki a polcokra. Jellemzően a hosszabb ideig elálló hátrébb és lejjebb található, így érdemes a vásárlás során a polc mélyére nyúlni, ugyanis, ha olyan terméket veszünk, amely hosszabb ideig eláll, annak a pótlására is később kerül majd sor, így időt és pénzt is spórolhatunk magunknak.

Oszt fel adagokra az ételt

Spórolni nem csak a boltokban lehet, ha otthon jól osztjuk be az ételeket, azzal elérhetjük, hogy ne kelljen olyan gyakran vásárolni menni. Biztos mindenki számára ismerős, amikor hétvégén készítünk egy nagy adag töltött káposztát, vagy bolognai ragut és miután kihűlt betesszük a hűtőbe, majd pár nap múlva amikor még mindig van belőle, de már nem vagyunk biztosak benne, hogy fogyasztható, mindenki kerülgeti, és csak húzzuk az időt. Erre az esetre mondja Yadira Stamp, a washingtoni Esencias Panameñas tulajdonosa és séfje, azt a megoldást, hogy ilyenkor érdemesebb kisebb adagokra szétszedni az elkészült ételt és úgy eltenni. Egy részét akár le is fagyaszthatjuk későbbre (itt azért érdemes előtte tájékozódni, hogy lefagyasztva meddig áll el az adott étel).

Ez a módszer egyébként sok más pozitívumot is hordoz magában, így mindenképp érdemes a mindennapi rutin részévé tenni. Ezzel tudjuk követni, hogy mennyit eszünk egy nap, és egy húzós munkanapon a dolgunkat is megkönnyíti, hogy csak ki kell venni a hűtőből és meg kell melegíteni a készételt.

Tegyél úgy mintha nem lenne hűtőd!

Ha valaki nagyon nem érzi sajátjának a lista írogatást és az egy hétre előre tervezést, annak sem kell feladnia a gondolatot, hogy tudatosabb legyen a vásárlás során. William Rosenberg, a New York-i B|stro 38 executive séfje szerint az a módszer is segíthet a kiadásaink csökkentésében, ha úgy teszünk, mintha nem lenne hűtőnk, és minden nap vásárolunk. Az, hogy észnél legyünk persze itt is fontos, hogy csak azt vegyük meg a boltban, amit tényleg megeszünk aznap, se többet se kevesebbet. Ezzel jó napi akciókat foghatunk ki és nagyobb eséllyel elkerülhetjük, hogy ételt dobjunk ki a hét végén.