630 ezres fizetéssel csábítja a magyarokat a német posta: nyelvtudás, végzettség sem kell

Egy korábban Németországban postásként dolgozó magyar férfi a TikTok csatornáján osztotta meg, hogy mennyit is keresett pontosan, és mi kellett a munkájához. A kinti bérekkel összehasonlítva nem persze nem tűnik kiemelkedően jó fizetésnek az óránkénti 13-14 euró, ám a hazai postabérek többszöröséről beszélhetünk.

Több alkalommal is foglalkoztunk már a postai fizetésekkel a Pénzcentrum oldalán és nemcsak a hazaiakkal, hanem a külföldiekkel is. Most a TikTok-on egy Németországban, korábban a német posta (Deutsche Post) kötelékében dolgozó magyar férfi osztotta meg, hogy egészen pontosan mennyit is keresett: óránként 13-14 eurós (5077-5468 forint mai árfolyamon számolva). Ez pedig ha azt vesszük, hogy egy héten átlagosan 5 napot kell dolgozni – bár a videó készítője szerint előfordult a heti hat nap is a szabadságolások miatt, de azért pótlékot kaptak – az 8 órás munkaidővel számolva 2080-2240 euró, azaz 812 ezer – 875 ezer forint havonta, amire még rájönnek az olyan juttatások, mint a túlórabér, vagy a 13. havi fizetés.

A férfi szerint pedig ez az egyik legjobb kezdő munkakör, amit magyarként találhatunk kint. A feltétel annyi, hogy egy németül kell egy kicsit beszélni, a munkát magát pedig bárki meg tudja csinálni.

A munka maga pofonegyszerű. Reggel bemész dolgozni, kapsz egy kerületrészt és egy polcot. A túrának megfelelően ott vannak az utcában lévő címek, a leveleket pedig föl kell rakosgatni ennek megfelelően, kihordási sorrendben. Ezután ki kell menni csomagot válogatni területek szerint, magadnak és másoknak is. Ez annyi nehézséget okoz, hogy meg kell tanulnod a túraútvonalakat, más kerületekét is. Ez 9 óráig vége, ha félhét-hétre bementünk. Ezután elindulunk úgy, hogy közben a kutya nem zavar minket. Mindenki a saját maga tempójában kihordja a csomagokat

– vázolta fel a férfi, hogy hogyan is néz ki egy napja a német postán dolgozóknak, többször is kiemelve, hogy ez egy végtelenül egyszerű munka, amit szerinte nem is kell tanulni.

A munkának pedig délután négyre vége is van, vagy ha gyorsak vagyunk akár egyre is készen lehetünk minden munkával.

Hat munkanapból áll egy hét, amiből ötöt kell ledolgozni. Ott vannak szabadnapmegváltások, ha esetleg behívnak valakit, mert más lebetegedett. Ezért pluszban fizetnek. A munkába járás költség természetesen, de az mindenkinél adott. Maga a munka pedig egy végtelen egyszerű dolog, aminek én nagyon örültem

– folytatta a videón a férfi, hozzátéve, hogy a túlórák fizetése mellett volt 13. havi bér, illetve prémium is. Azonban ezutóbbi mára már megszűnt: be lett építve a postai dolgozók fizetésébe.

A német cégeknél, ha valaki nagyon hülye, akkor azt nem rúgják ki, mert nem tehetik meg, hanem feljebb léptetik, vagy ha már nagyon sok a munkája, akkor lead belőle. Így lehetett, hogy nálunk is volt egy váltás. Volt egy nagyon aranyos főnököm, aki havonta mindig hozzácsapott a fizetésemhez bruttó 200-300 eurót, szabadságpénzt, egy bruttó 1800-1900 eurós prémiumot havonta és 13. havi fizetést. Ez így már egy elég szép csomag volt

– mondta.

Bár az nem derül ki pontosan, hogy a prémium és a 13. havi nyugdíj az egész cégnél átalakult, vagy csak náluk a főnökváltáskor, azonban az biztos, hogy az úr körzetében már nem volt olyan szép az a fizetés csomag, mint amit a fentiekben felvázolt.

Tologatták össze-vissza a szabadnapokat, a túlórákat pedig már nem fizették ki. A prémiumot megszüntették, mindenki fizetésébe beépítették, azaz minden dolgozó kapott valami 300-600 ezres fizetésemelést, úgyhogy ez eltűnt. Innentől kezdve pedig nem érte meg jól dolgozni

– panaszolta el a férfi, aki ezután végül autószerelőként dolgozott tovább.

Azaz a rendszer megváltása előtt, ha jól dolgoztál, akkor könnyedén megkereshettél akár durván bruttó 3000-3100 eurót (1 millió 171 ezer – 1 millió 200 ezer forint mai árfolyamon számolva), amibe nem tartozott bele a túlórabér.

Ha pedig azt vesszük, hogy végül a prémiumot megszüntették, illetve a túlórabéreket, akkor is az béremelések után havonta bruttó 2380 – 2840 (930 ezer – 1 millió 200 ezer forint) közötti összeget lehetett hazavinni. Amire a 13. havi bér még rájön. Ehhez pedig nem kell más, mint egy alapszintű német nyelvtudás.

Hazai viszonylatban, itthonról nézve ez kifejezetten jó fizetésnek számít, és bőven meghaladja a KSH által közzétett bruttó átlagkeresetet, ám a német átlagkeresetekhez azért köze sincs, azok ugyanis ennél jóval magasabbak. A wearedevelopers.com adatai alapján ugyanis az átlag német bruttó fizetés 3975 euró. azaz közel 1 millió 550 ezer forint. Ebből az összegből jönnek még le az adók (42%), így durván 2380 euró (930 ezer forint) a havi nettó átlagkereset kint. Ehhez képest az emelések után a postán durván nettó 1620-1930 eurót, azaz 633 ezer – 754 ezer forint, ami még így is jóval meghaladja a magyar átlagfizetéseket.